Problema transportului gratuit al elevilor a ajuns la DNA. Plângere penală pe numele preşedintelui CJ Constanţa

Miercuri, 15 septembrie, Asociaţia Elevilor din Constanţa (AEC) a transmis către Serviciul teritorial Constanţa al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) o plângere penală cu privire la două fapte de abuz în serviciu cu folos patrimonial săvârşite de către preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.

„În ciuda faptului că AEC a câştigat procesul cu privire la transportul gratuit al elevilor, fiind suspendate prevederile nelegale ale HCJ 20/2021, Consiliul Judeţean Constanţa refuză să asigure gratuitatea elevilor. Precizăm că hotărârile pe suspendare sunt executorii, indiferent dacă este sau nu făcut recurs.

Mai mult, preşedintele CJC refuză să încheie contractele de serviciu public cu operatorii de transport. Astfel, în ciuda faptului că legislaţia prevede, de peste 10 luni, necesitatea încheierii contractelor, Consiliul Judeţean Constanţa dovedeşte că nu are nicio intenţie să le încheie. Mai mult, există fondul necesar încheierii lor, fiind adoptată o hotărâre ce prevede modalitatea de încheiere încă din ianuarie, doar că aceasta nu a fost operaţionalizată”, se arată într-un comunicat de presă remis de AEC.

Elevii consideră inacceptabil faptul că au fost nevoiţi în ultima săptămână să îşi achite singuri transportul, din fonduri proprii, în ciuda faptului că atât legea, cât şi pronunţarea instanţei, prevăd necesitatea asigurării gratuităţii.

„Mihai Lupu a dovedit faptul că nu are respect faţă de nimeni, chit că vorbim de elevi, de lege, de instanţe. Elevii nu trebuie să plătească din propriul buzunar pentru incompetenţa demnitarilor, iar în acest sens am depus o plângere penală. Soluţiile instanţei nu pot fi puse în aplicare strict după cheful autorităţilor. CJC are nevoie de oameni puternici, cu coloană vertebrală, care să conducă instituţia, nu de indivizi care îşi bat joc de toţi cetăţenii”, a declarat Ariana Dudună, preşedinte AEC