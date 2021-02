Edilul Focşaniului, avertizat de viceprimar că foloseşte canalele oficiale de comunicare pentru denigrare politică

Paginile WEB şi de Facebook ale unei administraţii publice ar trebui să fie spaţii de comunicare transparentă cu locuitorii unui oraş, cu informaţii actualizate permanent despre serviciile unei primării, care să deservească nu numai locuitorilor acelei localităţi, dar şi turiştii sau potenţialii investitori.

Vorbim de o informaţie necesară unui proces decizional, uşor accesibilă. Din păcate, primarul PSD al municipiului Focşani foloseşte aceste canale de comunicare cu cetăţenii şi în scop politic, pentru a-şi denigra adversarii politici.

Se întâmplă de o lună încoace, mai exact de când majoritatea şi opoziţia din Consiliul Local nu reuşesc să ajungă la un punct de vedere comun pentru aprobarea unor proiecte.

Aşa se face că la categoria comunicate, pe site-ul Primăriei Focşani, omul de rând care caută să se informeze găseşte doar un singur punct de vedere, în care primarul este lustruit corespunzător, iar adversarii săi politici sunt prezentaţi drept groparii oraşului. La fel se întâmplă şi pe pagina de Facebook Primăria Municipiului Focşani.

Viceprimarul Alexandra Tătaru (USR-PLUS) i-a solicitat în şedinţă publică primarului Cristi Misăilă să-i răspundă de ce-şi permite să folosească aceste canale în scop personal.

„Aş vrea să îmi spuneţi domnule primar, dacă este firesc, dacă este reglementat sau de care reglementare vă folosiţi, poate nu dumneavoastră în mod direct, ci biroul de presă, astfel încât pe pagina oficială a Primăriei Focşani, atât WEB cât şi cea de Facebook sunt postate comunicate care aduc prejudiciu de imagine şi folosirea numelor noastre, în speţă numele meu, atât timp cât eu particip sau am participat la un vot de grup şi nu personal. Nu ştiu dacă este firesc sau deontologic să folosim această cale de comunicare pentru focşăneni, cât timp ea este o pagină publică, în interesul tuturor, şi nu politică. Bănuiesc că aşa ar trebui să se întâmple, să folosiţi doar mijloacele de comunicare în masă, prin informaţii de presă sau deschise, dar să evităm folosirea acestor pagini oficiale. Nu vă interzice nimeni şi nu am de ce să o fac eu să folosiţi orice comunicat pe pagina dumneavoastră dacă doriţi să jigniţi pe cineva, dar pe paginile publice consider că nu este firesc”, a spus viceprimarul Alexandra Tătaru.

Edilul a evitat un răspuns pe acest subiect.

Vă mai recomandăm:

Un consilier local a atacat viceprimăriţele din Focşani pentru faptul că nu au copii. „Aceste două individe…“

Exilul în „beciul cu murături”, surpriza pregătită de Misăilă pentru viceprimăriţe în prima zi de muncă