Românca stabilită în Spania ajunsă o cunoscută realizatoare de emisiuni radio: „Pentru mulţi, am devenit un refugiu“

Melia Alexandra Ahmet (29 de ani) s-a născut în satul Piatra, judeţul Constanţa, iar la vârsta de 13 ani a plecat în Spania pentru a fi alături de părinţii ei care munceau acolo de o vreme.



„Am început şcoala în oraşul Mostoles, în apropiere de Madrid. A trebuit să iau totul de la zero. În 3 luni am învăţat să mă descurc în limba spaniolă, dar sufeream după ce lăsasem în ţară: şcoală, colegii şi profesorii cu care şi acum, după atâţia ani, ţin legătură.”



A fost primul copil de naţionalitate română care a frecventat acea şcoală. De altfel, în zona în care locuiau Melia cu părinţii nu erau alţi români. Duminica mergea la o biserică unde interacţiona cu alţi conaţionali, iar pe drumul către locaşul de cult, tânăra îşi cumpăra CD-uri şi casete video cu muzică. „Cred că de acolo a pornit pasiunea pentru ce fac acum”, spune Melia.



A continuat studiile, învăţând la o şcoală de Comerţ şi Marketing, apoi, la numai 17 ani, ia decizia că vrea să muncească, să se întreţină singură. „Cam de la acea vârstă ani sunt pe picioarele mele. Am lucrat la un hotel unde mi s-a făcut primul contract şi mi-au dat dreptul de muncă legal în Spania, apoi am muncit în şcoli cu copii mici, unde le dădeam să mănânce, îi supravegheam şi mai făceam şi curăţenie”, explică tânăra care au fost primele sale locuri de muncă.





Primul pas către radio



Atunci a fost perioada când şi-a cumpărat primul calculator, iar la recomandarea unei prietene a început să asculte posturi de radio online.



„Mi s-a părut atât de interesantă chestia cu radioul, încât zi de zi mă interesăm să aflu mai multe despre radio, mă fascina când auzeam vocile multora dintre realizatori. Până când am dat de nişte băieţi din Brăila (nu le mai reţin numele) care aveau un post de radio foarte mic, ţinut din calculatoarele lor. Iar ei, prin diverse programe online, au început să îmi instaleze şi mie tot ce era necesar pentru a colabora”, rememorează Melia primul ei contact cu un radio.



Aici, la primul său contact cu un radio, tânăra îşi aminteşte că avea momente că nu erau foarte mulţi ascultători, iar pentru ea acea experienţă era mai mult o joacă, un exerciţiu pentru a face următorul pas către un post mai cunoscut. „La început, cei care mă ascultau îmi spuneau schimbă radioul că ai potenţial. Aşa am cunoscut foarte multă lume în spaţiul virtual”.



Prima voce interesantă auzită la radio a fost chiar a viitorului soţ, român stabilit cu părinţii în Grecia, care la vremea respectivă realiza emisiuni din Atena la un radio dance românesc. S-au cunoscut pe un chat într-o perioadă în care Melia devenise total dependentă de internet, o perioadă în care începuse să-şi trăiască viaţa mai mult în lumea virtuală. Pentru ea exista doar munca, acasă şi internetul.



„El fiind în Grecia, eu în Madrid, el ştiind mai multe despre radio, ne ascultăm unul pe celălalt, ne mai dădeam sfaturi, el îmi aranja programele prin calculator, mă ajuta în diferite probleme tehnice. Am făcut primul pas, deşi nu ştiam la cine şi unde mă duc: am cumpărat un bilet de avion şi aşa am ajuns în Atena, iar de atunci a început aventura vieţii pentru amândoi. Am stat 10 zile în Grecia, iar după 3 luni s-a mutat în Madrid”, povesteşte Melia în câteva cuvinte cum l-a cunoscut pe soţul ei prin intermediul radioului.





Radioul, ultimul refugiu pentru românii din străinătate



Împărtăşind aceeaşi pasiune pentru radio, cei doi tineri au început să achiziţioneze aparatură performată pentru a-şi realiza pasiunea. „Mie deja nu îmi mai plăceau radiourile mici, voiam să cresc, am făcut emisiuni la mai multe posturi până când am dat de Radio Hit Fm în urmă cu 8 ani. De aici a început o altă aventură. Îi mulţumesc lui Răzvan Marian Tănase care mi-a oferit şansă să fiu în acest radio, el este în spatele echipei şi se ocupă de tot ce nu se vede”. Aşa a ajuns Melia, sau „Creatzzza” (cum este cunoscută la radio), la postul unde simte că face ceea ce vrea şi, mai ales, poate interacţiona cu ascultătorii care, la fel ca ea, trăiesc departe de ţara în care s-au născut.



„Chemăm diferiţi artişti să intre în direct cu noi şi cu ascultătorii noştri. Oamenii au distribuit pe Facebook unul de la altul pagina postului, până am ajuns să fim cel mai cunoscut radio cu muzică de petrecere din România în online”, spune Melia care de vreo 3 ani este sufletul Radio Hit. Chiar în momentul în care era însărcinată sau imediat după naştere, tânăra nu a renunţat la emisiunile sale.



Radioul este locul unde a legat cele mai multe prietenii, unde a cunoscut români din toate colţurile lumii, unde a ascultat necazurile sau bucuriile celor care îi scriau. Melia spune că „românii din afară îmi scriu tot timpul când am emisiuni, interacţionează cu noi de fiecare dată, primim mii de mesaje de încurajare, de susţinere. Pentru mulţi am devenit un refugiu, mai ales pentru cei care sunt singuri, fără familie aproape”. La radio, oamenii au posibilitatea să discute despre diferite probleme cu care se confruntă în ţările în care muncesc, abordează chiar şi teme legate de politica din România uneori, iar alţii găsesc folosesc acest mijloc pentru a-şi declara dragostea faţă de persoana iubită, pentru a face cereri în căsătorie, „fiecare emisiune este o lume diferită”, spune realizatoarea.

