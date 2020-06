Ziua Universală a Iei, celebrată vizual. La 24 iunie, România de pretutindeni se strânge „Acasă, la Origini“

„Din 2013, Sânzienele îmbracă Planeta în IE. După şapte ani de zboruri măiestre, suişuri şi coborâşuri, se conectează cu esenţa noastră, ACASĂ, LA ORIGINI. În acest spaţiu începe noua poveste a Zilei Universale a Iei.

Global, la fiecare 2 minute se fac mai multe fotografii decât totalul fotografiilor existente în lume acum 150 de ani. Un volum uriaş de imagini digitale ne invadează zilnic câmpul vizual.

Ediţia din acest an a Zilei Universale a Iei pune în centru fotografia ca eveniment, ca celebrare, ca artă.

Vă invităm să participaţi la crearea celei mai mari expoziţii online, fotografiindu-vă în faţa casei, a clădirii unde locuiţi, la poartă, în grădină, intr-un parc din apropiere sau oriunde înseamnă ACASĂ pentru fiecare.

Trebuie să purtaţi o ie, o cămaşă sau, de preferat, întreg portul tradiţional. Nu va fi orice fotografie, ci una pe care o veţi lăsa moştenire generaţiilor următoare. O mărturie a apartenenţei noastre la o familie, un neam şi o cultură.

Înainte, oamenii îşi făceau poze când venea fotograful la târgurile din satele apropiate. Era un eveniment important. La fel ca oamenii de odinioară, cel mai indicat este să aveţi alături un fotograf profesionist. Dacă nu, încercaţi să vă faceţi o fotografie într-o lumină bună, clară şi de calitate. Individual, cu familia sau cu cine vreţi să fiţi împreună în acest moment special.

Sugerăm coordonatorilor de evenimente să organizeze şedinţe foto pentru întreaga comunitate, mai ales în mediul rural. Este unul dintre cele mai importante obiective ale Zilei Universale a Iei 2020.

Ulterior, când se vor posta online, vă rugăm să scrieţi câteva rânduri despre semnificaţia hainelor pe care le purtaţi şi zona de unde provin, adăugând hashtagul #AcasălaOrigini şi #ZiuaIei2020.

Ziua Universală a Iei 2020 - Acasă, la Origini Sursa Facebook La Blouse Roumaine

În scurt timp vom avea şi o platformă online unde vă veţi putea înregistra pentru a participa la acest proiect, urmând apoi să ne trimiteţi fotografiile pentru selecţia finală. Vor face parte din expoziţia şi albumul “Acasă la origini”.

Menţionăm că fiecare comunitate poate să îşi producă propria expoziţie şi propriul album în parteneriat La blouse roumaine.

La fel, fiecare familie îşi poate tipări şi înrăma fotografiile, poate realiza un album care să rămână în timp. La care să ne uităm cu drag peste ani.

Fotografiile pot fi realizate înainte de Ziua Universală a Iei, dar nu pot fi publicate până la 24 iunie. Chiar vă rugăm să nu mai postaţi fotografii cu ii până atunci, ca impactul să fie şi mai puternic.

Dacă, din diverse motive, nu puteţi face fotografiile până pe 24 iunie, lăsăm proiectul deschis toată vara, până pe 15 septembrie.

Vom publica constant referinţe fotografice, vom începe o sesiune de interviuri cu fotografi şi specialişti în imagine, în aşa fel încât să aveţi cele mai bune surse de informare şi inspiraţie pentru o fotografie memorabilă.

Puteţi să ne adresaţi întrebări dacă aveţi neclarităţi sau mai aveţi nevoie de informaţii aici. Vă stăm la dispoziţie.

Acesta este prima filă, primul proiect, urmează şi restul în postările următoare.

Sănătate şi speranţă!“, a transmis comunitatea La Blouse Roumaine, cea care a creat în 2013 mişcarea iei, ca marcă a identităţii româneşti.

Manifestările sunt descrise în grupul de Facebook Ziua Universală a Iei, în care iubitorii iei şi ai costumului tradiţional românesc îşi postează evenimentele, poveştile şi fotografiile.

Cei care participă la proiectul #AcasălaOrigini sunt rugaţi să folosească drept simbol coloana ca filigran pe fiecare fotografie care va fi publicată pe 24 iunie (coloana şi alte logo-uri utile pot fi descărcate de aici: https://drive.google.com/drive/folders/1MApjKVA2mxKdPkP2HlohuRMWc-vqF4zR?fbclid=IwAR0qkq2asjb8NCKrlDu7IKRvKG5R3atLlEIh6rqq9CFZvJzmSbcqsuXKEMU).

