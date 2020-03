Fată de 15 ani bătută de o altă adolescentă în centrul Craiovei. Zeci de copii au asistat nepăsători. Prima întrebare a jandarmilor: „Sunteţi de etnie, nu?“

Mona Irina Drăgan, studentă în ultimul an la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, a povestit pe contul personal de Facebook întreaga scenă de bullying petrecută în centrul oraşului. "Astăzi (sâmbătă, 7 martie, n.r.) am asistat la ceva barbaric, inuman, oribil. Am ajuns acasă şi primul lucru care mi-a trecut prin cap a fost să îmi pun gândurile în ordine pentru a putea împărtăşi episodul de sălbăticiune la care am fost martoră", a început tânăra a să povestească.

"CRAIOVA, ora 17 - Ies din Centrul Comercial Mercur situat, după cum bine ştiţi fix în centrul oraşului. Observ pe pasarelă vreo 30 de adolescenţi de 13-14-15 ani care vociferează şi se agită "Hai să luăm popcorn că o bate pe aia". Mă uit rapid în jur să o reperez pe "aia" care urmează să fie agresată. Mai departe de mine, la vreo 100 de metri o fată este trasă cu sălbăticie de păr, împinsă, lovită, încolţită de alte câteva fete. Agresoarele râd şi înjură. "Hai bă las-o, gata" sau "Dă mă în ea!" strigă publicul parcă asistând la o luptă între gladiatori.



Una dintre agresoare aplică o ultimă lovitură şi pleacă victorioasă. Se răzgândeşte. Se întoarce şi o scuipă cu elan pe fată. Mă grăbesc să intervin. Nu apuc să ajung la scena faptei că fata lovită reuşeşte să fugă. Fug şi eu după ea. O ajung din urmă în faţa liceului Carol. Vorbeşte la telefon, tremură. Mă apropii încet să nu o sperii. "Da…m-au bătut, vă rog veniţi" povesteşte la telefon cu voce tremurândă. Îi pun mâna pe umăr şi îi fac semn că totul e în regulă, că sunt acolo să o ajut. Închide telefonul. Văd pe ecran numărul de urgenţă 112", a povestit Mona Irina Drăgan.

"Te rog stai cu mine până vine poliţia, mi-e frică"

"Mă prezint şi îi zic apoi: "Am văzut ce ţi s-a întâmplat, sunt aici să te ajut. Încearcă uşor uşor să te linişteşti". Se uită la mine cu cei mai frumoşi ochi albastri pe care i-am văzut în viaţa mea. Tremură toată, plânge, este în şoc.

"Vrei să îi sunăm pe părinţii tăi?"

"Nu, nu pot, m-ar închide în casă şi m-ar certa tot pe mine" spune ea şi lacrimile încep să îi curgă şi mai tare."Te rog stai cu mine până vine poliţia, mi-e frică"

"Sigur, stai liniştită, sunt aici"

"Crezi că am făcut bine că i-am chemat?"

"Absolut", răspund eu hotărâtă

"În ce clasă eşti?" o întreb

"A 8-a" îmi răspunde ea

O mângăi pe spate. Rămân cu părul ei în mână. Animalele acelea îi smulseseră părul. O curăţ pe hanorac. Era plină de şuviţe întregi de păr smulse. Văd urmele de scuipat. Mă înfurii. Cum se poate întâmpla aşa ceva ziua, în centrul oraşului, îmi repet întruna în minte. Îmi păstrez calmul.

"Ce s-a întâmplat?" îi zic eu în timp ce aşteptam echipajul de poliţie

"Acum o săptămână m-am certat cu o colegă. A fost doar ceva verbal, dar astăzi a venit cu nişte fete pe care nu le cunosc, m-au prins şi m-au bătut. Mi-au dat cu pumnii în stomac, mi-au smuls părul, m-au împins.."

Se uită în jos şi observă cantitatea de păr căzută. Se sperie", continuă studenta să povestească.

Ce fac jandarmii când ajung la faţa locului

După 20 de minute ajunge o maşină de la jandarmerie.

"Bună ziua, o cunoaşteţi pe fată?"

"Nu, am fost doar martoră la ce i s-a întâmplat"

"Doriţi să depuneţi mărturie?"

"Da, sigur" răspund eu simţind cum îmi fierbe sângele în vene. Unul dintre jandarmi pleacă cu fata în căutarea agresoarelor, doi rămân cu mine. Le povestesc în detaliu cele întâmplate.

"Este inadmisibil aşa ceva", spun eu

"Sunt de etnie(romă), nu?"

"Nu", răspund eu

"Eh, sunt copii de bani gata atunci" îmi răspunde unul dintre ei şi continuă cu "Pe vremea lui Ceauşescu se făcea şcoală, nu ca în ziua de azi". "Măcar de erau băieţi, atunci mai zici" continuă el.

