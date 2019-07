Pestă porcină confirmată în judeţul Dolj, unde 30 de animale au fost deja ucise. Ce alte măsuri au luat autorităţile

Confirmarea că în localităţile doljene Gighera, Nedeia şi Ostroveni, de pe malul Dunării, este focar de pestă porcină a venit de la Bucureşti miercuri seara.

"Avem confirmarea, am luat şi primele măsuri de prevenire. Monitorizăm toată zona, am trecut deja la catagrafierea tuturor porcinelor din gospodării. Încă nu am stabilit dacă trecem la soluţia extremă, să omorâm toate animalele din zonă", a declarat dr. Andrei Butaru, directorul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Dolj.

Până în prezent, reprezentanţii DSVSA Dolj au dispus uciderea a 30 de porci din trei gospodării. "Au fost omorâţi patru porci la Ostroveni, dintr-o gospodărie, la Gighera tot dintr-o gospodărie un singur porc, iar în localitatea Nedeia au fost omorâţi 25 de porci, toţi, la fel, dintr-o singură gospodărie", a mai declarat Andrei Butaru. În funcţie de evoluţia bolii, reprezentanţii DSVSA Dolj vor stabili dacă vor trece sau nu la lichidarea în masă a porcinelor. În cele trei localităţi sunt aproape 1.000 de porci în gospodăriile oamenilor.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: