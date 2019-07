Copila de 5 ani abuzată sexual de concubinul mamei ei a ajuns în grija statului. Mama fetei: „Da! Eu am pus filmarea pe internet!

După ce iniţial înclina să o lase în grija mamei sale pe fetiţa de 5 ani din Măicăneşti (Vrancea) abuzată de concubinul femeii, în cursul zilei de miercuri Direcţia pentru Protecţia Copilului Vrancea a decis să o preia pe micuţă în grija statului.





„Întrucât nu prezintă garanţiile morale pentru a oferi un climat favorabil pentru o dezvoltare normală a acestui copil, ne-am adresat instanţei de judecată cu solicitarea eliberării ordonanţei preşedinţiale astfel încât să putem institui o măsura de protecţie specială pentru minori”, a declarat Adina Lascan, de la DGASPC Vrancea.

Miercuri după-amiază, fetiţa a fost luată din custodia mamei ei şi va fi plasată în grija unui asistent maternal profesionist.





Măsura vine după ce, pe parcursul audierilor făcute de procurori, mama fetei a dat dovadă că nu-i prea pasă de traumele psihice cumplite produse fetiţei prin faptele ei şi ale concubinului. Ea a recunoscut că faptele sunt vechi de o jumătate de an, dar că nu le-a făcut publice decât după ce s-a certat cu concubinul, până atunci fiind complice, practic, al ororilor.





„Filmuleţul a ajuns pe internet de la mine, prima dată l-am postat eu. A zis el că nu am tupeu să-l postez şi am zis că hai să-ţi arăt că am tupeu să-l postez. Am lăsat 5 minute în care s-au adunat 500 şi ceva de vizualizări, aşa. Pe urmă l-am şters”, a declarat femeia.



„El (N.R.: agresorul) n-a putut s-o suporte pe fetiţa mea, mi-a zis să o trimit la tatăl ei, că el nu e obligat s-o ţină si de acolo a pornit toată chestia asta. Autorităţile mi-au zis dacă vreau să rămân în centru maternal şi am refuzat fiindcă eu am zis că vreau să plec acolo la mine, de unde sunt, din Hunedoara. Pur şi simplu am refuzat pentru că nu, eu sunt o persoană foarte orgolioasă şi nu”, a mai spus, dezarticulat, aceasta.



Ea nu a arătat niciun moment remuşcări pentru că nu a anunţat încă de la început autorităţile, aşa cum ar fi fost normal. Deşi este acuzată de complicitate la abuz sexual împotriva unui minor şi rele tratamente aplicate minorului, femeia a fost lăsată în libertate, la fel şi concubinul acesteia.

Vă reamintim că scandalul a ieşit la iveală după ce, acum câteva zile, femeia a postat pe Facebook imagini pe care ea le-a filmat şi în care apare concubinul său, în timp ce face gesturi cu tentă sexuală în prezenţa copilei ei, în vârstă de cinci ani. Poliţiştii, procurorii şi inspectorii de la Protecţia Copilului au demarat, marţi, 23 iulie 2019, anchete.







Cel anchetat este un tânăr în vârstă de 25 de ani , care este acuzat că şi-ar fi expus zonele intime în faţa unei fetiţe de numai cinci ani. Incidentul ar fi avut loc la sfârşitul anului trecut şi a fost filmat chiar de mama minorei.

În imaginile ajunse în mediul online (şi şterse ulterior) se putea observa cum bărbatul îşi arată zonele intime chiar în fata minorei. Întreg momentul ar fi fost surprins de mama fetiţei, care se amuză copios pe seama situaţiei imorale şi nu intervine în nici un fel.

După ce au ajuns pe internet, poliţia din localitate s-a autosesizat, iar bărbatul a fost identificat la scurt timp şi audiat, fiind cercetat în stare de libertate.

„Poliţiştii Secţiei 6 Poliţie Rurală Năneşti s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că în mediul online au fost distribuite fotografii şi o înregistrare video în care un bărbat apare in ipostaze cu tentă sexuală în prezenţa unei minore.Faptele ar fi avut loc într-un imobil de pe raza comunei Măicăneşti, unde bărbatul domiciliază. Poliţiştii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de corupere sexuală a minorilor.Totodată , a fost sesizată DGASPC”, a declarat Paula Enache, purtătorul de cuvânt al IPJ Vrancea.

Mama copilei este din Hunedoara şi are fetiţa de 5 ani dintr-o căsătorie anterioară. S-au mutat la iubitul femeii în urmă cu mai bine de un an.

Din cauza neînţelegerilor, tânăra ar fi vrut să-l părăsească, dar nu înainte de a se răzbuna. A arătat imaginile compromiţătoare cu bărbatul mai multor cunoscuţi, iar o persoană apropiată le-a postat pe internet. Aşa au ajuns şi poliţiştii să le vadă.

Localnicii sunt revoltaţi de imaginile apărute pe internet. Unii dintre ei dau vina pe femeie pentru tot scandalul şi spun că tânărul acuzat de corupere sexuală ar fi cunoscut ca fiind liniştit şi respectuos. Alţii, însă, spun că ceea ce a făcut bărbatul de 25 de ani este monstruos şi că merită să fie dus la închisoare şi chiar castrat. „Să fie castrat, nemernicul, ca să nu mai facă aşa ceva! Este un monstru! Şi el, dar şi femeia aceea, că ea ştia, dar n-a făcut nimic”, a răbufnit unul dintre vecini.



