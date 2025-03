Homofobia la români, scrisă în ADN. Un sociolog explică de ce nu suntem pregătiți să renunțăm la discriminare: "idei vândute ca adevăruri absolute"

La 15 martie începe tipărirea primelor cărți electronice de identitate, iar premierul Marcel Ciolacu a anunțat evenimentul printr-o serie de declarații care au încins spiritele în rândul comunității LGBTQ.

Cartea electronică de identitate, aspirator de voturi pentru PSD

Oficialul a precizat pe pagina sa de socializare că noile buletine vor include informații despre sexul persoanei, care nu poate fi altul decât masculin sau feminin, și nu informații despre gen. Însă această afirmație nu-și prea are sensul, în ideea în care nici până acum buletinele nu prezentau aceste informații, spune asociația ACCEPT. „Breaking News! Marcel Ciolacu tocmai a mai salvat încă o dată România de la… nimic. Acesta ne anunță că noile cărți de identitate vor conține exact aceleași informații pe care le-au avut dintotdeauna, dar acum cu mai multă panică morală la pachet. Sexul? Apare exact ca înainte. Genul? Nu era nici până acum specificat în actele de identitate. Elementele woke? Se pare că și ele se află tot doar în imaginația unor politicieni”, au replicat într-un comunicat manifest reprezentanții ACCEPT.

Aceștia îl acuză pe premier că, de fapt, nu urmărește decât să atragă de partea PSD-ului cât mai multe voturi ale simpatizanților partidelor extremiste. „Ce nu înțelege domnul Ciolacu este că o mare parte a votului românilor pentru AUR, SOS sau POT NU ESTE UN VOT ANTI-LGBT. Este un vot împotriva clasei politice care a pierdut încrederea românilor prin corupție și minciuni”, se mai arată în comunicat. Activiștii LGBTQ consideră că Marcel Ciolacu a apăsat un buton despre care știa că funcționează în România ca uns: atitudinea homofobă a poporului român.

Homofobia, întipărită în ADN-ul românesc

De ce mulți romani sunt homofobi și de unde vine înverșunarea aceasta transgenerațională împotriva persoanelor homosexuale? Sociologul Gelu Duminică a explicat pentru „Adevărul” că poporul român nu a avut până în prezent și nu va avea prea curând un lider unificator. Noi asta am primit ca informație. Mă refer la generația mea și la cei din generațiile mai vechi: a fi homosexual înseamnă a fi un infractor. Așa am fost învățați să gândim. Biserica ne-a spus asta, clasa politică ne-a spus asta societatea însăși ne-a spus asta: homosexualii sunt oameni inferiori și infractori. Noi nu am avut lideri care să ne spună că ceea ce face o persoană în intimitatea sa nu ar trebui să privească pe nimeni. Dimpotrivă. Am fost și suntem conduși de oameni care ne spun că aceste persoane sunt fie bolnave, fie dezechilibrate mintal, emoțional, fie prezintă dizabilități psihice, fie sunt chiar criminale. Prin urmare, dacă așa am fost învățați, dacă aceste idei ne-au fost vândute ca fiind adevăruri absolute, tot în acest fel și acționăm. Comportamentele se învață. Nu ne naștem cu ele”, continuă Gelu Duminică.

Din punct de vedere sociologic, românii au, mai degrabă, o problemă cu bărbații homosexuali, decât cu femeile, mai explică specialistul. „Aici este atacată ideea de masculinitate. Noi trăim într-o societate conservator-masculinizată, în care femeia trebuie să fie supusă bărbatului. Această idee se află în contradicție cu cea de homosexualitate. Cum să renunți tu la privilegiile tale de bărbat?”, explică sociologul cum gândesc unii români.

Citește și: Premierul face precizări cu privire la impozitarea banilor trimiși între rude

Când frica ne ține uniți sub același stindard

Specialistul a precizat faptul că masele sunt ținute sub control inclusiv prin promovarea fricii, indiferent dacă este sau nu justificată: „La nivel european, extremiștii și conservatorii promovează, mai degrabă, frica în fața migranților. La noi, migranții nu sunt atât de vizibili. Ei lucrează în doar în orașele mari și foarte mari, dezvoltate economic. În Băicoi sau în satul Cioranca, localnicii nu au văzut în viața lor străini. Prin urmare, o altă teamă a trebuit să-i unească pe acești oameni. Iar atunci Biserica a demonizat homosexualitatea mai abitir ca niciodată”.

Pe de altă parte, această frică, ură, ignoranță au fost sădite în mințile și în sufletele oamenilor de-a lungul mai multor generații, arată specialistul: „Cam de prin anii '30, mai exact, odată cu politicile naziste, mișcările extremiste și neonaziste. Până atunci persoanele homosexuale erau tolerate, trecute cu vederea. Atât în Europa, cât și în România”.

Sociologul face referire și la un soi de ipocrizie românescă, din moment ce chiar unul dintre părinții poporului român a fost homosexual: „Conform istoricilor, poporul român se trage dintr-un homosexual: împăratul Traian. Nu o spun eu, o spun cronicarii vremii. Prin urmare, homosexualitatea nu a fost privită mereu drept o deviație care conduce către inferioritate. Din contră. Să ne uităm, de exemplu, la grecii antici. Inclusiv pe amfore vedem imagini care prezintă acte homosexuale. Inclusiv în sculpturile romane vedem redate scene homosexuale”.

România, între „social delay" și evoluție

La un moment dat, însă, umanitatea a început să promoveze ura: „Dezbateri aprinse au fost și în țările din Vest. Dar au avut loc acum 60-70 de ani. În teorie sociologică, prin ce trece România acum se numește social delay.(..) Acolo, în țările occidentale, liderii politici, religioși și civici au început să promoveze intens drepturile și libertățile omului, iar asta s-a întâmplat acum zeci de ani. Inclusiv Papa a venit și a spus că nu este în regulă să încurajăm discriminarea”.

Prin urmare, făcând o comparație cu ce se întâmplă în țările din afară, România este în urma la capitolul integrarii comunității LGBTQ. Însă, spune sociologul Gelu Duminică, dacă ne uităm în urmă, de unde am plecat și unde am ajuns, vom observa că am evoluat extrem de mult: „România a făcut un salt uriaș. Cine își închipuia pe vremuri că noi vom avea parada Pride, care adună zeci de mii de oameni? Cine își închipuia că vom avea candidați pe listele partidelor politice care și-au declarat deschis apartenența la comunitatea homosexuală? Cine își închipuia că o să avem migranți, că o să vorbim și o să incriminam violența domestică? Că o să avem o legislație în acest sens și brățări pentru agresori? Să nu anulăm, totuși ce s-a întâmplat bine în societate pentru că s-au întâmplat multe”.

„Să-i educăm pe copii în spiritul respectului și al empatiei”

Sociologul consideră că, deși România s-a mișcat mai greu, va ajunge din urmă Vestul. Nu se va întâmpla de pe-o zi pe alta, căci nu e ușor să schimbi principii vechi de sute de ani în câteva zile: „Dar nici nu va trece multă apă pe Dunăre până când și noi vom recunoaște căsătoriile între persoanele de același sex. Nu de alta, dar dacă ne dorim să aderăm la valorile europene va trebui s-o facem și pe asta. Mai mult, suntem chiar obligați s-o facem, asta în baza unei decizii CEDO care ne impune acest lucru”.

Evident, ne bazăm și pe educația pe care o oferim și o vom oferi tinerilor. „Să învețe ce înseamnă respectul și empatia, să învețe ce înseamnă acceptarea, toleranța, înțelegerea. Vestea bună este că generația tânără vine deja cu acest mod de gândire, de judecată”, mai spune sociologul.