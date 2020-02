ÎPS Teodosie, la finalul procesului de la ÎCCJ: „Biserica are istoric în acuzarea pe nedrept”

După aproape trei ani în care a fost pe rolul instanţelor, dosarul „Nazarcea”a ajuns la final. Vineri, 31 ianuarie, judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) au rămas în pronunţare. Decizia definitivă va fi dată pe 14 februarie.

În faţa judecătorilor au vorbit inculpaţii, toţi susţinând că apelul procurorilor DNA trebuie respins. În prima instanţă, la Curtea de Apel Constanţa, inculpaţii au fost achitaţi.

ÎPS Teodosie a susţinut că are încredere în justiţie, de asemenea a spus că tot ce s-a făcut în acea fermă viticolă s-a făcut sub coordonarea Permanenţei Eparhiale.

„Avem încredere în actul de Justiţie şi că va fi o decizie corectă. Nu mă simt afectat, pentru că Biserica are istoric în acuzarea pe nedrept”, transmite ÎPS Teodosie, prin intermediul biroului de presă al Arhiepiscopiei Tomisului.

Procurorii DNA au cerut pedepse cu suspendare pentru toţi inculpaţii.

Dosarul „Nazarcea”

Teodosie Petrescu a fost trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată”. Procesul a început în luna februarie 2017, fiind cunoscut sub numele de „Nazarcea”, după denumirea fermei pe care Arhiepiscopia o are în administrare şi pentru care a obţinut fondurile APIA verificate de procurorii DNA.

Alături de episcop au fost trimişi în judecată şi preotul Ciprian-Ioan Cojocaru, preotul Bogdan-Petrişor Malaxa, preotul Gheorghe Nadoleanu, preotul Aurelian Ştefan şi Stere Beca, la data faptelor mandatari ai Arhiepiscopiei Tomisului, aceştia fiind acuzaţi de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete pentru obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

În rechizitoriul întocmit de anchetatori se arată faptul că ”în perioada 2010 – 2016, inculpatul Petrescu Teodosie, în calitate de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului împreună cu ceilalţi inculpaţi au folosit şi prezentat declaraţii false în relaţia cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (A.P.I.A.) în scopul de a primi fonduri europene.



În declaraţiile prezentate la A.P.I.A., inculpaţii au declarat în mod nereal că utilizează anumite suprafeţe agricole având categoriile de folosinţă „vii pe rod cu struguri pentru vin”/„vii pe rod cu struguri nobili pentru vin”, în condiţiile în care, începând cu anul 2010, pe respectivele suprafeţe agricole nu mai existau astfel de culturi.



De asemenea, un alt aspect fals prezent în cuprinsul declaraţiilor depuse în perioada respectivă a fost acela că s-au respectat normele privind bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) şi cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor, reglementate prin legislaţia naţională, pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei şi pentru activitatea agricolă pe care o desfăşoară.



Faptele au avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene în cadrul schemelor de plată pe suprafaţă unică (SAPS), totalizând 1.356.973 lei, după cum urmează: în anul 2010 – 142.988,37 lei, în 2011 – 148.610,21 lei, în 2012 – 239.732,26 lei, în 2013 – 262.267,07 lei, în 2014 – 281.733,52 lei, în 2015 – 281.633,28 lei, în anul 2016 plăţile nefiind încă autorizate (această faptă a rămas în faza tentativei).”

Pe aceeaşi temă:

Martorul care şi-a schimbat declaraţia în favoarea ÎPS Teodosie, acuzat de mărturie mincinoasă

Cum şi-a schimbat radical declaraţiile unul dintre denunţătorii ÎPS Teodosie. „Mi-a zis că trebuie să luăm fondurile, nu să muncim via”

Sentinţă în cazul Teodosie: ierarhul a fost achitat în prima instanţă