"Trebuie să luăm în serios situaţia. Asemenea episoade se pot repeta, pot rămâne traumatizaţi, se poate ajunge chiar la suicid. Nu vorbesc nici cu părinţii, trebuie aplicate sancţiuni severe" spun eu, parcă încercând să îi conving că situaţia este gravă

Domnii nu păreau dezinteresaţi, dar nici nu îmi împărtăşeau întru totul indignarea. La un moment dat le observ alergând în parcul bisericii de vis-a-vis pe două dintre agresoare. "ELE SUNT, FETELE CARE FUG!" mă grăbesc să le spun celor doi jandarmi. Se uită preţ de câteva momente la ele cum se îndepărtează şi dau din umeri. "HAIDEŢI DUPĂ ELE CU MAŞINA".

Încă două momente pentru terminarea ţigării şi pornim în "urmărire". Pănă au pornit maşina, până au întors, fetele s-au pierdut cu uşurinţă printre blocuri.

"Dacă au fugit sigur se întorc" (?!?!?) zice cu certitudine unul dintre jandarmi.

Sunt cât se poate de indignată. Practic au fost lăsate să scape basma curată. De ce nu a fugit nimeni după ele?



"Ar trebui mers după ele la şcoală" sunt de acord cei doi.

Azi e sâmbătă. Şcoala începe luni. Poate ştiindu-se în culpă agresoarele vor lipsi. Vin marţi, sau miercuri, sau peste o săptămână. În tot acest timp nu se face dreptate, deşi ele ne-au alergat chiar prin faţa ochilor cu câteva momente în urmă.

Fata se întoarce. O încurajez. "Fii puternică, nu eşti singură în lupta asta!".

Se urcă în maşină cu jandarmii şi cu încă două fete. Îmi mulţumeşte. Văzând că nu mai e loc în maşină întreb "Mai este nevoie de mine? Mai pot ajuta cu ceva?".

"Lăsaţi un număr de telefon, dacă mai este nevoie vă contactăm." Las numărul. Jandarmii îmi mulţumesc pentru implicare.

Mă îndepărtez. Mă uit în jos. Încă am părul ei în mână….", a mărturisit Mona Irina Drăgan.

"NU FIŢI INDIFERENŢI!"

În încheierea postării, tânăra studentă a lansat mai multe mesaje pentru părinţi, autorităţi, colegii de facultate, dar şi pentru întreaga oamenii care asistă la astfel de scene.

"DRAGI PĂRINŢI,

BULLYINGUL este o traumă. Bullyingul poate cauza daune ireversibilie în psihologia unui copil. Bullyingul poate să împingă un copil la suicid. Este inadmisibil ca un copil să nu simtă că trebuie să împărtăşească un asemenea eveniment cu proprii părinţi. Încercaţi să fiţi un refugiu pentru copiii dumneavoastră, nu cineva căruia se tem să îi spună adevărul de frica pedepselor. Credeţi atunci când vă spun că cineva i-a batjocorit, bătut, umilit. Încercaţi să depistaţi cauza, să le fiţi alături. Luaţi problema în serios. Adevărul nu este niciodată de o singură parte, da, însă nimeni nu vrea să fie bătut şi batjocorit. Nimeni nu poate fi vinovat pentru că a fost victima unui astfel de act inuman. Fiţi alături de copiii dumneavoastră în această luptă grea, iar dacă sunteţi părintele unui agresor, nu treceţi cu vederea astfel de comportamente deviante. Cereţi ajutorul unui psiholog.

DRAGI AUTORITĂŢI

Trataţi cu maximă seriozitate aceste cazuri! Nu sunt simple certuri între copii, sunt agresiuni! Nu sunt mereu de vină drogurile, sau banii. Nu fiţi superficiali!

Bullyingul nu are etnie. Trataţi cu aceaşi seriozitate indiferent de culoare, rasă sau sex!

DRAGI COLEGI

Distribuiţi şi implicaţi-vă în proiecte şi campanii de prevenire a bullying-ului. Nu credeam că după atâtea acţiuni pe această temă voi mai fi martoră la aşa ceva. Trebuie să facem tot posibilul pentru a educa o generaţie empatică!

DRAGI OAMENI

NU FIŢI INDIFERENŢI! Scena pe care am povestit-o s-a întâmplat ziua în amiaza mare, în centrul oraşului. Nimeni nu a intervenit. Nimeni nu a încercat să vadă despre ce este vorba. "Eh, sunt copii" nu este o scuză pentru a întoarce capul.

Fiţi implicaţi şi solidari în lupta împotriva bullyingului. Nu ignoraţi astfel de scene deoarece prin asta vă faceţi şi voi vinovaţi!", a scris tânăra studentă.