Povestea elevei care s-a luat la trântă cu „fondul şcolii“. „Se pune presiune pe mine, se fac anchete indirecte, se cer caracterizări“

Roxana Şerban (18 ani) este elevă la Liceul Teoretic „Traian” din Constanţa, în clasa a XII-a. A devenit cunoscută după ce a postat un tabel al Asociaţiei de părinţi din şcoală, în care se vedea situaţia banilor strânşi ca fondul şcolii în anul 2018/2019. Gestul ei i-a determinat pe părinţii din asociaţie să ceară sancţionarea elevei, iar conducerea liceului a „chemat-o” la discuţii pentru a o intimida.



Roxana a intrat în urmă cu un an şi jumătate în Asociaţia Elevilor din Constanţa (AEC), cea mai vocală asociaţie de gen din România. „La mine în liceu mulţi elevi, pe vremea aceea, erau înscrişi în această asociaţie. Mi-a plăcut mult şi îmi place partea aceasta legislativă, tot ce ţine de drepturile noastre ale elevilor, de învăţământ şi altele. AEC mi-a insuflat seriozitate şi ştiam că dacă intru aici o să pot face ceva”, spune fata care, între timp, a ajuns vicepreşedintele asociaţiei.



Implicarea într-o asociaţie a elevilor, dar şi alegerea ei ca membru în Consiliul de Administraţie al liceului, au determinat-o pe Roxana să fie atentă la tot ceea ce implică drepturile elevilor şi respectarea Legii Educaţiei. Aşa s-a ajuns ca o tânără de numai 18 ani să se lupte cu un adevărat sistem care tolerează celebrul „fond al şcolii” strâns din buzunarele părinţilor.



„Toată lumea a ţipat la mine“



Când a decis să publice acel tabel, Roxana se aştepta la anumite reacţii adverse, deşi ea nu făcea decât să arate lumii un lucru pe care toţi din şcoală îl ştiau că se întâmplă de ani buni. „Mă aşteptam la toate reacţiile acestea din partea conducerii, dar nu mă aşteptam de la unii colegi care să spună că nu e aşa. Sunt influenţaţi deoarece au părinţii în această asociaţie şi, probabil, sar în apărarea lor. Ştiam că nu o să am parte de un dialog civilizat, deoarece la penultima şedinţă a Consiliului de Administraţie toată lumea a ţipat la mine”



Părinţii fetei sunt alături de ea şi îi susţin demersul. Chiar dacă, prin prisma activităţii lor în cadrul unei agenţii de turism, părinţii călătoresc mult, Roxana discută cu ei şi nu au încercat să o oprească să nu spună adevărul despre ce se întâmplă în şcoala românească.





Chiar dacă au trecut câteva săptămâni de când tabelul cu sumele (foto sus) a fost făcut public, conducerea liceului continuă să pună presiune, indirect, pe elevă. „Se face o anchetă pe la spatele meu, se cer caracterizări de la profesori, se calculează absenţele pe care le-am făcut când am participat la diferite întâlniri ale asociaţiei elevilor sau ale consiliului de administraţie. Aceste absenţe nu mi s-au motivat încă. Note slabe nu mi se dau, dar se pune presiune”, declară fata care recunoaşte că este îngrijorată din acest punct de vedere.



Vrea să plece din România



Dacă până acum visul Roxanei Şerban era să plece în Marea Britanie pentru a studia business şi turism, după toată această întâmplare, fata a început serios să se gândească să rămână în România, să studieze dreptul şi să activeze în diferite asociaţii care luptă pentru respectarea legilor. Asta până va putea urma magistratura şi va îmbrăca roba de procuror.



„Toată experienţa aceasta m-a pus mult pe gânduri. Dacă până acum voiam să plec din România în Marea Britanie pentru a studia la o Universitate de aici, acum nu neg posibilitatea de a rămâne în România. Aici aş vrea să studiez dreptul, să continui să mă lupt pentru aplicarea legilor”, spune fata.



Cu toate acestea, va aplica la King's College London, iar activitatea ei din cadrul AEC o va ajuta mult pentru a fi admisă, deoarece universităţile din străinătate caută tineri care implicaţi în diverse activităţi.





Învăţământul românesc: digitalizare vs. WC în curte



Învăţământul românesc este contradictoriu, afirmă Roxana Şerban. „Faci conferinţe şi seminarii pe tema digitalizării învăţământului, dar tu ai încă şcoli cu WC-ul în fundul curţii. Vorbeşti de programa şcolară simplificată, dar tu nu ai manuale, iar cele care sunt au anumite greşeli. Programa nu e deloc simplificată. De exemplu, gramatica de clasa a V-a este foarte grea faţă de ce am făcut noi”, spune eleva.



Din perspectiva ei, principalul vinovat pentru starea actuală din Educaţie este instabilitatea politică din România care a făcut să avem peste 20 de miniştri ai Învăţământului în aceşti ani. Apoi, dacă ar fi ceva de schimbat urgent în şcolile noastre ar fi mentalitatea directorilor care sunt doar profesori cu funcţii, nu manageri adevăraţi. „Puterea îi schimbă, imediat fostul profesor ajunge să ţipe la elevi pentru că este director”, subliniază Roxana.



Cât despre ei, elevii, şi rolul lor în sistemul de învăţământ, fata spune că ocupă un rol secundar, deoarece „elevul nu are voie să vorbească, este un raport superioritate-inferioritate. Ar trebui să ştie şi dascălii să asculte, măcar să lase impresia că ne ascultă. Elevii nu sunt uniţi pentru că nu se doreşte ca ei să fie uniţi. Trebuie să taci sau să fii de partea profesorului ca să nu fii văzut rău de către el. De aceea laşi pe altul să vorbească, să-ţi apere drepturile, sau chiar te ridici împotriva lui.”

Pe aceeaşi temă:

Elevă certată fiindcă a avut curajul să demonstreze că fondul şcolii există. „Nu scapă ea nepedepsită“

Continuă problemele pentru eleva care a contestat fondul şcolii. Conducerea liceului, acuzată de „mentalitate comunistă”

Cum este jignită şi batjocorită eleva care a îndrăznit să conteste fondul şcolii. Lidera hărţuitorilor e şefa asociaţiei de părinţi