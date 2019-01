Drama unui bărbat din Dolj: a ieşit din spital cu copilul în braţe şi cu soţia în sicriu. „Îl încălzesc cu trupul meu noaptea. Mi-e teamă de gripă“

Gabriel Dilă are 37 de ani şi este din localitatea doljeană Argetoaia. Un om simplu, muncitor şi cu credinţă în Dumnezeu. Asta spun despre el oamenii.

Drama lui a început anul trecut, pe data de 25 septembrie, când i s-a prăpădit soţia. "Pe 5 septembrie, Ionela, soţia mea, a adus pe lume minunea noastră. Nu ştiţi cât de mult şi-l dorea. Câte planuri ne făcusem. Dar, medicii nu au putut-o salva. Avea HIV şi mie nu mi-a spus. Mulţumesc lui Dumnezeu că eu şi copilul suntem sănătoşi", povesteşte Gabriel Dilă. Copilul s-a născut prematur. Când a primit vestea că soţia a murit, omul a crezut că pentru el totul s-a sfârşit. "Am plâns mult. Nu-mi venea să cred că n-o mai am, dar Dumnezeu mi-a dat putere pentru copil. Mulţi mi-au zis să-l dau la stat, dar nu am vrut. Cum să fac aşa ceva? E viaţa mea", a declarat proaspătul tată.



După ce şi-a înmormântat nevasta, Gabriel Dilă a fugit la spital. Medicii i-au spus că nu-i pot da copilul acasă imediat pentru că trebuia să ia în greutate. "Micuţul meu s-a născut prematur, a avut 1,550 kg. Slăbuţ rău. Mi l-au ţinut în spital două luni. Vă daţi seama ce a fost în sufletul meu. Să ies din spital cu copilul în braţe şi cu soţia în sicriu. Dar, ce să fac, aşa a vrut Dumnezeu", a spus resemnat bărbatul.

Singura care-l ajută pe Gabriel să-şi crească băieţelul este mama lui, în vârstă de 62 de ani. "Mulţumesc lui Dumnezeu că o am pe mama. Ea este cea care mă mai ajută. Soacra mea nu a venit să-şi vadă nepotul niciodată. Nu ştiu de ce. Pe mama, însă, nu o pot lăsa să facă unele lucruri. De exemplu, eu îi fac laptele şi îi sterilizez biberoanele. Trebuie foarte bine făcute.Tot eu îi pun pampersul. Trebuie prins bine, drept, am învăţat cum se pun benzile alea. Cea mai mare problemă o am cu lemnele, mai am foarte puţine şi trag de ele. Îl încălzesc pe copil cu trupul meu noaptea. Îmi e teamă de gripă", explică grijuliu bărbatul.



Gabriel Dilă nu-şi doreşte decât să aibă putere să-şi crească pruncul, să-l vadă că începe să meargă şi, atunci, să găsească o soluţie sa se poată duce la muncă. Deocamdată se descurcă doar cu alocaţia copilului.

Pe Facebook, oamenii au făcut o strângere de fonduri pe numele tatălui. Cei care doresc să dea o mână de ajutor, o pot face donând bani în contul RO 04BTRLRONCRT0468638401, deschis la Banca Transilvania pe numele Dilă Gabriel. Pentru acest tată, orice sumă înseamnă enorm.

