Învăţător reclamat că a scăpat sticla cu băutură în faţa copiilor. Părinte: „L-am luat din cârciumă şi i-am zis să meargă la ore. A zis că e fără 5, că mai are timp“

Sesizată de părinţi, directoarea Şcolii Gimnaziale Pleşoi l-a luat pe dascăl de mână şi l-a dus la urgenţa spitalului Craiova şi la medicina legală să i se recolteze probe de sânge.



Primarul din Pleşoi a intervenit şi el în scandal şi a declarat că va cumpăra pentru şcoală un etilotest, ca să-l "dovedească" pe cel acuzat. Învăţătorul se apără şi spune că, uneori, pare mahmur pentru că îşi pune nişte picături în ochi.





Totul se întâmplă în Pleşoi, judeţul Dolj. Cel arătat cu degetul este învăţătorul George Ştiucă, de doi ani dascăl la Şcoala Gimnazială din localitate. Anul trecut a avut repartizaţi elevi din clasa a II-a, acum a primit în grijă 20 de copii din clasa I. Mereu au existat voci care l-au acuzat că vine beat la şcoală.







"Anul trecut, am avut fetiţa la domnul învăţător în clasa. Eu, personal, l-am luat din cârciumă şi i-am zis să meargă la ore. Zicea că e fără 5, că mai are timp, eu îi arătam ceasul şi îi spuneam că a sunat clopoţelul de 5 minute. Aşa ne-am pătimit cu acest învăţător", a declarat mama unei foste eleve.





Părinţii copiilor din clasa I sunt şi ei la fel de revoltaţi. "În a doua zi de şcoală, i-a căzut sticla cu băutură din buzunar. Au văzut copiii, ne-au povestit cum stătea cu capul pe catedră şi nu putea să lege două vorbe. Nu se poate aşa ceva", au reclamat părinţii.





Ziua de miercuri avea, însă, să declanşeze scandalul care mocnea în şcoală de peste un an. Când şi-au adus copiii la şcoală, părinţii l-au văzut din nou pe dascăl clătinându-se şi vorbind incoerent. Supăraţi, au mers la directoarea şcolii, i-au spus că nu-şi mai lasă copiii pe mâna unui astfel de om şi au cerut să fie luate imediat măsuri.





Directoarea l-a întrebat pe Ştiucă dacă a băut. "A negat şi atunci am zis că trebuie să aflu adevărul. Am anunţat poliţia, au zis că ei nu au ce să facă şi atunci l-am luat pe domnul învăţător şi l-am dus la spital la Craiova, la urgenţă. Medicii nu au vrut să-i recolteze probe de sânge. Au spus că doar dacă le cere poliţia, ei fac asta. L-am dus apoi la medicina legală, dar şi aici am fost refuzată. Am sesizat şi Inspectoratul şcolar despre tot ce se întâmplă la noi în şcoală', a declarat Elena Giurca, director Şcoala Gimnazială Pleşoi.





Povestea a ajuns şi la urechile primarului care a promis că va desluşi misterul. "Domnul învăţător trebuie dovedit aşa că eu voi cumpără un etilotest şi, la începutul orelor, dar şi la sfârşitul orelor, va fi testat. Dacă e prins, i-am desfăcut pe loc contractul de muncă. Poate să ne dea după aia în judecată, noi vom avea dovada în instanţă", a declarat Ion Ionescu, primarul comunei Pleşoi.





Ce spune învăţătorul





"Sunt 5 părinţi împotriva mea din 20. Doamna directoare îmi vânează postul, vrea să aducă pe altcineva şi eu să fiu transferat la altă şcoală. Eu nu am mers beat la şcoală Când au zis că mi-a căzut sticla cu băutură din buzunar, mi-a căzut telefonul, de fapt. Eu sunt bolnav şi uneori îmi mai pun picături în ochi, de aceea poate par mahmur", a declarat învăţătorul George Ştiucă.





La nivelul Inspectoratului Şcolar Dolj s-a demarat o anchetă. "Ancheta este în curs, vom discuta cu toate persoanele implicate şi în funcţie de rezultate, vom lua măsurile care se impun", a declarat Nicoleta Liţoiu, purtător de cuvânt ISJ Dolj.