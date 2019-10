VIDEO Ceaune cu fasole şi grătare cu mici, în faţa Teatrului de Operă şi Balet, în pragul unui festival internaţional. „Vrem să atragem publicul către cultură“

„Târgul de gust bun, cu reţete din străbuni“ a fost deschis joi, 24 octombrie, şi va ţine până duminică, 27 octombrie, inclusiv. În 27 octombrie, însă, publicul care va veni la Teatrul de Operă şi Balet Oleg Danovski pentru gongul de începere a Festivalului Internaţional al Muzicii şi Dansului va traversa tot platoul pe care s-au desfăşurat grătare, ceaune, corturi, mese, scaune, tarabe, dughene cu mâncare şi băutură şi mult fum.

Festivalul Internaţional al Muzicii şi Dansului este o manifestare de anvergură, ce se desfăşoară anual la Constanţa, una dintre puţinele tradiţii culturale ale unui oraş în care cultura a fost aproape anihilată. Manifestarea ajunsă la a 45-a ediţie are loc în perioada 27 octombrie-24 noiembrie 2019. Acest eveniment de tradiţie cuprinde 13 reprezentaţii artistice (concerte simfonice, opere, spectacole de balet, recitaluri şi o operetă) la care vor participa artişti de valoare din ţară şi din străinătate.

Ce spun edilii Constanţei

Directorul Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public şi Privat (RAEDPP) din cadrul Primăriei Costanţa, Florin Gheorghe, declară că agenda evenimentelor organizate de RAEDPP a fost stabilită din vară, de când edilii au hotărât ca regia să se implice mai mult în viaţa oraşului, prin astfel de proiecte.

„Am stabilit ca în ultimul weekend din fiecare lună să organizăm câte un eveniment tematic. Am făcut târgul handmade cu scoici, am făcut târgul cu flori, acum facem târgul cu preparate după reţe vechi. În noiembrie nu vom avea niciun târg, pentru că pregătim Târgul de Crăciun, ce va ţine toată luna. Am zis să le organizăm în parcul teatrului pentru a anima şi această zonă, care odinioară era foarte populată, aici aveau loc fel de fel manifestări, Târgul de Crăciun etc. Vrem să atragem publicul şi către teatru, de Sărbători vom avea colinde cu copii pe treptele teatrului, să-şi aducă aminte lumea că avem şi instituţii de cultură“, a spus directorul RAEDPP.

Florin Gheorghe este de acord că un târg cu grătare nu este cel mai indicat eveniment pentru un asemenea spaţiu, într-un asemenea moment, şi că publicul de la târg nu va fi atras astfel la spectacole de operă şi balet.

„Am vrut să ieşim din Piaţa Ovidiu şi de la Pavilionul Expoziţional. Vrem chiar să extindem localizarea evenimentelor, prin desfăşurarea lor simultan în parcul de la teatru şi pe strada Ştefan cel Mare, spre magazinul Tomis. În parc sunt locuri de parcare la Sala Sporturilor, este loc de joacă pentru copii, cafenele... Vrem să mai creştem şi alte zone din oraş, să-i readucem pe oameni în oraş, să facem şi noi o tradiţie“, a specificat Gheorghe.

„Târgul de gust bun, cu reţete din străbuni“ este dedicat promovării preparatelor tradiţionale, fiind organizat în perioada 24-27 octombrie de RAEDPP Constanţa, în parteneriat cu Primăria Municipiului Constanţa.

„Timp de patru zile, în intervalul orar 11.00 – 18.00, expozanţii îi vor îmbia pe vizitatori nu doar cu cele mai gustoase delicatese, ci şi cu cele mai bune preţuri. De la târg vor putea fi procurate preparate precum pastramă, cârnaţi, diverse sortimente de brânză, suberek, kobete, baclavale, dar şi păstrăv copt şi afumat la jar, zacuscă sau cârnaţi de păstrăv, însoţite de vinuri alese ale unor crame consacrate. Nu va lipsi nici pâinea coaptă cu grijă pe vatră şi plămădită cu maia, care aminteşte de vremea copilăriei. <Târgul de gust bun, cu reţete din străbuni> va însemna totodată o bună oportunitate pentru consolidarea legăturii dintre consumatori şi producători“, îmbie organizatorii.

