Răspunsul halucinant al unui ministru privind pasarela de promenadă din Mamaia

Într-o postare pe pagina de Facebook, parlamentul constănţean Bogdan Bola reclamă faptul că ministrul Economiei a dat un răspuns halucinant privind pasarela de la Mamaia:

„Într-o lume perfectă, astăzi am fi avut un Guvern funcţional şi nu am fi audiat propunerile de miniştri în Parlament. În aceeaşi lume perfectă, domnul Năsui nu ar fi trebuit să mai fie pe această listă de propuneri. A fost unul dintre acei miniştri "invizibili" pentru subordonaţii săi, care a fugit constant de responsabilitate şi căruia i-a trebuit aproape un an să dea răspunsul halucinant de mai jos, cu privire la Pasarela din Mamaia:

"Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului poartă discuţii cu lichidatorul SC Litoral SA, privind clarificarea unor aspecte ce ţin de situaţia patrimonială a societăţii, între alte elemente regăsindu-se şi Pasarela Regală din Mamaia. După lămurirea acestor aspecte, se va iniţia proiectul de hotărâre de Guvern pentru înscrierea bunului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al Statului, iar după înscrierea bunului în acel inventar se va iniţia un proiect de act normativ pentru transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Culturii."

Traducerea limbajului de lemn de mai sus: "să fiu nebun dacă ştim a cui e Pasarela". După ce în luna aprilie mi s-a transmis, mie şi Ministerului Culturii, că Ministerul Economiei şi Turismului şi-a exprimat acordul privind transferul dreptului de administrare a Pasarelei de la Cazino în favoarea Ministerului Culturii, aflăm acum că acest lucru nu este adevărat. Din textul de mai sus reiese clar faptul că Ministerul Economiei nu are habar, la acest moment, nici măcar de situaţia patrimonială a Pasarelei...adică a cui este. Nu au acte, aşa că au tras de timp până în acest moment.

Singura soluţie rapidă pe care o văd, pentru a începe o viitoare reabilitare, este ca Primăria sau Consiliul Judeţean Constanţa să intabuleze Pasarela respectivă şi să facă apoi chiar ei acel transfer de proprietate către Ministerul Culturii. Doar acest Minister poate accesa fondurile necesare pentru reabilitare şi are şi specialişti necesari pentru acest lucru. Altfel, Pasarela, care este acum îngropată în nisip pentru conservare (singura metodă viabilă, din păcate), se va distruge în totalitate, până se hotărăsc băieţii "capabili" de la Bucureşti să se mişte să mai salveze ceva din patrimoniul Constanţei“.

Istoria pasarelei