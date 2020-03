Vitamina C şi coronavirusul. Ce spun specialiştii despre efectele consumului de Vitamina C

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a postat pe pagina ficială de Facebook mai multe explicaţii cu privire la consumul de Vitamina C şi legăturile dintre aceasta şi combaterea îmbolnăvirii cu coronavirus.

Explicaţiile vin să lămurească multe dintre informaţiile care circulă în mediul online cu privire la unele vitamine care ar putea combate îmbolnăvirea cu COVID-19.

„Vitamina C este un micronutrient esenţial pentru buna funcţionare a organismului nostru. Doza zilnică necesară de vitamina C se obţine printr-o alimentaţie echilibrată ce include fructe şi legume.



Studiile ştiinţifice arată că vitamina C poate reduce simptomele într-o răceală obişnuită şi, în special la persoanele cu carenţă de vitamină C, poate avea efecte benefice în pneumonii. În prezent, nu există dovezi că vitamina C ajută a prevenirea sau tratamentul infecţiei cu coronavirus.



Supradoza de vitamina C poate cauza reacţii adverse precum greaţă, crampe abdominale şi diaree”, spun cei de la Departamentul pentru Situaţii de urgenţă.

