Scandalul deşeurilor aduse în România din Marea Britanie: „Sunt bunuri de uz caznic colectate prin magazinele numite charity shop“

În ultimele 15 zile, autorităţile române au descoperit deşeuri în 25 de containere aduse din Marea Britanie, prin Portul Constanţa. Firma care s-a ocupat de operaţiunile de import a intrat acum în vizorul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, deşi desfăşoară această activitate de aproximativ 4 ani. Toate cele 16 magazine cu produse second hand ale SC Home Depot SRL au fost închise de către Protecţia Consumatorilor.



„Un procentaj de 60-70-80 la sută erau deşeuri curate, gunoaie şi cele care mai erau cât de cât într-o stare bună dintre obiectele de acolo erau tratate timp de 22 de ore cu nişte substanţe, ceva dezinfectant, dezinfecţii, nişte substanţe care sunt toxice. De exemplu, acolo am văzut şi bidoane de lapte pentru copii şi eu zic că e mai greu să îi dai unui copil să bea lapte din bidon tratat cu insecticid”, a spus Teodor Niţă, procuror DIICOT.



Produse utilizate sau gunoaie



Deşi autorităţile spun că au găsit în cele 25 de containere inclusiv scutece sau prezervative utilizate, avocatul firmei Home Depot le contrazice. „Nu este nicio faptă, nu am încălcat legislaţia cu absolut nimic. Acele bunuri de uz caznic sunt colectate prin magazinele numite charity shop din Marea Britanie. Apoi sunt valorificate ca produse second hand. Noi le cumpărăm la kilogram, le vindem la kilogram”, spune Daniel Cosma, avocatul firmei.



În ceea ce priveşte procentul de deşeuri dintr-un container, avocatul susţine că acesta este de 6,21% (unele produse se sparg în timpul transportului), nicidecum de 80% cum spune procurorul, iar pentru aceste deşeuri firma are contracte cu companii de reciclare sau de colectare a deşeurilor.



„Procurorul de la Constanţa a trimis poliţia de frontieră, s-au uitat în containere. Mărfurile veneau ambalate în cutii… s-au apucat nişte domni, au rupt cutiile, le-au trântit de pământ şi au spart ce era înăuntru, le-au făcut fotografii şi le-au declarat deşeuri de la sine putere. Nu au competenţa de a cataloga nişte mărfuri ca fiind gunoaie. Am înţeles că nu le place cum arată, că au o chestiune de gust, dar asta nu înseamnă că sunt gunoaie sau deşeuri. Există o legislaţie internaţională”, mai spune Daniel Cosma.

Poliţiştii au găsit jucării stricate şi prezervative folosite

Prezenţi la deschiderea containerelor din Portul Constanţa şi dintr-un depozit din Chitila au fost şi comisarii Protecţiei Consumatorilor. „Sunt de departe doar gunoaie. Cutiile din faţă, cu obiecte bune de refolosit, sunt doar o mască pentru a acoperi un transport al unor obiecte precum scutece folosite şi tot felul de lucruri scoase din uz, neputând reprezenta obiecte second hand. Suntem lada de gunoi a Europei? Românii, indiferent de posibilităţile lor, merită să fie lada de gunoi a Angliei? Faptul că scotocim într-un tomberon englezesc face mai puţin derizorie această activitate?”, se întreabă retoric Horia Constantinescu, cel care era şeful Comisariatului pentru Protecţia Consumatorilor la data descoperirii primelor containere sosite în Portul Constanţa.



7 containere au fost descoperite în Chitila

România, o piaţă ieftină pentru deşeuri



Toate cele 25 de containere descoperite în ultimele 15 zile au fost returnate în Anglia. Şi aici sunt ceva probleme, spune reprezentantul firmei importatoare, deoarece autorităţile s-au grăbit să le trimită înapoi fără documente de export, ceea ce face imposibilă descărcarea lor pe teritoriul Marii Britanii.



„Domnul procuror a fost păcălit. Există un circuit economic internaţional cu astfel de bunuri. Protecţia mediului nu o realizăm doar prin controlul asupra deşeului, o realizăm şi prin refolosirea bunurilor. Aşa s-au născut magazinele charity shop-ul. Din ţările mai dezvoltate sunt aduse bunuri care pot fi folosite în continuare în ţări mai puţin dezvoltate”, spune Daniel Cosma.



Doar că, în aceste containere poliţiştii au găsit inclusiv prezervative şi vibratoare folosite. „Imposibil”, exclamă cei de la Home Depot, care admit că pot exista jucării sexuale dar care nu ajung niciodată pe piaţa românească deoarece toată marfa trece printr-un proces de selecţie.



Imagine cu jucăriile second hand, într-unul din magazinele firmei Home Depot

Procurorul de caz, Teodor Niţă, explică de ce vin astfel de transporturi în România, o ţară unde depozitarea gunoaielor este foarte ieftină. „Tona de depozitare, preţul tonei de depozitare deşeuri în România e foarte mic, 17-20, o sumă infimă. În Anglia, spre exemplu, este 500 de euro. Şi atunci, presupunând cu toate cheltuielile inerentă că îţi timite marfă la depozitare la 20 de euro, o ajunge cu transport cu tot şi cu ce o mai fi acolo la 50-60 de euro. Ori faţă de 500 cu 50-60 suntem atractivi economic”.

Reprezentanţii firmei Home Depot resping categoric teoria lansată de ministrul Mediului, conform căreia la baza poluării masive din Bucureşti stau produsele importate de ei din Marea Britanie.

