După COVID, Petre Mîţu Stoian se simţea foarte obosit. Mărturia celui mai bun prieten

Enceanu a povestit şi cum a a aflat că a murit cel mai bun prieten al său. „ Mi-e foarte greu să vorbesc despre Petre la trecut. A fost pentru mine ca un frate mai mare. Noi mereu discutam. Când am auzit că-i este rău, mă rugam la Dumnezeu să-mi dea puttere să fac ceva să-l ajut. Am încercat, am încercat să-l luăm de la Reşiţa, să-l ducem la Bucureşti, obţinusem şi aprobare, trebuia să-l ducem cu elicopterul, dar nu a mai rezistat până dimineaţa. Din nefericire, inima lui, în jurul orei 19 (sâmbătă, 6 noiembrie n.r.), a încetat. Eram la telefon cu profesorul Guşman, impresarul dumnealui, vorbeam şi la un moment dat a ieşit o doamnă de acolo şi am auzit când a spus... Petre a murit. Profesorul a început să plângă... a murit, a murit, striga la telefon. Nu-mi venea să cred. Da, Petre a murit. Am oprit maşina, veneam de la ţară, am coborât şi am urlat ca un nebun. Simţeam nevoia să zbier, să urlu. Nu-mi venea să cred. Era bucuros că a ieşit la pensie şi dorea ca de acum să vadă lumea. Aşa-mi zicea. Vreau să plec să văd lumea. Petre a fost un om. Dumnezeu să te odihnească, prieten drag", a spus Constantin Enceanu.

Petrică Mîţu Stoian a murit la Spitalul de Urgenţă din Reşiţa. El a fost adus în stare critică de la Clinica particulară Nero din Reşiţa, unde se internase pentru recuperare post Covid. Aici ar fi trebuit să urmeze o terapie cu oxigen hiperbar care, conform unor specialişti, ar ajuta în tratamentul post Covid.