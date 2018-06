Cel mai scump loc de parcare din Focşani a fost adjudecat vineri. Suma incredibilă pe care trebuie să o plătească beneficiarul

Licitaţia organizată vineri de Parking Focşani, pentru închirierea a cinci locuri de parcare rezidenţiale în Cartierul Sud, s-a încheiat cu o mare surpriză.

Doi focşăneni care şi-au disputat un loc de parcare în zona Aleeea 1 Iunie au ajuns să liciteze, cap la cap, până la suma de 2.000 de lei pentru bucata de teren pe care să-şi parcheze maşina, licitaţia fiind adjudecată de unul dintre ei pentru suma de 2.010 lei.

“Normal, aşa cum ne-am înţeles înainte, între noi vecinii, acela trebuia să fie locul meu. În ultimul moment, vecinul meu s-a sucit şi a vrut el neapărat locul acesta, deşi i s-a oferit şi alt loc de parcare. Prin urmare am mers la licitaţie. Eu am renunţat când s-a ajuns la pragul de 2.000 de lei. Acum să vedem dacă o să plătească banii aceştia, pentru că are la dispoziţie şapte zile. De fapt, cu TVA, va trebui să plătească undeva la 2.400 de lei. Este o sumă imensă, pe care oricum nu aş fi dispus să o dau”, ne-a spus Gheorghe Taman, bărbatul care a licitat, fără succes, pentru locul respectiv.

Suma reprezintă un record absolut în privinţa închirierii unui loc de parcare. La ultimele licitaţii din luna mai, organizate de Parking, un loc de parcare în Cartierul Sud a ajuns să coste 1.000 şi 1.200 de lei