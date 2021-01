Ce şanse sunt ca Palatul Regal din Mamaia să rămână în patrimoniul statului român

Proprietara Castelului Reginei, monument istoric sub numele de Club Castel, este firma Light System SRL, care a cumpărat construcţia de la SC Mamaia SA, în anul 2003, cu încălcarea legii, fără să fie anunţat şi Ministerul Culturii. Un an mai târziu, curtea palatului, în suprafaţă de aproximativ 1,5 hectare de teren, a fost vândută în 2004 de fostul primar al Constanţeiaceleiaşi firme, la un preţ de 23 de euro/metrul pătrat, mult sub preţul pieţei.