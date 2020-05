Cum au trăit românii din diaspora prima zi de relaxare. „Abia aşteptăm să ne reluăm viaţa, dar cu precauţii“

În Italia, prima zi de relaxare a fost plină de nervi. La bănci s-a aşteptat cu orele, iar lumea era atât de nervoasă încât era să ia la bătaie directorul venit să dea calmeze spiritele. „Se vedea că nervii sunt întinşi la maximum“, spune Adriana Gurzău, care deţine un cabinet de tehnică medicală în cel mai scump cartier din centrul Romei. Femeia este bulversată de faptul că un italian în vârstă de 50 ani, cuprins de depresie, şi-a dat foc în balcon.

„Lumea e disperată, a luat-o razna! Până şi clienţii cei mai educaţi, cu care ne înţelegeam foarte bine, au devenit agresivi, nu mai au răbdare, zici că nu mai sunt ei. Pe stradă umblă ca nişte zombie. Cât să mai reziste oamenii? Cheltuielile sunt foarte mari, enorme pe alocuri. Dacă nu mori de Covid, mori de foame. Eu am lucrat tot timpul, nu puteam să-mi las pacienţii. Am muncit şi am reuşit să-mi plătesc chiria, mă ţin pe linia de plutire. Dar alţii îşi vor închide porţile definitiv, nu-şi mai permit să susţină afacerile. Şi nici împrumuturi de la bancă nu mai pot lua în condiţiile astea. Părerea mea e că situaţia asta va dura 24 luni, exact cât a fost gripa spaniolă“, relatează Adriana (foto jos).

În Austria a fost calm. A fost totul închis, în afară de supermarketuri şi farmacii, dar regulile au fost respectate fără ordonanţe militare. Nu a fost poliţie sau armată pe străzi. Oamenii nu au avut declaraţii sau adeverinţe de făcut. „Nu ne-a controlat nimeni pentru că autorităţile s-au aşteptat de la populaţie să se conformeze. Şi austriecii s-au conformat“, arată Dan Pavel, arhitect care trăieşte în Viena (foto dreapta, sursa Facebook).

În prima zi de libertate doar s-a plimbat dintr-un capăt la altul al Mariahilferstrasse, celebra stradă pietonală cu magazine. „Am văzut mai multe zâmbete pe stradă decât în perioada de dinainte. Strada era plină de oameni care se plimbau sau care ieşiseră la cumpărături. Era o atmosferă plăcută, oamenii erau mai fericiţi, mai relaxaţi şi mai politicoşi unii cu alţii. Magazinele deja s-a deschis, se stă la cozi la intrare, cu respectarea distanţei, evident, şi intră un număr limitat de vizitatori în acelaşi timp. În magazine este obligatorie masca, nu şi pe stradă. Mănuşi poartă doar angajaţii din magazine. Au fost deschise şi parcurile după Paştile catolic, iar restaurantele se vor deschide din 15 mai“, povesteşte Dan.

Arhitectul a lucrat de acasă, la fel şi sora lui din Londra. Izolarea l-a făcut să economisească bani. „Avem două variante. Ori înţelegem situaţia şi mai stăm puţin în case până când virusul dispare cu totul şi rămânem cu anumite comportamente sociale pozitive, cum ar fi distanţarea fizică, spălatul des pe mâini, purtarea măştii dacă suntem răciţi. Ori ne obişnuim cu ideea că există un virus printre noi, dăm din umeri şi ne ducem viaţa ca înainte, cu grătare şi întâlnit cu prietenii - şi dacă e să ne infectăm, asta e. Personal prefer prima variantă, dar văd din ce în ce mai mulţi care merg pe varianta a doua, pentru că nu mai suportă să stea în case“, observă Dan.

În Spania, Lavinia Dragotă (foto dreapta, sursa Facebook) a avut o experienţă stranie la prima ieşire în libertate. „Am avut impresia că sunt protagonista unui episod din <Black Mirror> sau că sunt martora unei distopii. Pentru că parcurile sunt încă închise, ne-am adunat prin cele mai absurde locuri, pe străzi pe care nu ne-am fi plimbat niciodată în condiţii normale. Mergeam ca nişte roboţii cu măşti unii după alţii pe trotuare. Foarte ciudată senzaţia! Oricum, se pare că se vede luminiţa de la capătul tunelului. Vom avea libertate controlată, fără nicio îndoială! Îmi place să cred că toată situaţia asta nu numai ca ne-a făcut să preţuim înzecit ceea ce avem, dar mai ales ne-a reamintit o lecţie importantă: clipa prezentă este toată averea noastră. Dacă ne-am aminti lucrul ăsta în fiecare dimineaţă, am trăi mult mai fericiţi, mai împăcaţi cu noi înşine şi cu cei din jur“, spune tânăra din Madrid, care este doctor în literatură.

Altă româncă din Spania se consideră norocoasă c-a avut o grădină unde a putut ieşi să ude florile sau să stea la soare. Acum poate merge la o plimbare în jurul casei şi s-a bucurat să-şi revadă vecinii şi cartierul înflorit. „Înainte, aici era obiceiul ca vecinii să se îmbrăţişeze, să se pupe când se revăd. Acum, toţi au stat la distanţă şi foarte mulţi erau cu mască. Dar bucuria tot a fost mare, că ne-am revăzut“, povesteşte Stela Vidraşcu din Parets.

În Grecia, locurile unde altădată izvora muzica de dans au fost toate închise. Oamenii aşteaptă acum să se redeschidă magazinele, stadioanele, insulelele. Grecia va primi turişti din iunie, cu adeverinţă că nu au Covid-19. „Aici a fost linişte, străzile goale. S-au făcut grătare doar în balcoane sau în curţi. Grecii suferă mult din cauza asta, dar s-au comportat exemplar. Sunt de apreciat“, remarcă Teodor Cioroiu din Atena (foto dreapta, sursa Facebook).

El spune că masca a rămas obligatorie în spaţiile închise, iar amenda este 150 euro pentru nepurtarea ei. Şcolile încep să se deschidă treptat, de la 11 mai: întâi liceele, apoi gimnaziile şi grădiniţele. Bisericile vor funcţiona normal din 17 mai. În autoturisme nu pot fi mai mult de 3 persoane, la fel şi pe stradă.

Franţa este în continuare sub stricteţea regulilor. Gabriela Munteanu din Strabourg respectă cu sfinţenie măsurile drastice: „Dacă din 11 mai numărul cazurilor creşte iar, se revine la restricţii. Suntem zguduiţi rău moral. În România e ciudat de mic numărul de cazuri, cu păstrarea mersului la slujbă. Presa străină vorbeşte de o posibilitate a neraportării situaţiei reale“

Belgia a început să se relaxeze economic în primul rând, permiţând reluarea activităţilor care exclud contactul cu publicul. Magazinele de ţesături şi merceriile au fost redeschise pentru a promova confecţionarea artizanală a măştilor de protecţie, ce vor fi obligatorii la ridicarea restricţiilor de circulaţie. Magazinele alimentare şi cele de bricolaj sunt deschise, iar pe şantierele nelocuite s-a lucrat şi până acum.

„Creşele şi grădiniţele vor începe să primească treptat copiii. Clasele din ani terminali se vor redeschide pe 18 mai, cu maximum 10 elevi în sală. Activităţile legate de public sunt interzise. Redeschiderea restaurantelor va începe la 8 iunie. Munca de acasă rămâne la ordinea zilei, la fel şi îndemnul <Staţi acasă>“, explică Dorin Epure, antreprenor din Bruxelles (foto dreapta, sursa Facebook).

În transportul public, purtarea unei măşti (eşarfă ori bandana) este obligatorie pentru toată lumea, începând cu vârsta de 12 ani, iar populaţia este îndemnată să evite orele de vârf.

Activitatea fizică în aer liber este permisă împreună cu cel mult două persoane (mereu aceleaşi), excepţie făcând grupurile de persoane care trăiesc sub acelaşi acoperiş. Călătoria cu maşina este permisă, dar numai până la locul de desfăşurare a activităţii.

Accesul normal la asistenţă medicală va fi, de asemenea, reluat treptat. Belgia va monitoriza bolnavii şi contacţii lor creând un sistem bazat pe centre de apel prin care se vor urmari aceste persoane, din 11 mai.

