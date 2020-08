Este unul dintre geneticienii de top ai României şi, deşi grav bolnav, îşi riscă viaţa zilnic, ca să facă pacienţilor teste Covid. Care este răsplata autorităţilor

Un comunicat remis presei de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, luni, 24 august, arăta că şefii de laboratoare de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă şi Spitalul de Boli Infecţioase din Craiova sunt cercetaţi, pentru că poliţiştii de la Serviciul Economic din cadrul IPJ Dolj au ajuns la concluzia că aceştia ar fi refuzat să facă mai multe teste solicitate de DSP şi ar fi preferat să lucreze probele recoltate de la oamenii care plecau în concedii.

"Din conţinutul actului de sesizare rezultă că, la data de 18.08.2020, organele de poliţie s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că în perioada iunie 2020 – până în prezent, funcţionari publici din cadrul Spitalului de Boli Infecţioase Victor Babeş Craiova, respectiv Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă nr.1 Craiova, unităţi spitaliceşti dotate cu aparate medicale tip P.C.R., folosite în detectarea virusului SARS COV 2, încadraţi în funcţia de şefi laboratoare, sub pretextul prelucrării unor teste din alte judeţe limitrofe, refuză să primească pentru testare toate probele recoltate de către D.S.P. Dolj în urma constatării unor cazuri de infectare cu virusul menţionat, fapt ce are ca urmare întârzierea în luarea unor măsuri de prevenire sau combatere a infectărilor în locaţiile identificate de organele de sănătate publică. În realitate, funcţionarii precizaţi procedează la efectuarea unor teste pentru persoane care nu sunt incluse în metodologia de testare a Institutului Naţional de Sănătate Publică , fiind folosite ulterior în vederea dovedirii îndeplinirii condiţiilor de călătorie în străinătate", se arată în comunicatul de presă.

Ce spune conducerea Spitalului de Urgenţă Craiova

Managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă a reacţionat imediat când a aflat ce acuzaţii aduc spitalului poliţiştii şi procurorii craioveni. "Sunt acuzaţii nefondate. Spitalul nu se subordonează DSP Dolj. Noi ne autofinanţăm. Nu am refuzat, însă, niciodată să facem teste pentru DSP, din contră această Direcţie este principalul nostru beneficiar. Nu înţeleg de unde a apărut povestea asta cu refuzul. Este adevărat, uneori au existat întârzieri pentru că solicitările erau uriaşe. Noi nu putem răspunde doar solicitărilor DSP, Comitetul Director al Spitalului a hotărât să testăm personalul nostru medical, pacienţii noştri, s-a hotărât să testăm bolnavii cronici care au nevoie de tratamente şi până pe data de 15 septembrie testăm zilnic, pe baza programărilor făcute, aproximativ 30 de oameni care vor să plece în concedii. Nu am încălcat nicio lege, nu înţeleg de ce s-a deschis acest dosar penal", a declarat Laurenţiu Ivanovici, managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova.

"Trebuia să avem altă ştire. Am crescut capacitatea de testare"

Ivanovici a mai adăugat că i se pare nedrept ca oameni precum şeful Centrului Regional de Genetică Medicală ajung „să dea cu subsemnatul“.

"Pentru noi aceşti oameni sunt eroi. Au muncit de dimineaţa până noaptea, târziu, din martie până acum. Nu au avut concedii de odihnă, au muncit şi sâmbăta sau duminica pentru a face faţă solicitărilor uriaşe. Noi, acum, trebuia să avem o altă ştire. Am crescut capacitatea de testare la nivelul Laboratorului de Genetică. În urmă cu o săptămână, al doilea echipament a devenit operaţional şi acum putem face 400 - 450 de teste zilnic. Repet, principalul beneficiar este Direcţia de Sănătate Publică Dolj", a mai declarat managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova.

Şi cadrele medicale de la Spitalul de Urgenţă Craiova au reacţionat imediat când au aflat de existenţa noului dosar penal. "Cum adică au refuzat să facă testele DSP-ului? Este un dosar penal plin de minciuni. Ruşine! DSP Dolj a gestionat atât de prost tot ce s-a întâmplat până acum, a făcut gafe după gafe.Nimeni n-a refuzat nimic. Spitalele nu sunt la comanda DSP, s-au descurcat cum au putut până acum, au încercat să supravieţuiască. De ce DSP nu a solicitat ajutor la alte centre? De ce nu a fost înstare să-şi facă propriul Centru de testare? Îşi bat joc de munca unor oameni. Datorită unor oameni precum Mihai Ioana, situaţia de la noi nu este dezastruoasă!", au declarat revoltaţi mai mulţi medici.

Cine este Mihai Ioana

Profesorul universitar doctor Mihai Ioana, în vârstă de 44 ani, este unul dintre cei mai buni geneticieni ai României. Până în 2017 a fost vicepreşedintele Societăţii Române de Genetică Medicală, este prodecan al UMF pe partea de cercetare şi conduce Centrul Regional de Genetică Medicală din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova.

"Domnul profesor Ioana face parte din categoria persoanelor cu risc mare de infectare pentru că suferă de o boală gravă şi se află sub tratament. Trebuia să stea acasă. Când l-am văzut la spital, toţi i-am cerut să plece, i-am spus că ne vom descurca. Nu a vrut. A spus că nu poate să ne lase singuri, nu poate să nu ajute într-o perioadă atât de grea. Şi a venit zi de zi la spital. A coordonat Laboratorul de genetică, a pus totul la punct, a lucrat uneori până la epuizare, spre disperarea noastră. Şi care e răsplata? În loc să-l declare erou, pentru că este un erou pentru noi, îl cheamă să dea cu subsemnatul? Inuman ce i-au făcut", au povestit colegii profesorului.

Ce spune conducerea Spitalului de Boli Infecţioase din Craiova

"Nici vorbă că noi am refuzat să facem teste pentru DSP Dolj. Spitalul nostru are un aparat achiziţionat de Primăria Municipiului Craiova care are o anumită capacitate. Zilnic se pot lucra 150 de teste. Prioritatea sunt pacienţii spitalului nostru, foarte numeroşi în ultimul timp, am ajuns la cifra de 1339 de pacienţi care au trecut pragul Spitalului Victor Babeş, confirmaţi Covid. Este o hotărâre internă a spitalului nostru să lucrăm zilnic şi 20 de teste pe zi pentru persoanele care pleacă în concedii", a declarat Adina Turcu, directorul Spitalului de Boli Infecţioase Victor Babeş din Craiova.

DSP: "Noi n-am zis că ni s-au refuzat teste"

Purtătorul de cuvânt al Direcţiei de Sănătate Publică Dolj a spus că nu poate face comentarii legate de dosarul penal recent întocmit de procurorii craioveni.

"Nu am ce să comentez. Nu ştiu. Noi n-am zis că ni s-au refuzat teste. Am spus doar că au existat întârzieri", a declarat Ştefan Popescu, purtătorul de cuvânt al Direcţiei de Sănătate Publică Dolj.

În ciuda acestor declaraţii, angajaţii celor două spitale din Craiova urmează să fie audiaţi.

"La data de 20.08.2020, la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova a fost înregistrat un dosar penal având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu, faptă prev. de art.297 Cod penal şi zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prev. de art. 352 alin.2 Cod penal.

În prezent, în cauză cercetările se desfăşoară in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunilor sesizate.

Precizăm că faza de urmărire penală este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie", se mai arată în comunicatul de presă al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova.

Vă recomandăm să citiţi şi:

O infirmieră cu COVID-19 a fugit din spital să se roage la biserică. Până să fie prinsă, a sărutat toate icoanele

Britanicii riscă să rămână cu recoltele pe câmp. „Englezii nu pot face munca asta grea, iar Johnson îi alungă pe străini“