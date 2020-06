FOTO Incubatoare noi pentru Secţia de Neonatologie a Spitalului de Urgenţă Focşani. Managerul interimar trimite săgeţi către fostul director

Şase din cele zece incubatoare cu care va fi dotat Spitalul de Urgenţă din Focşani au sosit luni, urmând ca restul de patru să fie livrate marţi, 30 iunie.

Este vorba de un contract de 1,3 milioane de lei, incubatoarele urmând să fie montate în secţia de neonatologie.

Potrivit conducerii spitalului, vechile incubatoare aveau durata de funcţionare expirată de mulţi ani, fiind învinuit fostul manager, care nu s-a preocupat de soarta nou născuţilor.

"Sub nicio formă nu suntem Maternitatea Giuleşti 2, aşa cum răuvoitorii au scris despre noi. Insistăm să adresăm acelei părţi din mass-media care ne atacă periodic indemnul să nu mai arunce cu noroi în actuala conducere a spitalului, pentru că atacurile sunt nefondate, iar realitatea lăsată în urmă de managerul suspendat este dureroasă, chiar dacă unii se fac că nu văd ceea ce am găsit aici după ce am preluat funcţia", a spus Elena Codruţa Neagu, managerul interimar al Spitalului de Urgenţă.