Multipla campioană europeană de gimnastică la junioare a impresionat-o pe Nadia Comăneci: „Are potenţial mare”

După mulţi ani de la performanţele Ginei Gogean, Mirelei Ţugurlan, Carmen Smeu, şcoala de gimnastică de la Focşani produce iar campioane de renume internaţional.

Cea mai recentă performanţă îi aparţine gimnastei junioare Ana Maria Bărbosu, de la Clubul Sportiv de Gimnastică Focşani, componentă a lotului naţional al României, care în weekendul ce a trecut a devenit campioană absolută a Europei, la Campionatul European de la Mersin, în Turcia.

Ana Maria Bărbosu a luat medalia de aur cu echipa, apoi la individual compus, dar şi la toate cele 4 aparate, bârnă, sol, paralele şi sărituri.

Ana Bărbosu a împlinit 14 ani în 26 iulie, se pregăteşte la Centrul Olimpic de la Deva şi provine de la CSŞ Focşani, fiind la prima sa participare la Campionatul European.

Anterior competiţiei europene din Turcia, junioara din Focşani reuşise performanţe similare pe plan naţional, motiv pentru care a fost premiată cu bani, în urmă cu trei săptămâni, de Consiliul Local Focşani.

Marea campionă Nadia Comăneci i-a urmărit atent evoluţia din Turcia şi vede în revelaţia acestor campionate o viitoare mare gimnastă.

„M-am uitat la exerciţiile ei şi are potenţial mare, pentru că în momentul de faţă baza gimnasticii sunt picioarele, din patru aparate, trei aparate sunt de picioare. Ea are acest potenţial să fie bună la individual compus şi are loc de a creşte în dificultate şi vreau să o felicit pentru felul cum a concurat şi pentru execuţia ei frumoasă şi faptul că are dificultate la acrobatică şi ne arată şi această gimnastică artistică, pe care noi am admirat-o cu mulţi ani în urmă”, a spus marea campioană despre tânăra campioană din Vrancea, într-o intervenţie la Digi24.

De altfel, Nadia Comăneci a lăudat toată echipa de junioare, din care mai face parte încă o sportivă din Vrancea, Iulia Trestianu.

„Este o platformă frumoasă, nu mă refer doar la Larisa Iordache, dar mă uit şi la evoluţia fetelor junioare. Sunt ani buni de zile de când nu am mai văzut aşa junioare la noi în ţară şi cu mare potenţial. Baza lor este foarte bună. Înţeleg că acolo de unde vin aceste fete este cineva care le învaţă gimnastică aşa cum trebuie, abecedarul funcţionează. Bineînţeles că aceste junioare vin şi din sponsorizarea necesară şi investiţia pe care trebuie să o facem la nivel de sport. Nu se întâmplă nimic peste noapte. Aceste junioare încă sunt cruduţe, dar au potenţial”, a mai precizat Nadia Comăneci.

