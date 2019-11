Diaspora reclamă piedici în procesul de votare la alegerile prezidenţiale din 10 noiembrie 2019

Cetăţenii au la dispoziţie platforma votcorect.ro pentru sesizarea neregulilor la alegerile prezidenţiale. Activiştii civici vor asigura şi serviciul de consultanţă la linia telefonică 0800 080 200 (gratuit, pentru România) şi +40212 039 020 (cu tarif normal, pentru străinătate), care va funcţiona în zilele de 8-10 noiembrie şi de 22-24 noiembrie, după următorul program: zilele de 8 şi 22 noiembrie - orele 12-21; zilele de 9, 10, 23 si 24 noiembrie - orele 7-22.

„Având în vedere că la alegerile prezidenţiale avem o serie de metode noi de vot, incluzând votul prin corespondenţă şi votul în avans, vrem să ne asigurăm că alegătorii înţeleg pe deplin modul în care se aplică legislaţia şi ce trebuie să facă atunci când există anumite probleme legate de implementarea procedurilor. Din păcate, autorităţile electorale nu au reacţionat foarte prompt, iar câteodată răspunsurile au fost de tipul «copy-paste». În plus, orice informaţie obţinută ne ajută să îmbunătăţim regulile pe viitor“, a declarat pentru „Adevărul“ Septimius Pârvu, de la Expert Forum, iniţiatoare Coaliţia Fiecare Vot.

Centrul de informare electorală a fost lansat în anul 2014. La alegerile europarlamentare din luna mai, prin intermediul serviciului Telverde, au fost primite peste 1.500 apeluri şi mesaje, iar prin platforma VotCorect au fost transmise aproape 1.300 sesizări.

„Peste 500 dintre plângerile scrise legate de probleme la votul în străinătate au fost direcţionate către Ministerul Afacerilor Externe pentru a identifica soluţii pentru alegerile prezidenţiale. Astfel, sesizările transmise de utilizatorii serviciului sunt direcţionate către instituţiile publice relevante, cu scopul pentru a găsi soluţii şi pentru a schimba legislaţia la alegerile următoare“, precizează Pârvu.

Pe site-ul votcorect.ro, oamenii au transmis deja semnale privind nefuncţionalităţi din procesul electoral, în special în diaspora. Cel mai adesea, ei s-au confruntat cu încurcături în primirea plicului pentru votul prin corespondenţă.

„Dacă nu aţi primit încă plicul pentru votul prin corespondenţă, scrieţi cât mai rapid Autorităţii Electorale Permanente, la contact@votstrainatate.ro. Puteţi scrie şi către Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate (48) – bestrainatate@bec.ro, întrucât sesizarea oricum va fi direcţionată către BESVS. Dacă documentele nu ajung la dumneavoastră deloc sau sunt incomplete – deci nu veţi putea vota prin corespondenţă - veţi putea vota în secţia de votare. De asemenea, dacă ajung târziu şi nu le veţi putea trimite în timp util, adică să ajungă la biroul electoral pentru votul prin corespondenţă până cu trei zile înaintea alegerilor (joi, ora 24), veţi putea vota în secţie“, răspund activiştii de la Coaliţia Fiecare Vot.

Iată doar câteva dintre problemele semnalate de români:

„Plic vot neprimit. La data de 4.11.2019 încă nu am primit plicul pentru votare turul 1.“ (Barcelona, Spania)

„Nu am primit buletinul de vot. Nu am primit incă niciun buletin de vot, nimic. Am sesizat 'votstrainatate' acum 3 săptămâni, dar nici ei nu răspund. Asta e... există o posibilitate de a afla dacă s-a votat pentru mine după alegeri? Sunt curios să văd dacă "am" pus ştampilă pe comunişti.“ (Siegen, Germania)

„Vot prin corespondenţă – confuzie între destinatar şi expeditor. Locuiesc în Elveţia şi am trimis acum câteva zile (22.10.2019) plicul cu votul prin corespondenţă pentru primul tur al alegerilor prezidenţiale înapoi în România. L-am depus recomandat la poşta centrală din Zürich. Am avut surpriza ca în data de 23.10.2019 să îl primesc în cutia poştală personală. Am reclamat incidentul la poşta elveţiană, care l-a retrimis corect spre România. Personalul poştei mi-a confirmat bănuiala că sistemele lor (trierea plicurilor se face în mare parte automat) a fost confundată adresa de destinaţie cu adresa de expediţie. Pentru a preveni pe viitor astfel de probleme, aş recomanda ca pe autocolante să se adauge şi traducerile în limba engleză ale termenilor Destinatar şi Expeditor, de exemplu ca Destinatar/To şi Expeditor/From. Din informaţiile pe care le am, cu o asemenea situaţie s-au confruntat şi români din zona Basel.“ (Zürich, Elveţia)

„Neprimire documente vot corespondenţă. Sunt rezident în Franţa şi am fost înregistrat pentru votul prin corespondenţă la sfârşitul lui august. Nici până astăzi, 2 noiembrie, nu am primit documentele necesare votului prin corespondenţa. Am trimis o solicitare prin mail către bestrainatate@bec.ro pentru a avea stadiul expediţiei documentelor, însă nu am primit răspuns.“ (Maisons-Alfort, Franţa)

