A mai murit o legendă a Constanţei: viceamiralul Petre Zamfir, care a salvat bricul Mircea din furtuna din Golful Biscaya

Contraamiralul în rezervă Petre Zamfir a salvat litoralul românesc de atacul ruşilor, în Al Doilea Război Mondial, de pe puntea distrugătorului „Regina Maria“, iar apoi şi-a apărat ţara de la bordul „coşciugelor de fier“ – submarinele „Delfinul“ şi „Rechinul“. Tot el a comandat nava-şcoală „Mircea“ în cel mai greu voiaj al său.

Petre Zamfir a fost comandantul navei-şcoală „Mircea“ în timpul celebrului marş din Golful Biscaya, când a salvat-o dintr-o aprigă furtună.

„Weekend Adevărul“: Povestiţi-ne cum s-a decis să fie reparată nava-şcoală „Mircea“.

Zamfir Petre: Era în anul 1965. De Ziua Marinei, nava-şcoală „Mircea“ era dezarmată, motorul era stricat. O epavă. Trebuia să vină la serbările de Ziua Marinei şi Gheorghiu-Dej şi s-a scos nava la remorcă şi a fost aşezată alături de celelalte nave. Şi când oficialităţile au trecut pe lângă ea cu şalupa, Gheorghiu-Dej l-a întrebat pe contraamiralul Grigore Marteş ce e cu acea navă. Şi i s-a explicat că e nava noastră şcoală. Ea fusese confiscată de sovietici, laolaltă cu alte nave. Atunci Gheorghiu-Dej s-a interesat unde a fost construită. Când a aflat că în Germania, a dat dispoziţie imediat că se plece cu ea la reparaţii, la şantierele „Blohm und Voss“ din Hamburg.

PE MARE CU O NAVĂ AVARIATĂ

Când aţi plecat spre şantier?

Era în octombrie. Am plecat din Mangalia. Am spus că a fost cea mai mare greşeală să trimiţi o navă avariată pe mare în asemenea condiţii. Ne-a trimis la moarte. Le-am mai spus-o şi o să le-o mai spun, chiar dacă mă pun la zid.

Cum a fost drumul?

Am avut de la început probleme. Până la Bosfor, am avut furtuni. S-au spart farfuriile. Când să ieşim la Marea Egee, nu am putut. Am stat două zile în port, era praştie toată marea.

Dar nu v-aţi întors şi aţi continuat drumul...

Nu. Am intrat la Valletta, capitala Maltei, pe coadă de furtună, am stat la Gibraltar şapte zile. Remorcherele care erau lângă mine le-a luat furtuna.

Cum aţi reuşit să ieşiţi la ocean?

Nu vă spun ce-am păţit la ocean. E acolo Vigo, un port de refugiu unde te poţi adăposti înainte de a străbate Biskaya. Când am intrat, apa era calmă, dar la jumătatea drumului, e un banc de stânci numit Şoseaua Sânului. Care are la extremităţi geamanduri şi nu ai voie să te apropii mai mult de 200 de metri de ele. Curentul de maree este foarte puternic, are şapte noduri, şi te duce direct pe stânci. Şi la jumătatea drumului s-a pus o furtună de nu s-a mai văzut nimic. Remorcherele le-a luat furtuna şi eu am rămas singur.