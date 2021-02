Exilul în „beciul cu murături”, surpriza pregătită de Misăilă pentru viceprimăriţe în prima zi de muncă

La finalul şedinţei Consiliului Local de săptămâna trecută, când s-au ales cei doi viceprimari ai municipiului Focşani, în persoana Anei Maria Dimitriu, de la PNL şi Alexandra Tătaru, de la USR-PLUS, primarul Cristi Misăilă le-a ameninţat pe cele două doamne că nu e cazul să se bucure de alegere, întrucât consideră că s-a viciat votul şi ar putea să conteste rezultatul.

Luni, în prima zi când cele două viceprimăriţe au mers să-şi preia sarcinile de serviciu şi implicit spaţiile în care vor lucra, acestea au aflat că nu vor avea parte de birourile tradiţionale în care au muncit toţi viceprimarii oraşului, ci vor fi exilate de primar la parterul instituţiei, sub pretextul unei reorganizări ad-hoc, în două birouri modeste, la capătul unui culoar întunecos, izolate de restul instituţiei.

Un gest premeditat al primarului Misăiă, care, spun surse din Primărie, anunţase încă de la alegerea viceprimarilor că aşa va proceda, întrucât ar fi avut alte aşteptări la vot.

În birourile de la parter pregătite pentru viceprimăriţe a funcţionat până acum Biroul Juridic, mutat între timp din dispoziţia primarului, la etajul I, în biroul fostului viceprimar Marius Iorga. În celălalt birou de la etajul I, în care a funcţionat viceprimarul Ionuţ Mersoiu, au fost mutaţi şefii de la Comunicare, în speţă Traian Negulescu, directorul Direcţiei Relaţii Interne şi Internaţionale. De asemenea, biroul generos al fostului secretar Eduard Corhană, care s-a transferat la Bucureşti, a fost ocupat de administratorul public Cristina Stoica.

„Acolo e ca într-un beci în care mai lipsesc murăturile. Problema nu e biroul pe care ni-l repartizează, ci modul în care alege să se comporte cu două doamne cu care ar urma sa facă, cel puţin ipotetic, echipă. De ce? Pentru că poate şi pentru că dumnealui este administratorul clădirii, după cum a afirmat. Cu acest comportament desluşim cât mai limpede care e diferenţa dintre un şef si un lider”, ne-a declarat viceprimarul Alexandra Tătaru.

În replică, primarul Cristi Misăilă ne-a declarat: "În ultima perioadă am avut foarte multe angajări, la Serviciul Investiţii, la Juridic, activitate laborioasă, avem city manager, toată lumea trebuia să aibă câte un birou. Am fost nevoiţi să utilizăm cât mai judicios tot spaţiul din Primărie. Nu am făcut reorganizarea dinainte, pentru că am aşteptat alegerea viceprimarilor. Am găsit cea mai bună soluţie. Iniţial am vrut să le ofer un singur birou, unde să lucreze împreună. O să mai dureze două-trei zile, vom da şi o mână de var, nu sunt impertinent să le primesc într-o cocină. Le voi da atribuţii dacă vor să muncească, dar azi în loc să vină să întrebe ce au de făcut m-au întrebat unde o să stăm. Mai aveau puţin şi cereau secretară şi maşină", a spus Cristi Misăilă.

