Investitori din turism despre redeschiderea restaurantelor: „Prea târziu pentru Litoral şi Delta Dunării“

De la 1 septembrie, restaurantele ar putea fi redeschise, a anunţat premierul Ludovic Orban. „Am solicitat punctul de vedere al specialiştilor, să vedem ce formule, ce propuneri, ce recomandări, intenţia mea e în cursul acestei săptămâni să luăm o decizie cu atât mai mult cu cât se va termina sezonul estival şi va fi din ce în ce mai greu ca hotelurile, spre exemplu, să poată servi masa pe terasă. Riscăm să afectăm suplimentar hotelurile în cazul în care nu oferim condiţii de servire a mesei“, a spus Ludovic Orban.

Măsuri venite la sfârşitul vacanţei

Din păcate, investitorii de pe Litoral şi din Delta Dunării spun că măsura vine prea târziu. Dragoş Răducan, prim-vicepreşedinte al Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc, este de părere că „pentru Deltă, Litoral, unde activitatea de turism este una sezonieră, este o măsură care se ia prea târziu“. În al doilea rând, spune el, premierul nu a anunţat care restaurante se vor deschide. „Unele sunt restaurantele de servire a mesei din interiorul hotelurilor şi mai sunt restaurantele propriu-zise, unde românii merg să bea o bere sau unde se organizează nunţi, botezuri şi pomeni. Nu ştiu la care vor da drumul“, se întreabă Dragoş Răducan.

El crede că, şi după redeschiderea spaţiilor de servire a mesei, afacerile vor fi repornite greu, întrucât românul nu mai are apetit de a merge să mănânce sau să bea o bere la un restaurant din oraş după ce, spune prim-vicepreşedinte al Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc, „s-a făcut atâta propagandă că în restaurante sălăşluieşte virusul şi de aici atacă. Va fi destul de greu să schimbi această mentalitate, această idee inoculată că restaurantele pot fi focare de infecţie şi de aceea afacerile vor reporni greu“.

Beneficiarii programului „Litoralul pentru toţi“ vor merge la restaurant

O altă problemă care se ridică se referă la personal. Dacă se decide redeschiderea restaurantelor, salariaţii vor fi chemaţi din şomaj tehnic. „Patronii vor trebui să-şi cheme angajaţii la muncă ori să-i trimită în şomaj normal. Şi pentru ce?“, se întreabă el. Din punctul său de vedere, decizia va fi una salutată de cei care deţin astfel de spaţii în staţiunile balneare sau în oraşe care nu au sezon, adică de restaurantele cu activitate permanentă, însă pentru cele cu activitate sezonieră decizia vine mult prea târziu.

Investitorii din turism aşteaptă să vadă ce restricţii vor fi impuse de la 1 septembrie. „Mi-e teamă de minţile odihnite care vor propune tot felul de măsuri fără să se consulte cu cei care le aplică. Ca orice lucru în România pandemică se dau anunţurile noaptea, în weekend, şi cu aplicabilitate de ieri“, încheie Dragoş Răducanu.

Hotelierii de pe litoral încearcă să prelungească sezonul şi oferă reduceri substanţiale. Astfel, cei care aleg staţiunile româneşti de la Marea Neagră în perioada 1-30 septembrie se pot caza cu tarife reduse, plătind de la 45 de lei pe noapte prin programul „Litoralul pentru toţi“. „La sfârşitul unui sezon dificil, considerăm că avem obligaţia de a face toate eforturile pentru a prelungi sezonul estival, oferind turiştilor oportunitatea să petreacă un sejur la malul Mării Negre“, consideră Dragoş Răducan.

Scăderi masive de venituri

Nici investitorii din Delta Dunării nu vor putea recupera într-o lună tot ceea ce au pierdut într-un întreg sezon estival. „Mai avem puţin şi intrăm în extrasezon, dar o să redeschidem atunci când ni se va permite“, spune Victor Iancu, patronul restaurantului „Europolis“ din Tulcea. „Noi am făcut o analiză pe primele şapte luni ale acestui an şi am comparat-o cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Vreau să vă spun că în 2020 am realizat doar 10 – 11% din veniturile societăţii. Ne bazam doar pe restaurant, deşi avem şi o terasă mică“, dezvăluie investitorul din Tulcea.

De suferit a avut şi activitatea de transport a turiştilor în Delta Dunării, el fiind şi reprezentantul companiei „Navrom“. Astfel, de la începutul pandemiei nu a putut asigura nici mâncarea pentru grupuri de turişti la bordul navei. „Am avut la dispoziţie cateringul, dar nu este acelaşi lucru. Oamenii vor să fie împreună, să mănânce împreună, dar această perioadă, de carantină, ne-a înstrăinat cu totul. Oamenilor nu le mai arde să mai intre în restaurante, doar cu excepţia tineretului, care este mai zburdalnic, dar care este şi mai ferit de efectele noului coronavirus. Dar nu avem ce face. Ni s-a dat să trecem şi prin aşa ceva în viaţă“, spune Victor Iancu.

Stelică Murariu, patronul cherhanalei „Casa Veche“ din Corbu, nu a fost afectat de decizia de închidere a restaurantelor, el primind oaspeţii pe terasa pe de mal. Consideră însă că orice decizie de relansare este binevenită. „Segmentul HORECA a suferit foarte mult în această perioadă de pandemie. Este adevărat, eu funcţionez mai mult pe terase, dar consider că era momentul să redeschidem şi restaurantele“, spune el.

Orban caută formule pentru anotimpul rece

Premierul Ludovic Orban a spus că membrii Executivului discută despre posibilitatea deschiderii restaurantelor de la 1 septembrie. Această măsură va veni la pachet cu reluarea activităţilor culturale, cu redeschiderea teatrelor şi cinematografelor, însă în anumite condiţii. „Dezbatem în cursul acestei săptămâni, am solicitat punctul de vedere al specialiştilor, să vedem ce formule, ce propuneri, ce recomandări, intenţia mea e în cursul acestei săptămâni să luăm o decizie cu atât mai mult cu cât se va termina sezonul estival şi va fi din ce în ce mai greu ca hotelurile, spre exemplu, să poată servi masa pe terasă. Riscăm să afectăm suplimentar hotelurile în cazul în care nu oferim condiţii de servire a mesei. De asemenea, analizăm şi posibilitatea reluării vieţii culturale în spaţii închise“, a declarat Ludovic Orban la Digi 24.

Şeful Executivului a spun că se discută despre reluarea activităţii în teatre, cinematografe, instituţii de cultură cu un set de condiţii pentru reducerea riscului de răspândire şi cu un număr redus de participanţi. „Cred că aici important e, la sălile de spectacol, să ai în jurul tău câte un scaun liber“, a explicat Orban.

Premierul a spus că în privinţa evenimentelor sportive rămâne un mare semn de întrebare, întrucât aici situaţia este una complicată şi greu de controlat. „Cântă, scandează, nu or să stea cu măşti pe figură, vă daţi seama. Şi galeriile sunt greu de controlat, e foarte complicat să asiguri respectarea regulilor în galerii, plus că e riscul foarte mare“, a afirmat Orban.

Un amplu protest al angajaţilor din HORECA a avut loc săptămâna trecută, în toată ţara, aceştia cerând redeschiderea restaurantelor şi despăgubiri de la Guvern.