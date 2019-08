O altfel de vacanţă propusă de „Hienă“ de la „Animal X“ pentru copii. „Creştem viitoarele generaţii care-i vor trage de mânecă pe adulţii nesimţiţi“

Constănţeanul Şerban Copoţ (38 de ani), cunoscut ca Hienă din trupa „Animal X” şi moderator al unor emisiuni tv, a organizat vara aceasta, împreună cu Asociaţia „Generaţia Verde“, o Tabără a Exploratorilor (28 iulie-3 august) la care au participat 90 de copii din toată ţara. Tabăra a fost gratuită, fiind sponsorizată integral de Kaufland, a ţinut 7 zile şi s-a desfăşurat în staţiunea Straja – Tabăra Resiga, judeţul Hunedoara.



„A fost un concurs online. Trebuiau să răspundă la cinci întrebări. Segmentul este între 8 şi 14 ani. Câştigătorii au fost extraşi la întâmplare dintre cei peste 1.000 de copii care au răspuns corect chestionarului on line. Mă bucură foarte tare interesul lor pentru această iniţiativă“, spune Şerban.



Staţiunea Straja este situată la altitudinea de 1.400 de metri, în apropierea localităţii Lupeni, judeţul Hunedoara. Straja a fost catalogată ca staţiune turistică în anul 2002 datorită celor şapte pârtii de schi amenajate şi dotate cu instalaţie de transport pe cablu.



„Eu fac parte din generaţia care a crescut afară. Poate lucrurile s-au schimbat acum, de aceea eu îmi doresc să readuc acest obicei în timpul liber al copiilor, dar şi să le arăt cum să privească, cum să se bucure şi cum să protejeze tot ceea ce ne înconjoară“, adaugă Şerban Copoţ.



Cinci module prin care descoperi natura



Timp de o săptămână, toţi copiii au trecut prin cinci module tematice în care învăţau să facă focul, învăţau tehnici de purificare a apei, să facă un adăpost şi stiluri de adăpost, să acorde primul ajutor, să meargă în drumeţii şi să se orienteze în natură. Fiecare modul în sine a fost condus de un expert în tehnici de supravieţuire. Copiii au fost împărţiţi în grupe de câte 10, fiecare grupă având un coordonator şi purtând o denumire: echipa Vulturii, Râşii, Cerbii, Lupii, Urşii, Vulpile, Jderii, Bursucii şi Castorii. Alături de aceştia au fost şi 5 experţi în tehnici de explorare.





Toţi copiii au primit în prima zi de tabără, pe lângă echipament, şi un rucsac dotat cu tot ce-i trebuie unui om aflat în explorare pe munte: o trusă de supravieţuire cu busolă, pix tactic şi o riglă metalică, o gamelă, o sticlă de apă de aluminiu, o folie termică, un amnar pentru aprins focul.



Astfel, copiii au învăţat îndeletnicirile esenţiale pentru un explorator al naturii în cele 7 zile de tabără. Pe lângă acestea, programul a fost plin şi de alte activităţi de relaxare, concursuri, expediţii speologice, plimbări în împrejurimi, toate desfăşurate sub atenta supraveghere a specialiştilor. Fiecare seară se termina, după cină, cu un foc de tabără, discotecă în aer liber sau alte distracţii.



„Dezvoltarea copilului este foarte importantă, motiv pentru care în tabăra organizată de noi, micul explorator a descoperit natura, a devenit mai sigur pe el, mai puternic şi mai încrezător. Respectând natura şi vieţuitoarele în habitatul lor, copilul va învăţa să se simtă una cu pădurea, cu sunetul ploii şi mirosul de aer curat. Tabăra l-a ajutat să-şi dezvolte spiritul de echipă si să fie solidar cu camaradul la nevoie, să se orienteze în spaţiu şi să iubească mediul înconjurător“, arată Şerban.



Tabăra Exploratorilor s-a desfăşurat în parteneriat cu Salvamont Lupeni şi a avut în permanenţă un medic şi un psiholog la dispoziţie.



„Nu au avut deloc timp să se plictisească. Au avut doar o oră pe zi acces la telefon sau tablete. Chiar am avut o mărturie din partea unei fete de 13 ani care a spus că singurul moment plictisitor în tabără a fost cel în care stăteau pe telefoane. Să reuşeşti să-i aduci pe copii din zona aceasta este o mare realizare. Nu trebuie să-i izolăm, noi nu suntem împotriva gadgeturilor, asta este lumea. Vrem doar să descopere foarte multe lucruri pe pielea lor“, adaugă vedeta tv.





