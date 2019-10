Cum este jignită şi batjocorită eleva care a îndrăznit să conteste fondul şcolii. Lidera hărţuitorilor e şefa asociaţiei de părinţi

„Eu nu ştiu cum o să trăieşti cu gândul că pe diploma ta de absolvire o să ai trecut Liceul Teoretic Traian”, au fost primele cuvinte pe care preşedintele asociaţiei de părinţi din liceul constănţean i le-a adresat elevei Roxana Şerban.

Fata a prezentat public, în urmă cu o săptămână, un tabel al asociaţiei în care se vedea câţi bani se adună sub formă de fondul şcolii în liceul ei. Imediat, eleva a fost certată pe un grup de discuţie al părinţilor, cerându-se chiar sancţionarea ei de către conducerea Liceului Traian. Chiar şi directoarea şcolii a trimis paznicul (plătit din fondul şcolii) să o aducă la ea în birou pe Roxana pentru discuţii lămuritoare.

Ultimul eveniment, în care eleva susţine că a fost „jignită şi batjocorită” a avut loc marţi, 22 octombrie, la şedinţa Consiliului Şcolar al Elevilor, desfăşurat în incinta Liceului Traian. la şedinţă au fost invitaţi să participe şi reprezentanţii Asociaţiei de părinţi şi ai Poliţiei care au susţinut o prezentare privind securitatea şi siguranţa elevilor.

„S-a trecut de la informarea cu privire la securitatea şi siguranţa elevilor, la cum să aruncăm mai bine cu pietre în persoana care a dat lucrurile pe faţă. De ce să discutăm despre moduri de rezolvare a unei probleme care ne afectează pe toţi, când putem să venim în faţa a 30 de elevi şi să aruncăm cu pietre într-o persoană?”, scrie Roxana.

Fata notează şi câteva replici pe care le-a primit din partea Laurei Sămulescu, preşedintele Asociaţiei de părinţi din Liceul Traian, care este chiar cadru didactic la o altă şcoală din municipiul Constanţa:

„Nu ai descoperit focul, dacă crezi că nu mai există tabele şi din anii trecuţi să ştii că mai există!”

„Tu nu ai dat fondul şcolii, nu am ce discuta cu tine, nu primesc reclamaţii de la persoane care nu au contribuit. Cu asta am terminat!”

Roxana Şerban spune că a mers la acea şedinţă pentru a discuta despre soluţia ca părinţii să nu mai adune bani pentru a susţine învăţământul gratuit, „nu venisem ca să fiu jignită şi batjocorită în faţa a 30 de colegi. În plus, mi s-a cerut revocarea din funcţia de reprezentant al elevilor in Consiliul de Administraţie, întrucât am pătat imaginea liceului.”

Eleva prezintă şi soluţia la problema fondului şcolii: convocarea Consiliului de Administraţie cu scopul de a începe demersurile în vederea obţinerii de la Consiliul Local Constanţa a fondurilor necesare bunei funcţionări. A redactat chiar şi o cerere în acest sens, cerere care are anexată un model de adresă pentru suplimentarea bugetului şcolii cu suma cheltuită anul trecut pe pază şi consumabile (44.000 lei), din banii adunaţi de la părinţi.

„Se pare că scopul şedinţei nu a fost găsirea de soluţii, ci discreditarea mea. Revin la vorbele reprezentantului părinţilor: DA, îmi este ruşine că am ales să fac publică o neregulă de la mine din liceu, îmi este ruşine de faptul că încercând să rezolv o problemă, nu sunt ascultată de persoanele care ar fi trebuit să-mi fie alături şi care aleg să ma atace, în loc să se axeze pe găsirea unei soluţii pentru binele nostru, al tuturor. Când am întrebat cum văd ei rezolvarea problemei, s-a făcut linişte, urmând ca după sa revină la atacuri”, mai scrie eleva.

