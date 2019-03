Soţul actriţei Nataşa Raab, umilit la Spitalul din Craiova. „Am cancer, nu mă interesează scandalul dintre voi, medicii. Eu vreau să trăiesc!“

Val Guţul, în vârstă de 66 ani, soţul actriţei Nataşa Raab, suferă de cancer la vezică. Şi el este medic şi în trecut chiar a condus Serviciul de Ambulanţă din Craiova. Boala a recidivat şi bărbatul s-a internat miercuri, 13 martie, la spitalul de urgenţă din Craiova pentru a fi operat.

"Am ajuns la spital cu sângerare. Medicul ales de mine să mă opereze a fost dr Mugur Riza. Am dreptul ăsta să-mi aleg doctorul. M-a mai operat şi am încredere. La început, seful de secţie Paul Tomescu mi-a spus că voi fi operat vineri, 15 martie. Asta mi s-a spus şi dimineaţa la vizită. După aceea, însă, s-au răzgândit. Au spus că dr. Riza nu mă poate opera până luni, că asta e decizia conducerii spitalului. Am auzit că fusese dat afară şi au fost nevoiţi să-l reangajeze conform unei hotărâri judecătoreşti. Dar, le-am spus. Am cancer, nu mă interesează scandalul dintre voi, medicii. Eu vreau să trăiesc!", a declarat Val Guţul.

Pacientul împreună cu medicul Riza au vrut să intre în blocul operator, dar nu au fost lăsaţi de agenţii de pază ai spitalului. "Cea care le-a spus agenţilor să nu ne lase să intrăm în sala de operaţie a fost Mihaela Cheie, directoarea medicală. Nu ştiu ce vor. Doctorul Paul Tomescu m-a sunat şi mi-a spus să vin să-l operez pe Val Guţul şi după aceea au zis să operez luni. Nu se poate să ne jucăm cu viaţa oamenilor. Pacientul trebuie operat, cine răspunde dacă păţeşte ceva până luni când mă lasă ei să intru în sala de operaţie?", a declarat dr Mugur Riza.

Val Guţul şi dr. Mugur Riza au mers la Poliţie să povestească tot ce s-a întâmplat

Directorul medical, Mihaela Cheie, are însă o altă variantă. "S-a legat de mine din senin. Nu se mai poate aşa. M-a înjurat, m-a jignit. Mi-a luat mâna şi mi-a întors-o la spate, m-a trântit de tocul uşii. Nu se poate. Nu se poate numi medic. A făcut numai rău. Mimează operaţii, îşi bate joc de pacienţi. Din cauza lui au murit 6-7 oameni. Am depus plângere la Parchet în urmă cu 7-8 luni. Aştept rezultatul anchetei. Am cerut să plece din spital, dar instanţa l-a adus înapoi. Nu ştiu ce vom face cu acest medic. A făcut spitalul de râs", a declarat la rândul său Mihaela Cheie, directorul medical al Spitalului de Urgenţă de la Craiova.

Dr. Mihaela Cheie, director medical, a fost la IML şi şi-a luat certificat medicol-legal pentru excoriaţiile de pe mână

Întrebat de acuzaţiile aduse, dr. Riza a spus: "Femeia asta nu ştie ce vorbeşte, atâta ură are în suflet. Am omorât eu oameni? Niciodată un pacient nu m-a reclamat. Nu-i e ruşine? vor să tac? Uite că nu tac, să vedem ce vor face".

Seful de la urologie, Paul Tomescu, acuzat de mai multe cadre medicale că nu este în stare sa rezolve probleme din secţia sa, a încercat să-i inducă în eroare pe ziaristi. Prima dată a spus că a aprobat operaţia în cazul pacientului Val Guţul, iar ulterior şi-a schimbat declaraţia. "Eu i-am spus de la început pacientului că va fi operat luni. Nu îmi asum nimic, nu eu fac scandal. Riza face", a spus seful sectiei de urologie.





Val Guţul a rămas internat şi speră ca luni să fie operat.

