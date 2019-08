Cum îşi ademeneşte victimele un pedofil. Un părinte atent a observat manevrele şi a intervenit la timp

Semnalul de alarmă a fost tras de o mămică revoltată care a relatat cele petrecute la o ieşire în parcul Tosca din Mangalia, amenajat pe faleza oraşului - deci într-o zonă circulată şi vizibilă.

„Aveţi grijă când ieşiţi în parc cu copiii!! Tocmai am avut o experienţă total neplăcută în parcul vis-a-vis de Profi! Umblă un tânăr înalt, slab, cu mâna băgată în pantaloni până la cot, dând târcoale copiilor!!

Noi (eu şi soţul) l'am lăsat, l'am urmărit cum se comportă şi ce are de gând să facă, copiii mei se jucau cu mingea, el a început să se joace cu ei (cu mână în pantaloni), pasau mingea de la unul la altul, hi hi hi, îţi place să te joci cu mingea, câteva mângâieri pe capul celui mic al meu, încă o tură de hahaha, şi încet-încet îi pasa mingea din ce în ce mai departe de noi... l-am lăsat, l'am urmărit... până mi l'a luat de mană şi plecau... se îndrepta cu el spre ieşire!!

Bineînţeles că soţul meu era deja în spatele lui şi când a văzut că dă să se aplece să îl ia în braţe, l'a luat la bătaie şi l'a gonit!", a scris mămica pe Facebook, citată de Observator.

La comentarii, lumea spune că este acelaşi individ cu cel care îşi face veacul pe lângă biserică şi care este deosebit de prietenos cu copiii, cărora le dă saleuri.

„Trezirea, oameni buni! Cu saleuri îi ia de lângă voi! Noi suntem de vină! Cu "lasă, mă, că îl cunosc din vedere, lasă, mă, că vine la biserică, lasă, mă, că nush ce"... cu <lasă, mă> îşi face treaba!!

Dacă vă întrebaţi de ce l'am lăsat să ajungă aşa departe, ete, tocmai de asta! Să vedem cum şi în ce fel, sub ce pretexte şi cât de uşor îi poate lua!

Într-adevăr, în cazul nostru situaţia era sub control, însă sunt atâţia cu <lasă, mă>, că se trezesc la o bucată de noapte că îşi strigă copiii în parc şi nimic! Niciun răspuns!

Aveţi grijă! Vorbiţi în parc una cu alta, dar cu ochii pe copii! Nimic nu e prea safe pt copiii noştri“

Poliţia Constanţa nu a primit încă vreo sesizare legată de acest individ care dă târcoale copiilor prin Mangalia, dar a comunicat că îl are în atenţie.

Pe aceeaşi temă:

Pedofil periculos lăsat în libertate de judecătorii din Brăila. A convins o tânără mamă să filmeze materiale pornografice cu bebeluşul ei

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: