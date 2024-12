Presa catalană aruncă bomba: Barcelona îl vinde pe Kounde și îl ia pe Andrei Rațiu

Andrei Rațiu are parte de vești excepționale, Barcelona făcând pașii pentru a-l achiziționa pe fundașul român, scrie presa catalană.

"Ofertă excelentă de la Arsenal pentru Barcelona: 75 de milioane de euro pentru Jules Kounde. Hansi Flick a acceptat-o și și-a îndreptat atenția către Rayo Vallecano. Germanul știe că trebuie să facă rost de bani pentru transferuri, iar oferta din Premier League va zdruncina toată apărarea.

Hansi Flick, care este conștient de posibilitățile financiare ale clubului, este gata să accepte oferta lui Arsenal. Despre Jules Kounde s-a tot vorbit în ultima vreme, iar versiunea lui din prezent nu are nicio legătură cu fotbalistul din urmă cu două luni. Fanii consideră că nu se apără cum trebuie și că lasă multe găuri în apărare. Cubarsi îl acoperă cât poate de bine, dar ajunge la o limită.

Rațiu va avea șansa de a evolua pentru Barcelona

Hansi Flick va bate la ușa celor de la Rayo, pentru a-l transfera pe Andrei Rațiu. Fundașul echipei din Madrid a atras atenția mai multor cluburi de top, care consideră că jucătorul are o clauză accesibilă: 25 de milioane de euro. Oferta de 75 de milioane a lui Arsenal îi va oferi lui Rațiu șansa de a evolua pentru Barcelona", notează e-noticies.cat.

Andrei Rațiu s-a făcut cunoscut în fotbalul mare la Euro 2024, când a avut evoluții apreciate în tricoul naționalei, apoi s-a impus la Rayo Vallecano, unde a devenit om de bază. Internaționalul român a intrat în vizorul mai multor nume mari din Europa, ca FC Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid și AS Roma.

Președintele Laporta de acord cu vânzarea lui Kounde

Aseară, presa catalană a dezvăluit că președintele Barcei, Joan Laporta, e de acord cu prețul oferit de Arsenal pentru titularul postului de fundaș dreapta, astfel că locul din flancul apărării se va elibera, Andrei Rațiu având cele mai mari șanse să-l ocupe. Clauza de cumpărare a românului este 25 de milioane de euro, sumă pe care Barcelona e de acord să o achite în cazul în care nu mai poate negocia nimic. În plus, tricolorul are acum un salariu de doar 500.000 de euro pe an la Rayo, în timp ce Kounde e remunerat cu circa 11 milioane pe sezon.