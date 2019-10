Oamenii cu care USR va intra în alegerile locale din 10 iunie 2020. Este primul partid care şi-a desemnat candidaţii. Cine ţinteşte fotoliul de primar al Constanţei

Alegeri interne în filiala locală a USR Constanţa au avut loc în data de 4 octombrie 2019, când a fost convocată Adunarea Generală în vederea organizării de alegeri pentru candidaţii la alegerile locale din 10 iunie 2020.

Astfel, USR-iştii au ales candidatul partidului la funcţia de Primar al Municipiului Constanţa, precum şi lista de candidaţi pentru Consiliul Local al Municipiului Constanţa.

În urma alegerilor, USR Constanţa a făcut cunoscute rezultatele Adunării Generale.

Candidatul USR pentru funcţia de primar al municipiului Constanţa este Stelian Ion (foto), avocat, fondatorul Asociaţiei Verde Urban şi deputat de Constanţa.

Stelian Ion, aşteptat şi îndemnat de mulţi dintre constănţeni să intre în cursa pentru Primărie, a făcut acest pas la începutul săptămânii, anunţând că s-a înscris în competiţia internă a USR pentru desemnarea candidatului la Primăria Constanţei.

„Îmi anunţ oficial intenţia de a candida pentru funcţia de primar al Municipiului Constanţa.

În acest scop, m-am înscris în campania internă a USR Constanţa pentru desemnarea candidatului pentru funcţia de primar.

Sunt mai hotărât ca oricând să smulg Constanţa din ghearele hidrei pesediste care a sufocat şi a ţinut în loc oraşul acesta zeci de ani de-a rândul. Avem şansa istorică de a salva acest oraş şi de a-i reda strălucirea.

De ce Constanţa? Pentru că este oraşul în care m-am născut, am crescut, am învăţat, am muncit şi mi-am întemeiat familia. Constanţa este casa mea. Acest oraş mi-a oferit cele mai frumoase clipe, de el mă leagă cele mai frumoase amintiri.

Din păcate, dintr-un oraş înfloritor, Constanţa a ajuns o ruină, iar imaginea Cazinoului a devenit simbolul hoţiei şi al incompetenţei cu care PSD-ul a administrat acest oraş atâta amar de vreme.

De ce primar? Nu este o funcţie la care am visat, la fel cum nu a fost nici funcţia de deputat, dar este singura şansă de a salva acest oraş.

Am intrat în USR în 2016, în momentul în care am conştientizat că procesele pe care le-am câştigat împotriva abuzurilor primăriei, protestele pe care le-am organizat pentru salvarea ultimelor spaţii verzi din oraş, demersurile civice pe care le-am făcut alături de colegii din Asociaţia Verde Urban nu erau de ajuns. Abuzurile acestea au continuat şi continuă şi acum, iar singura cale eficientă de a le curma este cea politică, prin preluarea administrării acestui oraş.

Am evaluat atent şansele unei astfel de candidaturi şi cred că sunt singurul care pot învige PSD-ul creat de Mazăre şi Nicuşor Constantinescu, preluat apoi de Făgădău şi Felix Stroe. Ei ştiu lucrul ăsta şi se tem. Făgădău montează de zor stălpişori prin oraş şi îşi biciuieşte argaţii, Felix Stroe îşi instruieşte securiştii să mă atace dacă mă înscriu în cursă. Ei, bine, m-am înscris.

Un candidat unic din partea opoziţiei la Constanţa ar spulbera gaşca pesedistă. Acest lucru este valabil în multe municipii din ţară, inclusiv în Bucureşti. De aceea, îi chem alături de mine pe toţi cei care îşi doresc binele Constanţei! Haideţi să nu ne încurcăm în socoteli mărunte şi să nu irosim şansa asta!

Am dus timp de trei ani de zile o luptă crâncenă în Parlament cu Nicolicea şi Iordache. Nu i-am slăbit o clipă, nu i-am lăsat să-şi facă de cap. Din 2020 vor fi îndreptate legile justiţiei, se va trece la o etapă de reconstrucţie din temelie a societăţii noastre. Am lucrat împreună cu colegii jurişti din USR la programul de reformă constituţională şi la capitolul ”justiţie” din viitorul program de guvernare. Rămân în continuare în această echipă de care mă simt atât de ataşat. Voi veni cu idei de eficientizare a justiţiei, dar, în plus, îmi asum încă o luptă, aceea pentru Constanţa.

Întotdeauna am răzbit acolo unde a fost mai greu şi le-am demonstrat tuturor celor care îmi spuneau că nu se poate, că se înşală.

Vom face din Constanţa, orăşel prăduit şi prăfuit de provincie, un oraş european, modern, strălucitor, în care să îţi placă să trăieşti, un oraş fermecător, verde, viu.“

De la minutul 43.00, discursul lui Stelian Ion la mitingul USR PLUS de la Constanţa:

Lista candidaţilor pentru funcţiile de consilieri locali are ordinea următoare:

1. Caragheorghe Dumitru

2. Negoi Remus

3. Cocargeanu Florin

4. Garip Mirela

5. Ochiuleţ Mihai

6. Mănăilă Anca

7. Iacob Cătălin

8. Popescu Cristiana

9. Cheosea Dima

10. Badea Cerasela

11. Lazăr Gilda

12. Popa Daniel

13. Paris Dumitru

14. Dordea Andrada

15. Peniu Gabriel

16. Bordeianu Elena

17. Muctat Serdin

18. Grecu Gheorghe

19. Cîrjaliu Diana

20. Bunghez Adriana

21. Timofte Loredana

22. Leonida Ramona

23. Şerban George

24. Fustaşu Mircea

25. Malciu Ioan

26. Focşa Ciprian

27. Ghiţescu Cristian

28. Mirea Cristian

29. Gima Stelian

30. Buga Ciprian

31. Irimia Dănuţ

32. Şamata Dumitru