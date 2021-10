Elevii reclamă: „Educaţia - bătaia de joc a Consiliului Local Constanţa”

Într-un comunicat de presă, intitulat „Educaţia: bătaia de joc a Consiliului Local Constanţa”, Asociaţia Elevilor din Constanţa (AEC) şi Consiliul Judeţean al Elevilor Constanţa (CJE CT) critică adoptarea hotărârii ce stabileşte cuantumurile burselor în forma sa iniţială, fără mărirea lor, şi trage un semnal de alarmă cu privire la afirmaţiile primarului Vergil Chiţac.

În şedinţa de Consiliu Local de vineri, 29 octombrie, a fost votată hotărârea ce stabileşte cuantumurile burselor din semestrul I al anului şcolar curent. Cuantumurile votate au fost aceleaşi ca cele din semestrul I al anului trecut, nefiind adoptată o mărire, în ciuda solicitărilor AEC şi CJE CT în acest sens.

„Faţă de semestrul I al anului trecut, pentru anul acesta au fost acordate sume de la bugetul de stat pentru bursele elevilor. Astfel, ar fi fost permisă mărirea burselor cu cel puţin 100 de lei, fără a fi modificată în vreun fel investiţia din bugetul local. Totuşi, Consilierii Locali au decis să voteze proiectul în această formă, fără a mări bursele, practic scăzând investiţia în educaţie”, spun elevii.

În cadrul şedinţei, primarul Vergil Chiţac a afirmat faptul că nu doreşte mărirea burselor de merit deoarece, din cauza şcolii online, rezultatele elevilor au fost distorsionate. „În fapt, cuantumul bursei de merit va fi egal cu cuantumul minim aprobat prin hotărâre de Guvern, astfel fiind alocaţi 0 lei din bugetul local pentru bursele de merit. De asemenea, primarul a ignorat necesitatea măririi celorlalte tipuri de burse, precum bursei de ajutor social, care este adresată elevilor din grupuri aflate la risc de abandon şcolar. Bursa de ajutor social este de 4 ori mai mică decât bursa de performanţă şi, din păcate, va rămâne aşa încă un semestru. Mai mult, valoarea reală a acesteia a scăzut faţă de anul trecut din cauza inflaţiei”, se arată în comunicatul de presă.

„Consider strigătoare la cer afirmaţiile primarului Vergil Chiţac, care decide să nu dea niciun leu din bugetul local pentru bursele de merit. Toate bursele ar fi putut fi mărite cu cel puţin 100 de lei fără a afecta bugetul UAT, însă Consilierii Locali au decis să ignore factori precum inflaţia, asigurarea unor fonduri de la bugetul de stat, în favoarea unor afirmaţii populiste, care vizau strict unul dintre cele 4 tipuri de burse”, spune Ariana Dudună, preşedinte AEC

,,Din păcate Consilierii Locali au decis ca Primăria Constanţa să facă şi în acest an economii pe spatele elevilor şi să nu investească în stimularea creşterii performanţei şcolare şi în prevenirea abandonului şcolar. Constatăm cu dezamăgire faptul că administraţia locală uită de alocaţia bugetară pe anul 2021 în sumă de 21.785.000 lei, bani prevăzuţi pentru plata burselor aferente semestrului II an şcolar 2020-2021 şi pentru semestrul I al acestui an şcolar. Amintim că suplimentarea cuantumurilor cu 100 de lei nu ar fi avut niciun impact bugetar asupra fondurilor locale, întrucât sunt bani proveniţi de la nivel central, dar se pare că administraţia locală consideră aceste măsuri ca fiind unele populiste”, spune şi Eduard Chirilov, preşedinte interimar al Consiliului Judeţean al Elevilor Constanţa.