Simbol „viu“ al Zilei Universale a Iei Sursa Facebook La Blouse Roumaine

Târgul „100 de Tradiţii Româneşti“ la Muzeul Ţăranului Român

Muzeul Ţăranului Român (MŢR) găzduieşte Târgul „100 de Tradiţii Româneşti“, în weekendul 19 - 21 iunie 2020. Acesta este organizat de Fundaţia Kogaion 115, în curtea interioară MŢR, în perioada 19 – 21 iunie 2020, programul de vizitare zilnic, între orele 10.00 şi 18.00. Intrarea este liberă. Accesul se face prin strada Monetariei, iar ieşirea prin Bdul Ion Mihalache.

Obiecte populare expuse la Muzeul Ţăranului Român de Sânziene Sursa Facebook MŢR

„Cu doar câteva zile înainte de 24 iunie când sărbătorim ziua de Sânziene sau Drăgaica, meşteri populari şi meşteşugari, artişti plastici şi artizani vor fi prezenţi în curtea muzeului cu creaţii care păstrează tradiţiile culturale, folclorice şi religioase ale neamului românesc. Ziua de Sânziene este decretată de mai mulţi ani ca fiind şi „Ziua Universală a Iei”, motiv pentru care la evenimentul din această perioadă vor fi expuse cele mai frumoase ii din fiecare zonă a ţării.

Publicul este aşteptat să viziteze târgul, unde meşteşugarii ne vor încânta prin ingeniozitatea şi autenticitatea produselor lor făcute cu multă migală şi mult suflet. Vor fi expuse măşti populare, obiecte din ceramică, icoane, straie populare minuţios brodate din Gornoviţa - Gorj, zgărdane, pristolnice, mobilier săsesc, obiecte de decor din lemn crestat sau din lavandă, genţi din piele, vestimentaţie din lână, cosmetice făcute doar din ingrediente naturale.

Producătorii vin cu miere, palincă, prăjituri de casă şi ciocolată fără zahăr, baklava, sirop de cătină, ierburi de leac, fructe şi legume de sezon.

Pentru cei care apreciază obiectele vechi şi autentice, anticarii prezenţi la târg vor fi pregătiţi cu unelte din lemn, mobilier ţărănesc, cărţi vechi sau covoare ţesute la război.

Pentru că la orice târg tradiţional vizitatorii sunt îmbiaţi cu mâncare proaspăt gătită, bucătarii vor prepara sărmăluţe la ceaun, fasole cu ciolan, dar şi borş de peşte cu mămăliguţă sau păstrăv la grătar, sâmbătă şi duminică fiind dezlegare la peşte în postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. Şubereck şi gözleme fierbinţi – delicioasele plăcinte turceşti vor fi preparate la faţa locului.

Vă rugăm să respectaţi normele de distanţare fizică şi să manifestaţi responsabilitate faţă de sănatatea dumneavoastră şi a celorlalţi“, recomandă organizatorii.

Sânziene la Muzeul Satului

Muzeul Naţional al Satului Dimitrie Gusti face o invitaţie pentru miercuri, 24 iunie, de la ora 11.30, să intrăm în povestea plină de magie şi de frumuseţe a Sânzienelor.

Sursa Facebook Muzeul Naţional al Satului Dimitrie Gusti

„Ca în fiecare an, Muzeul Satului readuce în atenţie tradiţiile şi obiceiurile acestei zile: de la împletirea coroniţei din flori de Sânziene, la aruncarea ei pe casă, de la portul unei cămeşi, până la descifrarea simbolurilor cusute pe ea şi participarea la târgul de Sânziene. Nu vor lipsi atelierele de creaţie: coroniţe şi cusături româneşti.



Accesul la târg se face cu plata biletului de intrare în muzeu. Cei care vor veni îmbrăcaţi în ie/cămaşă românească vor avea intrarea gratuită.



În credinţa populară, Sânzienele erau considerate a fi nişte femei frumoase, divinităţi nocturne care plutesc în aer sau umblă pe pământ în noaptea de 23 spre 24 iunie, cântă şi dansează, fac să rodească ogoarele, înmulţesc animalele şi păsările, lecuiesc bolile şi suferinţele oamenilor. În noaptea când se deschid cerurile, fetele strâng flori de Sânziene şi le pun sub pernă pentru a-şi visa ursitul.



