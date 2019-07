Topul obiectelor rătăcite la Neversea, cel mai mare festival pe plajă din Europa. Cum pot fi recuperate bunurile pierdute

Zeci de obiecte pierdute au ajuns în custodia poliţiei în cele patru zile ale festivalului NEVERSEA (4-8 iulie). Desigur, pe lângă acestea mai sunt obiecte pierdute de către spectatori care nu au intrat în posesia oamenilor legii.

„Pe parcursul celor patru zile de festival, poliţiştii au recuperat documente de identitate, carduri bancare, telefoane mobile, chei, bunuri care se găsesc la sediul Secţiei 3 Poliţie Constanţa, de pe bulevardul Mamaia numărul 106”, transmite Inspecoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa.

Alcătuind un top al celor mai multe obiecte pierdute de către cei din public, poliţiştii afirmă că au găsit:

28 de carduri bancare

27 de cărţi de identitate

4 permise de conducere

un certificat de înmatriculare

24 de perechi de chei

obiecte vestimentare

un portofel

trei perechi de ochelari

două telefoane

două gablonzuri.





Obiecte pierdute la NEVERSEA FOTO: IPJ Constanţa

Conform articolului 942 din Codul Civil, „(1) Bunul mobil pierdut continuă să aparţină proprietarului său. (2) Găsitorul bunului este obligat ca, în termen de 10 zile, să îl restituie proprietarului ori, dacă acesta nu poate fi cunoscut, să îl predea organului de poliţie din localitatea în care a fost găsit. Acesta are obligaţia de a păstra bunul timp de 6 luni, fiind aplicabile în acest sens dispoziţiile privitoare la depozitul necesar”.



De asemenea, „(3) Organul de poliţie va afişa la sediul său şi pe pagina de internet un anunţ privitor la pierderea bunului, cu menţionarea tuturor elementelor de descriere a acestuia.”



Peste 200 artişti români şi străini au urcat pe cele 5 scene amenajate pe nisip. Printre aceştia au fost: G-Eazy, Jessie J, Afrojack, Lost Frequencies, DJ Snake, Alesso, Bassjackers, KSHMR, Salvatore Ganacci, Sean Paul, Vini Vici, Steve Aoki, Rudimental DJ, Jamie Jones, Tale of Us, Andy C, Wilkinson DJ Set, Flux Pavilion, Chinese Man şi Subfocus DJ Set, Rudimental DJ, Jamie Jones, Tale of Us, Subfocus DJ Set, Andy C, Chinese Man, Flux Pavilion şi Wilkinson DJ Set & MC Ad-Apt şi mulţi alţii.