„Vot prin corespondenţă refuzat de poştă. Am dus plicul cu votul prin corespondenţă la un oficiu postal din San Jose, CA. La două ghişee separate, doi funcţionari au confirmat că plicurile nu pot fi trimise către România, fără un timbru de $3,50 sau o taxă de $34 pentru par-avion, cu confirmare. Am ales varianta mai ieftină, in speranţa că va ajunge votul până la data-limită de 7 noiembrie. În aceste condiţii, pentru alegerile in turul doi, avem putine şanse să ajungă plicurile la timp. Poate varianta de a le trimite la oficiul consular ar fi fost mai rapidă, dar nu am avut o adresa exactă unde ar trebui trimise.“ (San Jose, SUA)

„Buletinul de vot prin corespondenţă încă nu a ajuns, data 31.10.2019. Încă nu am primit buletinul de vot prin poştă, deşi am primit confirmare că cererea mea pentru votul prin corespondenţă a fost aprobată pe 26 august şi am ales opţiunea de a-l trimite contra cost la consulatul din Londra. Deşi locuiesc în Londra, în weekendul 8-10 noiembrie voi fi în York, unde nu există secţie de votare. Aşa că votul prin corespondenţă era singura mea opţiune.“ (Londra, Marea Britanie)

„Vot prin corespondenţă. Ce se întâmplă dacă nu primesc plicurile? Pot vota? - Am optat pentru votul prin corespondenţă, întrucât locuiesc în 'Marea Londra' în Marea Britanie şi am crezut că e cea mai rapidă variantă de a vota. Cererea mea a fost aprobată încă din august. Totuşi, nu am primit până la 30 octombrie 2019 plicurile pentru a vota. Mi-am cam pierdut speranţa că vor ajunge până la data de 7 noiembrie (sau măcar cu o zi înainte). Ce opţiuni există pentru mine pentru a-mi putea exprima votul?“

„Lipsă plic vot. Deşi m-am înregistrat ca votant prin corespondenţă, nu am primit plicul cu buletinul de alegere,“ (Skagen, Danemarca)

„Nu mă pot înregistra pentru votul prin corespondenţă. M-am căsătorit în luna iulie în Austria, am înregistrat certificatul de căsătorie la ambasada în Wiena, am buletin cu noul nume făcut în România....Cu noul nume nu mă pot înregistra, decât cu numele vechi. Ce ar trebui să fac? Mulţumesc!“ (Königswiesen, Austria)

„Repartizare greşită. Probleme cu înscrierea la vot la secţia de votare din străinătate. Bună ziua, vreau să semnalez o problemă la înregistrarea pe site pentru votul la secţia de votare din străinătate. Am încercat sa mă înscriu pentru votul în străinătate, am completat totul până la partea în care îmi cere să adaug fişierul cu cartea de identitate. Dar în loc să primesc scrisoarea cu buletinul de vot, am fost înscrisă la un centru vot din Focşani. (Menţionez că am trimis în urmă cu câteva minute şi un e-mail la contact@votstrainatate.ro în care am semnalat problema).“ (Regensburg, Germania)

„Număr secţii votare. În zona Torrejon de Ardoz s-a stat la coadă în mai şi 9 ore, din cauza numărului foarte ridicat de români care locuiesc în Torrejon de Ardoz şi în imprejurări. Dim păcate, acum în noiembrie continuăm să dispunem doar de o secţie de votare.“ (Spania)

„Doar un plic de persoană acceptat la ambasadă? Am contactat ambasada de la Manila pentru depunerea plicurilor pentru votul prin corespondenţa, şi mi s-a precizat că nu poate fi acceptat mai mult de un plic din partea unei persoane/alegător. Precizez că e vorba de plicurile care dacă ar fi fost trimise prin poştă nu ar fi avut nici o legătură cu vreo persoană, şi care oricum sunt sigilate şi au ceritificatele incluse. Aş fi vrut să nu deplasez toată familia la ambasada, pentru că altfel mergeam direct în zilele de votare. NU se justifica o astfel de instrucţiune din partea AEP, este pur şi simplu împotrivă logicii votului prin corespondenţa şi o ingreunare nenecesară.“ (Manila, Filipine)

„Lipsa unuia din sigilii pentru vot prin corespondenţă. Am primit doar trei sigilii din patru pentru vot prin corespondenţă. Am scris imediat la «votinstrainatate» care au trimis mai departe la BEC. Am primit un răspuns automat, să verific ghidul MAE, deşi era timp (peste 2 săptămâni) să primesc alt sigiliu, cum am cerut. Am răspuns să explic asta, nu am mai primit nimic. Am votat în turul 1 prin corespondenţă, însă nu pot vota în turul 2. O să încerc să merg la o secţie de votare, dar cea mai apropiată e la peste o oră şi va fi probabil din nou o coadă imensă.“ (Marea Britanie)

Din ţară vin felurite sesizări, care ţin de campania electorală sau de accesibilitatea votului pentru persoanele în cărucior rulant. „Accesibilizare secţiilor de vot. În fiecare an am aceeaşi problemă şi anume dificultatea de a ajunge la secţia de votare arondata cu fotoliul rulant. Deasemenea în fiecare an, mă plâng după ce am această experienţă neplăcută de a fi tras pe scări că să ajung la cabină de votare, astfel că în acest an doresc să sesizez autoritatea responsabilă cu amenajarea secţiei de votare, doar că nu ştiu unde să depun sesizarea, cine este responsabil de acest lucru? Primăria? Biroul Electoral?“ (Cluj)