Copiii au descoperit natura



Şerban mărturiseşte că a primit din partea copiilor, în timpul celor 7 zile petrecute în natură, fel de fel de reacţii. Au fost copii care pe vârf de munte au descoperit norii şi „au văzut că nu sunt de vată. Pentru ei au fost atât de multe epifanii în această tabără încât au plecat şocaţi acasă, la modul plăcut. Natura este mult mai interesantă decât li se spune la şcoală. “



Prin modul ei de organizare, tabăra poate fi considerată un experiment social unic în ţară şi chiar şi în străinătate, crede Şerban Copoţ. Spune acest lucru deoarece a luat cei 90 de copii din toate judeţele ţării, ei nu se cunoşteau între ei, iar în câteva zile acolo s-au legat adevărate prietenii.



„Pe mine, fraţii mei mai mari (n.r. – Şerban are trei fraţi mai mari) m-au învăţat să iubesc natura. Mi se pare nobil să o protejezi. Natura nu poate vorbi, animalele nu pot vorbi, nu pot depune mărturie la tribunal. Din acest motiv a plecat lupta mea pentru protejarea mediului. Noi creştem iubitori de natură, noi creştem viitoarele generaţii care-i vor trage de mânecă pe adulţii nesimţiţi. Noi nu vedem natura ca pe o sursă de resurse“, adaugă Şerban.





Pe lângă toate aceste activităţi, copiii au fost învăţaţi cum trebuie să protejeze mediul, să nu lase nici un fel de gunoi în urma lor, astfel încât oricine trece în urma lor să se bucure de un loc curat, aşa cum l-au găsit şi ei.



Pasiunea pentru natură, în special pentru munte, a dobândit-o încă din copilărie. De aceea, Şerban Copoţ, vrea să-i ajute pe cât mai mulţi părinţi şi copii să descopere tainele unei vacanţe, ale unei excursii în aer liber, departe de zgomotul şi confortul urban.



„Nu recomand părinţilor să sară direct în «supravieţuire», când ies cu copiii la munte. La cort ai părţile frumoase dar şi cele mai puţin frumoase. La noi în tabără am avut o singură noapte în care s-a dormit la cort. Au fot foarte încântaţi, a fost fix o experienţă cât să guste din acest lucru“, explică Şerban.



Pentru cei mici, cel mai important lucru în descoperirea naturii este modul în care adulţii ştiu să le trezească curiozitatea. „Călătoriile fără poveste sunt ca ciorba fără carne. Trebuie să-l faci curios, să-i povesteşti lucruri despre locul în care mergi, să-i spui o legendă despre acel loc, ţine-l curios tot timpul. Ascultaţi împreună ciripitul păsărilor, descoperiţi speciile de copaci împreună, observaţi un muşuroi de furnici. Antrenează-l să fie curios. Natura este atât de generoasă încât este imposibil să nu-l prindă“, spune Şerban Copoţ.



Copiii nu sunt niciodată la fel. Unii au o înclinaţie naturală către această zonă a exploatării, dar sunt alţii a căror înclinaţie trebuie cultivată. Şi aici intervine priceperea părinţilor sau a unor ghizi. Copilul nu trebuie izolat dintr-odată de lumea în care el trăieşte, o lume plină de telefoane mobile şi tablete. Şerban spune că un copil „nu poate creşte izolat de realitatea care-l înconjoară. Cred că puţină măsură, ca în toate lucrurile din viaţă, nu ar strica. În această tabără am reuşit să creăm evenimente atât de dinamice pentru ei încât nu şi-au mai dorit să stea cu ochii în telefoane.“





O tabără de vis



După întoarcerea micilor exploratori din tabără, părinţii au transmis zeci de mesaje cu impresiile mărturisite de copii. „O tabără de vis, alături de oameni deosebiţi. O tabără foarte bine organizată, unde copiii s-au distrat şi au învăţat multe lucruri utile de care povestesc şi acum cu drag şi cu siguranţa unor lucruri şi abilităţi dobândite pe parcursul desfăşurări taberei“, spune George.



O mămică, Cristina, spune că fiul ei, Luca, a fost „fascinat“ de experienţele prin care a trecut în cele 7 zile. „La final, când am venit după el, ne-a spus că ar mai dori să mai rămânem câteva zile. O experienţă pe care doreşte să o repete şi anul viitor “.



Copiii au descris acasă experienţele din natură şi au povestit părinţilor despre fiecare coordonator în parte, oamenii care i-au învăţat cum să descopere tainele exploratorilor. „Maya mi-a zis, cred, de fiecare în parte. M-aş alătura oricând acestui grup, eu ca şi adult, iar copila mea nu cred ca o să uite niciodată prima ei tabăra alături de voi“, spune Anca, un alt părinte.





Manualul exploratorului



Până se ajungă la organizarea unei tabere, Şerban Copoţ spune că totul a început cu o carte, „Manualul exploratorului“, volum lansat de el în această vară. Cartea este rezultatul cercetărilor pe care le-a făcut în piaţă încercând să găsească un ghid care să-l ajute să-şi petreacă timpul liber pe munte împreună cu băiatul lui cel mare. „Văzând că nu există nimic care să fie antrenant pentru copii, m-am decis în urmă cu şase ani să lucrez la o carte de genul acesta. Aşa am început să adun informaţii. Cartea a fost bine primită în piaţă chiar de experţi în supravieţuire. Este un material didactic pentru copii“.



Manualul exploratorului este o compilaţie de informaţii esenţiale structurate pe 15 capitole, este presărată cu ilustraţii şi redactată într-un stil atractiv, modern. Cartea nu conţine povestioare, ci este gândită să fie o un ghid perfect de pus în rucsac şi luat în drumeţii. Ca structură, abordează paşii necesari unei ieşiri în natură începând cu sugestii legate de hainele de drumeţie, cum se organizează rucsacul, cum se face un adăpost, cum se foloseşte focul sau cuţitul şi toporul în mod responsabil, până la cum se pescuieşte, cum se conduce o barcă cu vele şi cum se acordă primul ajutor. „Nu sunt lucruri inventate de mine, ci sunt informaţii foarte utile foarte atent structurate şi prezentate“, ne asigură Şerban.





Poate există weekenduri în care nu ştii cum să petreci timpul cu copilul tău, mai ales dacă vrei să îl iei pe cel mic din faţa calculatorului sau a tabletei. Poţi să te inspiri din carte, să faci tot felul de lucruri. Ştiu că sunt foarte mulţi părinţi care stau la serviciu de dimineaţa până seara şi, în plus, aşa se pot relaxa si ei“, mai spune autorul care nu este la prima apariţie editorială. El a mai publicat o carte pentru copii, intitulată „Toi Patoi şi Moş Crăciun“



Astronom pentru anul viitor



Anul acesta a fost prima ediţie a taberei care va deveni, treptat o tradiţie, ne asigură Şerban Copoţ. Pentru anul viitor, vedeta tv se gândeşte să o facă şi mai atractivă, aducând în mijlocul copiilor un astronom care să-i înveţe cum să desluşească tainele cerului. Tot pentru ediţiile viitoare, Şerban plănuieşte să-i atragă şi pe părinţi în aceste tabere. Cei mari ar putea învăţa tehnici de acordare a primului ajutor, în timp ce copiii lor îşi vor vedea liniştiţi de activităţile programate.



Nici cei care s-au bucurat anul acesta de prima aventură în tabără nu vor fi lăsaţi deoparte. S-au creat deja forumuri şi grupuri de discuţii în care se povestesc întâmplări, se distribuie fotografii (atât cât au avut timp să facă) şi se întreţin prieteniile legate în cele 7 zile de vacanţă în aer liber.



„În fiecare an vor exista tabere pentru copii. Ceea ce am făcut anul acesta la Straja a fost mult peste cele mai optimiste aşteptări ale noastre. Eu pot să împing lucrurile până într-un anumit punct, iar de acolo mă aştept ca ele să evolueze natural, iar acum au evoluat extraordinar de bine. Copiii sunt impresionaţi, am primit mesaje deosebite din partea părinţilor, după revenirea acasă“, adaugă vedeta.



Pe lângă lansarea Manualului Exploratorilor şi organizarea Taberei Exploratorilor, proiectul lui Şerban Copoţ cuprinde şi o campanie ce se va desfăşura în 90 de şcoli din România (30 de şcoli din Bucureşti şi 60 din ţară). Le va prezenta elevilor modalităţi de a descoperi natura, tehnici de supravieţuire, de orientare şi de prim-ajutor.



„Copii pot învăţa la şcoală, la ora de dirigenţie, de exemplu, lecţii de orientare, de prim-ajutor cu specialişti trimişi de noi“, spune Şerban.

Pe aceeaşi temă:

Românii care au înfiinţat prima livadă de migdali din ţară, după '89. Investiţia a ajuns la 200.000 de euro

Pompier român, triplu campion mondial la atletism. A stabilit şi un nou record naţional









Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: