VIDEO Semnal de alarmă tras de un inginer de aviaţie. „În trafic circulă maşini cu erori de fabricaţie”

Incidentul a avut loc pe data de 3 august 2020. Marian Pătru din Craiova, de profesie inginer în aviaţie, se întorcea de la mare alături de soţie şi cei doi copii de 10, respectiv 15 ani. Bărbatul conducea maşina personală, un BMW X 6.

„Pe autostradă, la km 65, am auzit un zgomot foarte puternic şi maşina a început să vibreze agresiv. Din fericire, am putut să trag pe dreapta, dar ce am aflat ulterior mi se pare de neacceptat. Se rupsese cardanul din faţă, Maşina se umpluse de ulei, copiii s-au speriat, au început să plângă. A fost infernal. Imediat mi-am dat seama că este ceva în neregulă. Cardanul nu putea să se rupă decât în urma unei erori de fabricaţie", a declarat Marian Pătru.

„Maşina a avut o acţiune de schimbare a cardanului, dar eu n-am ştiut"

Bărbatul a aflat nu numai că avea dreptate, ci şi că producătorul german trimisese o notificare către reprezentanţa din România ca vehiculul să fie programat urgent în service pentru schimbarea cardanului.

„Am mers a doua zi cu maşina pe platformă la reprezentanţa din Craiova şi am cerut explicaţii cu privire la acest defect de fabricaţie. În urma discuţiei cu agentul de service, acesta a confirmat înlocuirea gratuită a cardanului, fără a da, însă, mai multe lămuriri. Am sunat din acel moment la o firma de avocatură, am consultat si am sunat producătorul BMW din Germania care mi-a confirmat că această masină a avut o acţiune de schimbare a cardanului, dar si a FRM-lui şi să iau legătura mai intâi cu service-ul din Romania pentru alte lămuriri. Atunci am sunat la Call Center din Bucuresti şi mi s-a confirmat telefonic si aici de către Georgiana Mihailescu (vom cere înregistrarea în Instanţă dacă este cazul) că această maşină a avut o acţiune de schimbare a cardanului cu nr.10026230100 (cod campanie, dar eu n-am ştiut, nu m-a înştiinţat nimeni", a mai precizat craioveanul.

Mai mult decât atât, craioveanul spune că angajaţii de la Reprezentanţa din Craiova i-au spus că-i vor schimba gratuit piesa defectă, dar celelalte pagube trebuie să le suporte.





„Mi-au făcut un deviz de aproximativ 10.000 de lei. Adică eu şi familia mea puteam muri sau dacă acest cardan ar fi fost aruncat din scut la viteza pe care o aveam, vreo 150 km/h, nenoroceam un om nevinovat. Dar, toate astea par să nu conteze. Dacă eu nu mă priceam, dacă nu-mi dădeam seama că este vorba de o eroare din fabricaţie, eram pus să plătesc şi cardanul. Sunt sigur că alţii au păţit-o. Cum sunt sigur că nu doar maşina mea ar fi trebuit să ajungă în service, dar la noi în România, nepăsarea atinge cote maxime. În trafic circulă maşini cu erori de fabricaţie şi noi habar n-avem", a mai spus Marian Pătru.

Ce a răspuns reprezentanţa BMW

Marian Pătru a trimis o notificare către BMW AUTOMOBILE BAVARIA-DEALER BMW şi a cerut răspuns la următoarele întrebări: „Dacă aţi avut acţiune de înlocuire a cardanului ca defect de fabricant (cod campanie:10026230100) de ce nu aţi facut-o? Ce vină am eu ca proprietar al masinii, că nu m-am prezentat în orice service pentru verificarea acestuia, dacă nu a existat nici un zgomot? Vă rog să-mi prezentaţi un soft al maşinii sau o expertiză a cardanului prin care sa arătaţi că acel cardan a fost corespunzător, dar maşina a fost utilizata într-un mod incorect”, a scris Pătru în notificare.

Răspunsul primit de craiovean a fost, însă, următorul. „Aşa cum aţi solicitat, vă informăm că BMW AG a lansat în 04/02/2014 Acţiunea tehnică 0026230100 _ Verificare şi - dacă este cazul - înlocuire cardan... Conform sistemelor noastre, în intervalul 27/01/2014 - 05/08/2020, nu este înregistrată vreo vizită a autoturismului... într-un service autorizat de către BMW AG", se menţionează în adresa transmisă de reprezententantul BMW.

„Mi-au fost create prejudicii dintr-un defect de fabricaţie, defect pe care l-au avut si alte masini si de care s-a stiut în urma acţiunii, dar nu s-a luat nicio măsură. Consider că era normal ca reprezentantul BMW să-mi trimită o notificare să mă prezint urgent cu maşina în service. Dar nu au făcut-o! Îi voi acţiona cu siguranţă în judecată", a conchis Marian Pătru.

