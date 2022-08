Istoria şi vinurile Dobrogei, prezentate la Cetatea Capidava. Poveşti la VinSToria

Cetatea Capidava va fi în perioada 20-21 august scena de desfăşurare a unui inedit eveniment cultural - „VinSToria” - care se desfăşoară sub deviza "Ascultă Vinul, Citeşte Istoria, Scrie Povestea". Pe parcursul celor două zile accesul în cetatea Capidava este gratuit, cu respectarea normelor de protecţie a siturilor istorice.

Programul evenimentului cuprinde multiple activităţi, de la degustări de vinuri şi produse locale, la vizite ghidate în cetate, prezentări de carte tematică, expoziţii de artă şi de hărţi medievale ale Mării Negre şi până la ateliere de creaţie şi proiecţie de film istoric.

„VinSToria” doreşte să prezinte într-o manieră inedită legătura dintre istoria Dobrogei şi viticultura milenară a regiunii dintre Dunăre şi Mare.

Programul pe zile

Programul zilei de sâmbătă, 20 august, este unul complex. Activităţile încep la ora 11.00, când reprezentanţii instituţiilor organizatoare vor face o prezentare generală a evenimentului. Cu aceeaşi ocazie se va discuta despre traseul de cicloturism EuroVelo 6, care îmbină vizitarea siturilor arheologice, monumentelor istorice şi a lăcaşurilor de cult din judeţul Constanţa (Murfatlar, Medgidia, Cernavodă, Topalu, Crucea, Hârşova etc).

La ora 12.00, responsabilul ştiinţific al sitului arheologic, dr. Ioan Carol Opriş (Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti), va prezenta asistenţei volumul "Capidava II", o monografie deosebită ce prezintă detalii foarte interesante, legate de istoria acestei cetăţi.

Capidava este unul dintre cele mai cunoscute situri antice dobrogene, fiind obiectul cercetărilor de specialitate încă din anul 1924. Cetate iconică a limesului (frontierei) din Dobrogea, Capidava a avut o existenţă lungă şi zbuciumată.

A fost întemeiată în primii ani ai secolului II p.Chr, în timpul împăratului Traian şi a continuat să existe până în veacul al VII-lea. După numeroase atacuri ale migratorilor, cetatea a fost părăsită timp de două secole, locuirea fiind reluată în secolul al IX-lea p.Chr. (în timpul dominaţiei bizantine). A mai funcţionat timp de două veacuri, dar la jumătatea secolului al XI-lea, fortificaţia bizantină a fost definitiv distrusă.

Povestea cetăţii continuă însă şi astăzi, situl devenind un mare şantier-şcoală în arheologia româneacă, precum şi un obiectiv turistic extrem de atractiv.

Prezentarea monografiei istorice va fi urmată de o expunere făcută de un somelier reputat, în acest mod realizându-se legătura dintre istoria cetăţii romane şi povestea viticulturii din regiune.

În intervalul 13.00 - 16.30 vor avea loc prezentări şi degustări de vinuri, la aceste acţiuni participând cunoscute crame din judeţ. În acelaşi timp, vor avea loc şi degustări de produse locale, în limita stocurilor disponibile şi până la epuizarea acestora.

Sunt programate şi work-shopuri şi ateliere pentru copii, care vor putea să deseneze şi să coloreze, având ca modele piese, personaje şi alte artefacte istorice.

Specialistul Liviu Lungu, de la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, va fi protagonistul unei inedite "Conferinţe despre vin şi arheologi".

De la ora 17.00 este programat un "Atelier" de poveşti şi legende, copiilor urmând să le fie prezentate câteva mituri ale Dobrogei, ce aduc un plus de culoare şi înfrumuseţează povestea acestor meleaguri pline de taine.

Tot în intervalul orar 17.00-19.00 sunt programate vizite ghidate în cetatea Capidava, tururi efectuate de către specialiştii Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.

Ziua de sâmbătă se va încheia cu o proiecţie de film, în aer liber, urmând a fi difuzată pelicula de colecţie "The Secret of Santa Vittoria" (Secretul din Santa Vittoria), o capodoperă cinematografică, ce face, la rândul său, legătura dintre istorie şi vin. Producţia datează din anul 1969, a fost regizată de Stanley Kramer şi îi are în distribuţie pe marii actori Anthony Quinn, Anna Magnani, Virna Lisi şi Giancarlo Giannini.

Duminică, 21 august, vizitarea cetăţii Capidava va fi, de asemenea, gratuită.

Proiectul pilot "VinSToria - Experienţe culturale, cu arheologie, istorie şi vin" este organizat în parteneriat de către Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa şi Centrul Cultural Judeţean "Teodor T. Burada", cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa.

