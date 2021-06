Cresc preţurile pe litoralul românesc. Cât te costă cazarea de la 1 iulie

Tarifele la cazare se vor majora de la 1 iulie cu cel puţin 15 -20% faţă de ultimele zile ale lunii iunie. Măsura este luată, spun hotelierii, de faptul că toată lumea vrea să vină la mare în iulie şi august, iar o cerere mare duce la majorări de preţuri.



Şi anul acesta, Mamaia şi Mamaia Nord sunt zonele cele mai căutate şi cele mai scumpe. De exemplu, Hotelul Arena Regia Hotel & Spa (cinci stele) din Mamaia Nord a majorat preţurile la finalul lunii iunie. Dacă turiştii plăteau 130 de euro pentru o cameră dublă delux, în ultimele zile de iunie şi primele două săptămâni din iulie vor plăti 170 de euro/noapte, cu mic dejun inclus. Oferta este valabilă doar dacă se închiriază minimum trei nopţi. Tarifele se vor majora din nou de la mijlocul lunii lui cuptor.



Hotelul White Tower (patru stele) din Mamaia Nord majorează tarifele începând cu 2 iulie. Astfel, o cameră studio se va închiria de duminică până joi cu 670 de lei/noapte (faţă de 560 de lei în iunie), iar vineri şi sâmbătă aceeaşi cameră va costa 890 de lei/noapte (faţă de 670 de lei în luna iunie).



În Mamaia, la Hotelul Vega (cinci stele) tarifele la cazare se modifică săptămânal, astfel că turiştii care se cazează în prima săptămână din iulie la acest hotel vor plăti 236 de euro/noapte pentru o cameră dublă cu balcon (pentru 2-4 nopţi), conform litoralulromanesc.ro.



La Hotelul Savoy din Mamaia (patru stele) turiştii se pot caza în acest moment cu 1.110 lei/noapte camera dublă twin. Dar din data de 4 iulie această cameră va costa 1.288 de lei/noapte, pentru cei care cumpără un sejur de cel puţin 5 nopţi de cazare. Tarifele sunt pentru regimul all inclusive, cu acces la plajă cu şezlonguri, acces gratuit la piscine cu şezlong, acces la locul de joacă interior şi exterior şi altele.



Un hotel de trei stele din Mamaia, Hotel Central, oferă turiştilor posibilitatea să se cazeze din 2 iulie la preţul de 375 de lei camera dublă pentru o noapte. În aceşti bani este inclus şi micul dejun. Acelaşi hotel oferă şi pensiune completă, în acest caz tariful fiind de 599 de lei pe zi.



La Hotelul Perla (două stele) din aceeaşi staţiune, de la 1 iulie o noapte de cazare în cameră dublă costă 209 lei, fără nici un fel de masă inclusă.

Turişti pe plaja din Mamaia foto: Călin Gavrilaş

Cresc preţurile şi în sudul litoralului

Mergând spre sudul litoralului românesc, prima staţiune care iese în cale este Eforie Nord. Hotelul Aqvatonic - Steaua de Mare îşi va modifica tarifele de la 1 iulie. Astfel, camera dublă cu sofa va costa 715 lei/ noapte în regim all inclusive, faţă de 575 de lei/noapte cât costă în ultimele zile din iunie.



Hotelul Union (trei stele) din Eforie Nord închiriază în acest moment camera cu 265 de lei/noapte (mic dejun inclus), iar de la 1 iulie tariful se va majora la 320 de lei/noapte.



În Eforie Sud, la Hotelul Edmond, o cameră dublă se va putea închiria din prima zi a lui cuptor cu 220 de lei/noapte, faţă de 150 de lei cât este acum. Turiştii pot opta şi pentru servicii de masă, în acest caz tarifele crescând proporţional.



Tot în cea mai veche staţiune a litoralului românesc, Eforie Sud, te poţi caza la două stele, la Hotelul Gloria, cu 126 de lei camera dublă/noapte (camera fiind situată la parter). Dacă vrei o cameră la etaj, atunci tariful pe noapte este de 161 de lei. Aceste oferte sunt valabile doar în prima săptămână din iulie, urmând ca din 8 iulie preţurile să se modifice.



La Vox Maris în Costineşti, camera dublă, cu mic dejun inclus, costă 263 de lei/noapte în primele zile din iulie, iar la Hotelul Forum costă 267 de lei/noapte (cu mic dejun inclus) de luni până joi, iar la final de săptămână camera dublă costă 287 de lei.



În Neptun-Olimp, la Hotelul Phoenicia Blue View Resort – Complex Amfiteatru Panoramic Belvedere o cameră dublă cu demipensiune costă 155 de euro pe noapte (pentru trei nopţi), iar tariful scade puţin dacă turiştii aleg să se cazeze o perioadă mai mare. Aceste tarife sunt valabile doar patru zile, deoarece din data de 5 iulie se vor opera alte majorări, astfel încât o cameră va costa 198 de euro (pentru minimum trei nopţi).



Turişti pe plaja din Mamaia foto: Călin Gavrilaş

Hotelul Novum By The Sea Neptun-Olimp închiriază în primele două săptămâni din iulie un „deluxe studio” cu 1.054 de lei pe noapte (cu demipensiune), de duminică până joi, iar vinerea şi sâmbăta aceeaşi cameră costă 1.265 de lei.



Mera Resort Venus oferă servicii all inclusive la preţul de 763 de lei/noapte camera dublă. Turiştii beneficiază de acces la piscine cu şezlong şi umbrele, şezlong la plajă, loc de joaca pentru copii, activităţi recreative pentru copii şi altele.



În Vama Veche, Hotelul Laguna oferă camera dublă cu 288 de lei pe noapte, iar la diferite vile şi pensiuni preţurile pleacă de la 150 de lei/noapte.



Pe lângă cazare, turiştii trebuie să ia în calcul că vor avea şi alte cheltuieli legate de masă (dacă ea nu este inclusă în oferta hotelului), transport, parcare (în Mamaia 24 de ore de parcare publică se taxează cu 94 de lei) sau închirierea unui şezlong (preţurile pleacă de la 20 de lei pe zi).



