Portul Tomis, decorul îndrăgitului serial „Toate pânzele sus“. Julieta Szönyi, alias Adnana: „În fiecare zi eram în alt port“

Singura actriţă din serial, Julieta Szönyi, care a interpretat rolul Adnanei, îşi aminteşte cu drag de acei ani. Era actriţă la Teatrul din Piteşti atunci când s-a prezentat la probele pentru desemnarea celei ce va interpreta rolul Adnanei. Deşi nu a călătorit la propriu cu goeleta în Ţinutul de Foc, întregul serial a fost o aventură. Toate porturile străine au fost recreate la Constanţa.

„Toate scenele s-au filmat în Portul Tomis. În fiecare zi când mă trezeam şi ajungeam pe platoul de filmare eram în alt port“, descrie actriţa senzaţia unică din timpul filmărilor. „Îmi plăcea ideea de ieşit pe mare în fiecare zi. Cum mie îmi place tot ceea ce e de epocă, m-am simţit foarte bine. Fiecare zi era o aventură cu goeleta Speranţa“.

Câteva cadre au fost luate pe litoralul bulgăresc, iar imaginile de iarnă care apar în serial au fost filmate în Sinaia, la cota 2000.

Martor la filmări: „Jean şi Puiu făceau tot timpul glume“

Soldaţii de pe Mircea şi marii actori Colecţie personală Dan Nacu

«Toate pânzele sus», dezvăluie el. Bucureşteanul Dan Nacu a avut şansa să trăiască o bună bucată de timp pe platourile de filmare ale îndrăgitului serial de televiziune. Era militar pe nava-şcoală Mircea în anii '70, când lui şi altor colegi li s-a oferit şansa de a participa la filmări, urmând să vegheze la păstrarea în stare de funcţionare a motoarelor ambarcaţiunilor. „Astfel am putut să fiu aproape de unii dintre cei mai mari actori. Chiar m-am lăudat de-a lungul timpului prietenilor mei că am avut această şansă: să fiu martorul filmărilor serialului, dezvăluie el.

Fiecare zi de filmare era o poveste presărată cu glumele lui Jean Constantin. Echipei i s-a alăturat, pentru o vreme, şi Puiu Călinescu care, deşi nu făcea parte din distribuţie, le-a stat alături.„Mâncam împreună. De vreo două ori, când ni s-a adus masa, s-au aşezat alături de noi. Dar foarte rar puteam mânca. Se aruncau în mare, iar la un moment dat, nu ştiu dacă Jean sau Puiu, a aruncat cu o lingură în fruntea celuilalt. De atâta râs, nu mai putea nimeni să înghită ceva“, retrăieşte el amintirea acelor ani frumoşi.

„Am început cu Pireu...“

Decorurile au fost realizate de Marcel Bogos, fost arhitect şi scenograf de teatru şi film. El a povestit aventura filmărilor într-un număr de colecţie al revistei Cinema din 10 octombrie 1975. „Am participat, într-adevăr, ca autor sau co-autor, la realizarea decorurilor pentru Serbări galante, Mirii anului II şi aşa mai departe, până la Comedie fantastică. Dar decorurile pe care sunt pe cale să le termin pentru acest serial întrec cu mult pe cele anterioare. Numai scheletul permanent al decorului de pe acest chei are 500 de metri lungime, cu înălţimi până la 17 metri. Sunt, au fost şi vor fi aici variante a opt porturi de pe toate meridianele, de opt ori câte 175 metri decor portuar.

Am început cu Pireu, peste Pireu am pus Port-Said, peste Port-Said un port la Marea Roşie, peste care, în momentul de faţă, fac o bucată din Buenos Aires. În tronsonul celălalt al decorului, deasupra Marsiliei construită în eboşă am aşezat Constantinopolul, sub Constantinopol pe care-l mai vedeţi, în cealaltă parte, a fost Saint-Malo. Acum urmează să dărâm Constantinopolul şi să dau amploare Marsiliei. Când termin cu Marsilia, peste ea întind Buenos-Aires, apoi dau jos Buenos-Aires ca să construiesc Montevideo. În sfârşit, îmi voi permite luxul să răsuflu puţin, plecând la Buftea, ca să fac alte două porturi din Ţara de Foc. Numai desenele pentru aceste porturi ar acoperi toată suprafaţa reală a decorului de 500 metri lungime“.

Filmul serial de televiziune „Toate pânzele sus“ a fost produs între anii 1976-1978, fiind o adaptare cinematografică după romanul cu acelaşi nume al lui Radu Tudoran, scris în 1954. Goeleta Speranţa, cea care i-a purtat pe eroii noştri în aventura vieţii lor a fost proiectată şi realizată de comandantul Marin Deboveanu

