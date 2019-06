Tatăl adoptiv al Sorinei: „Când am văzut că este de etnie romă am zis: «Doamne, ce noroc are acest copil să ajungă la New York, unde culoarea nu contează»“

„În urmă cu patru ani, am hotărât să adoptăm un copil din România. Am urmat toţi paşii impuşi de lege, ceruţi de autorităţile americane, dar şi de cele române. Statul american nu-ţi permite să înfiezi un copil până când nu eşti verificat la sânge“, a declarat pentru Adevărul Gabriel Săcărin, tatăl adoptiv al Sorinei.

Bărbatul, originar din Craiova, dar stabilit de mulţi ani în Statele Unite ale Americii cu soţia sa şi având dublă cetăţenie, spune că, după ce a depăşit toate etapele şi a obţinut acceptul de adopţie, familia sa a fost introdusă într-un computer, conform procedurii, şi i s-a transmis fotografia Sorinei.

„Când am văzut că Sorina este de etnie romă, am zis: «Doamne, ce noroc are acest copil pentru că va ajunge la New York, unde culoarea nu contează». Am venit în România, am mers la Baia de Aramă şi m-am întâlnit cu copilul de 16 ori, dar de fiecare dată angajata statului român care ar fi trebuit să mă susţină a pus familiei mele piedici de fiecare dată“, a mai declarat tatăl adoptiv al Sorinei.

Gabriel Săcărin a mai declarat că, la acest moment, Sorina este bine şi că împreună vor trece peste acest moment greu.

Sorina Săcărin, fetiţa de 8 ani care a fost luată cu mascaţii din casa de la Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, unde a crescut, este acum la Craiova, alături de soţii Ramona şi Gabriel Săcărin, care au adoptat-o. Conform acestora, copilul ar fi acceptat să fie alături de noua familie.

Cei doi părinţi spun că au vrut să adopte un copil pentru că mama femeii care va avea grijă de Sorina, alături de părinţii adoptivi, de-acum bunica fetiţei, a fost, la rândul său, adoptată.





Între timp, azi la Craiova se anunţă ample proteste.

Familia Săcărin mai are doi copii, un băieţel şi o fetiţă de vârstă apropiată Sorinei.

Mama adoptivă este manager în domeniul medical, în Statele Unite, tatăl este inginer, iar sora acestuia este psiholog, fiind doctor ăn psihologie, Femeia are o clinică în America şi acordă asistenţă copiilor cu probleme speciale.

După ce a fost smulsă din braţele fostei asistente maternale, Sorina a ajuns acasă la familia adoptivă.

