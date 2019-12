Tinerii care au lansat o afacere unică în România: Primul magazin online pentru telefoane mobile second hand

George Moroianu (22 de ani), student la o facultate privată de business, şi Alin Luca (25 de ani), absolvent al Academiei de Ştiinţe Economice, au investit 120.000 de euro într-o afacere online (Flip.ro), primul Marketplace pentru telefoane mobile folosite.



„Am plecat de la o problemă pe care o vedeam amândoi: în ziua de astăzi, dacă vrei să-ţi vinzi vechiul telefon începe un proces greu, ce presupune să-i faci poze, să-l pui la vânzare pe diferite site-uri, primeşti mesaje, mergi să te întâlneşti şi să negociezi cu străinii pe la colţ de bloc sau la metrou. Nu mulţi au timpul şi răbdarea să facă asta”, spune George cum a început totul în luna ianuarie 2019.



Aşa au ajuns la concluzia că este nevoie de un serviciu simplu, care să permită economisirea de timp, să poţi sta acasă sau la birou, iar în contul tău să intre banii pentru telefonul vândut. Acelaşi serviciu vine şi în întâmpinarea cumpărătorilor care ar fi protejaţi de surprize neplăcute când cumpără un telefon la mâna a doua.



După ce au pus pe hârtie planul afacerii, cei doi au făcut un studiu sociologic pe 470 de persoane pentru a înţelege mai bine nevoia oamenilor care vând sau cumpără astfel de aparate. Aşa au aflat că unul din trei cumpărători susţine că a achiziţionat un telefon cu defecte ascunse.



Finanţare de 120.000 de euro



Următorul pas a fost atragerea surselor de finanţare. Dintre cei 120.000 de euro investiţi în Flip.ro, 100.000 sunt bani atraşi prin fonduri de investiţii, 50.000 de euro au venit de la V7 Start Up Studio şi 50.000 de la GapMinder (prin acceleratorul Techcelerator). Tinerii au pus din economiile lor 10.000 de euro, iar o agenţie de digital marketing (Difrnt Agency) le-a oferit 10.000 de euro. Majoritatea banilor s-au cheltuit pentru realizarea platformei online şi în promovare.



Cum au reuşit cei doi tineri să convingă investitorii că afacerea lor merită finanţată? George Moroianu spune că a contat foarte mult experienţa şi implicarea lor în proiecte anterioare. „Dacă nu ai făcut nimic anterior, există o reticenţă din partea investitorilor sau partenerilor. Dar noi avem deja o experienţă în startup-uri. Anul trecut eu am lucrat şi pentru un fond de investiţii din New York şi Olanda, iar Alin este şi el implicat în proiecte similare.”



Cu finanţarea asigurată, cei doi antreprenori au ales să-şi caute parteneri sau colaboratori de afaceri, nu angajaţi. „Mie mi s-a părut mai simplu şi mai accesibil financiar să lucrăm cu parteneri deoarece avem acces la talent de top, la oameni pricepuţi”, explică Alin.



Au încheiat colaborări cu o mare companie care are peste 20 de centre IQFIX şi IQBOX în toată ţara, iar specialiştii lor se vor ocupa de partea de analiză tehnică a telefoanelor.



În afacere, alături de George şi Alin a venit şi constănţeanul Alex Burghelea, student la aceeaşi facultate de business ca şi George, un tânăr obişnuit cu antreprenorialul şi cu afaceri încă din liceu. Plini de pasiune, cei trei parteneri îşi petrec zilnic 10-14 ore la biroul din Piaţa Romană (Bucureşti) pentru a dezvolta magazinul online inaugurat în urmă cu două săptămâni. În tot acest timp, au primit peste 200 de telefoane pentru a fi revândute.





Cum funcţionează magazinul online



„În loc să stai tu să-ţi pierzi timpul în negocieri şi drumuri pe la metrou, poţi face asta: intri la noi pe site, răspunzi la câteva întrebări referitoare la telefonul tău mobil (pentru ca să ne dăm seama de starea lui), îţi dăm un preţ instant, apoi alegi cum vrei să primeşti banii (cont sau curier), după care alegi metoda prin care ne trimiţi telefonul (îl laşi într-o locaţie IQBOX sau programezi de pe site-ul nostru un curier)”, explică George mecanismul. Pe Flip.ro primesc doar telefoane Apple, Samsung şi Huawei pentru vânzare, vechi de cel mult 4-5 ani.



Telefonul mobil ajunge astfel la un centru tehnic unde este verificat, reparat, curăţat, dezinfectat. Le ambalează, fotografiază HD, apoi sunt postate pe site la vânzare. Vânzătorul îşi primeşte banii când telefonul este vândut.



De partea cealaltă, cumpărătorul unui telefon are siguranţa că telefonul a fost verificat tehnic, are garanţie 100 de zile, are livrarea gratuită şi posibilitatea de retur dacă este nemulţumit de aparat.



Tinerii spun că profilul clienţilor este omul ocupat, cu vârsta între 24-45 de ani, care pune mai mult accent pe timpul său liber sau pe job decât pe 50 de lei în plus pe care i-ar scoate dintr-o vânzare, sunt persoane obişnuite cu digitalizarea. „Unde cred că este interesant acest profil, este la nişa de sex feminin, deoarece doamnelor şi domnişoarelor le este destul de neprietenos să apeleze la platforme de vânzare, să meargă la întâlniri. Eşti destul de reticentă când te duci să te întâlneşti cu danyboss84 la metrou”, explică George.



Pentru viitor, tinerii antreprenori îşi propun să dobândească o cotă de piaţă destul de mare şi să lucreze permanent la îmbunătăţirea produsului, ţinând cont de mesajele primite de la clienţi. De asemenea, îşi doresc să se extindă în străinătate cu exact acelaşi serviciu, în ţări ca Bulgaria sau Polonia, unde sunt pieţe similare celei din România.