În dimineaţa de Sânziene, înainte de răsăritul soarelui, oamenii strângeau buchete de Sânziene pe care le împleteau în coroniţe şi le aruncau pe acoperişul caselor. Se consideră că omul va trăi mult în cazul în care coroniţa rămânea pe casă sau, dimpotrivă că va muri repede, atunci când coroniţa alunecă spre marginea acoperişului sau cădea de pe acoperiş. Sărbătoarea Sânzienelor marchează mijlocul verii şi este considerat cel mai bun moment pentru culegerea plantelor de leac. De Sânziene au loc bâlciuri şi iarmaroace. În trecut, acestea erau un bun prilej pentru întâlnirea tinerilor în vederea căsătoriei.



Sărbătoarea din 24 iunie mai este cunoscută în popor şi sub numele de Drăgaica. Tot acum, Biserica Ortodoxă face pomenirea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul. Şi nu în ultimul rând, pe 24 iunie este sărbătorită ia: este Ziua internaţională a Iei începând din 2013, la iniţiativa comunităţii online „La Blouse Roumaine”.



Program:



Orele 11:30 - 13:00 – Ateliere de cusături (Gospodăria Sanţ)

Cusături româneşti – coord. Carmen Elena Firea – 15 lei/copil (7-12 ani)



Orele 13:00 - 14:00 – Atelier de coroniţe de flori – participare gratuită (Câmpu lui Neag)



Orele 9:00 - 19:00 – Târgul sânzienelor: târg de ii, ţesături, podoabe, flori...“, anunţă Muzeul Satului.

Sânzienele de la malul Mării Negre

O sărbătoare a vizualului va avea loc la Constanţa, unde există o puternică susţinere şi promovare a portului popular.

Ziua Universală a Iei 2018 Sursa Facebook Ziua Iei - Constanţa / Autor Fractal New Media

„Ziua Iei - Constanţa, pagina pe care puteţi urmări primul eveniment online din Constanţa, dedicat Zilei Universale a Iei.

Ziua Universală a Iei a devenit în doar şapte ani una dintre cele mai emblematice evenimente ale comunităţii noastre.

Vom sărbători şi în acest an Ziua Universală a Iei însă cu un nou concept, adaptat realităţii zilelor noastre!

Ediţia din acest an pune în centru fotografia ca eveniment, ca celebrare, ca artă şi se conectează cu esenţa noastră, ACASĂ, LA ORIGINI.

20 - 21 iunie Dobrogea în bucate - Descoperim şi promovăm produse, reţete, obiceiuri şi poveşti locale, ingrediente specifice şi de sezon ale fiecărei regiuni, artizani ai gustului şi tradiţiilor, creatori de proiecte, locuri pentru experienţe culinare. Invitaţii şi poveştile lor, pe pagina de facebook Ziua Iei - Constanţa.

Colaboratori pentru Ziua Universală a Iei - 24 iunie 2020: Carmen Paraschivescu, Alina Alexandrov, Stefan Dinescu-Crăciun, Octavian Băloi, Laura Stroe, Radu Dumitrescu, Patronatul Naţional al Femeilor de Afaceri din IMM, Gospodăria Tradiţională „Suvenir din Dobrogea“, Crama Histria.

22 - 23 iunie - Perspective Dobrogene - Dan Cristian Mihăilescu, Răzvan Teodoreanu, Marian Nkt, Magda Fulger, Baluta Dragoş Nicuşor, Florin Călugăreanu sunt doar câţiva dintre fotografii care ne vor prezenta Dobrogea din perspectiva lor.

Cu Vlad Eftenie povestim despre arhitectura dobrogeană, iar despre tradiţii şi superstiţii legate de Sânziene ne va spune mai multe părintele Marius Moşteanu.

Această iniţativă este menită să exprime autenticul în gastronomie, turism, arte şi meşteşuguri pentru a valoriza patrimoniul culinar românesc.

24 iunie - Diana Slav ne plimbă la pas prin Dobrogea şi ne dezvăluie care sunt cărţile pe care trebuie să le citim pentru a afla mai multe despre această regiune.

Anca Ciuciulin - o poveste de om, despre tradiţii, originalitate şi autenticitate.

#acasălaorigini - cel mai frumos album al comunităţii dobrogene“, anunţă Liliana Sumănaru, colaborator La Blouse Roumaine şi organizator al Zilei Universale a Iei 2020 la Constanţa.

Pe aceeaşi temă:

FOTO Musulmanca îndrăgostită de portul tradiţional românesc: „Mă simt foarte norocoasă că strămoşii mei s-au aşezat în Dobrogea“

Ei au pornit „Revoluţia iei“. Cine sunt românii care se luptă cu marile case de modă pentru patrimoniul naţional