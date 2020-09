Înţelegere politică unică la Constanţa: candidatul PSD-ALDE-PNŢCD se retrage din cursa pentru Primăria Mangalia în favoarea unui independent

Anunţul a fost făcut de Zanfir Iorguş pe pagina de Facebook: „Am spus încă de la început că intru în această cursă pentru a convinge toate forţele politice de opoziţie din Mangalia că numai împreună putem să stopăm degradarea vieţii sociale şi economice din oraşul nostru.

Numai uniţi vom putea reuşi ca tinerii noştri să nu mai plece pentru că nu mai au un viitor aici iar părinţii noştri să nu primească atenţia şi respectul cuvenit din partea administraţii locale!

Acest lucru trebuie să înceteze iar actuala administraţie trebuie să plece acasă, în Constanţa sau în Bucureşti, de unde i-a adus actualul primar!

Interesul Mangaliei trebuie să primeze iar orgoliile politice sau personale trebuie lăsate la o parte. Împreună suntem mai puternici şi tot împreună putem reclădi oraşul nostru care este blocat în timp dar şi înglodat în datorii.

Vremurile politice sunt altele astăzi! Fiind un singur tur de scrutin, votul cetăţeanului este minimalizat când sunt mai mulţi candidaţi.

Am spus-o şi o repet: nu vom câştiga decât dacă vom fi mulţi şi uniţi. Am reuşit să aduc alături de mine mai multe partide politice şi în continuare cred că este nevoie de toate forţele de opoziţie şi de bună credinţă care pot aduce un plus la această construcţie. Politica naţională a partidelor blochează posibile colaborări benefice la nivel local.

Mohammad Murad are două calităţi importante: este independent şi poate să rezolve aceste divergenţe politice, indiferent de orientare şi a doua este liderul sectorului turistic din România, cu o experienţă dovedită în pilonul principal de dezvoltare al oraşului nostru- turismul.

Experienţa mea în administraţie întărită de o echipă de profesionişti cu oameni din Mangalia, alături de forţa în turism pe care o are Mohammad Murad pot face din oraşul nostru unul în care putem trăi şi munci cu onoare.

Mi-am asumat toate deciziil, luate cu responsabilitate şi bună credinţă. De fiecare dată, am fost conştient de acestea şi întotdeauna le-am luat numai cu gândul de a putea face bine tuturor celor care au nevoie şi încredere în mine.

Tocmai de aceea, cer sprijinul celor care au încredere în mine să îl votăm pe Mohammad Murad la funcţia de primar şi echipa mea de consilieri PSD + ALDE + PNŢCD la Consiliul Local. Asta, pentru binele oraşului nostru.

Această colaborare politică este o garanţie că tinerii noştri rămân acasă alături de familie şi să îşi construiască un viitor stabil aici. De asemenea, părinţii noştri trebuie să aibă parte de atenţie şi respect!

În noi toţi poate renaşte mândria de a trăi în oraşul nostru- Mangalia!” a declarat Zanfir Iorguş

Imediat, a comentat şi Cosmin Guşă: „BREAKING NEWS!

La Constanţa, "UNIREA FACE PUTEREA!"

ZANFIR IORGUŞ, candidatul PSD-ALDE-PNTCD la primăria Mangalia, se retrage din cursă în favoarea lui MOHAMMAD MURAD, candidat independent.

MOHA Murad îl va susţine la preşedinţia Consiliului Judeţean Constanţa, pe FELIX STROE, candidatul Alianţei PSD-ALDE-PNTCD-ADER!

Această înţelegere politică, unică în peisajul electoral LOCALE 2020 a fost parafată exact acum câteva minute (poze incluse). N-are niciun sens să vă ascund c-aş fi fost implicat, am fost chiar regizorul acestui proiect politic din care pot beneficia cetăţenii Mangaliei, respectiv ai judeţului Constanţa.

Şi pentru că acest proiect ar trebui să fie implementat şi-n alte locuri unde pesediştii sau independenţii sunt dezavantajaţi de maşinăria liberalo-useristă, care recurg le teroarea prin instituţiile statului împotriva lor, o să dau câteva detalii ce pot fi de folos si altora:

La Mangalia este primar Cristian Radu, un liberal corupt şi slab dpdv managerial, care a distrus pur şi simplu oraşul de la malul mării. Dacă Zanfir Iorguş (locul 3 azi în sondaje) n-ar fi renunţat la candidatura sa în favoarea lui Murad, care este clasat pe locul 2 în urma primarului, acesta ar fi avut şansa, letală pentru Mangalia (!), să-şi reînnoiască mandatul. Iorguş, pe care-l cunosc demult, a fost însă înţelept şi a acceptat această înţelegere care va genera şi o viitoare majoritate în Consiliul Municipal, care va încerca să repare rapid dezastrul liberal generat aici. În plus, la această înţelegere s-a alăturat şi candidatul PMP, Mihai Crăciun, înţelegând şi el excepţional rigorile momentului, ceea ce explică în plus eficienţa proiectului politic. Aşa cum ziceam alaltăieri, "MANGALIA MARCHEAZĂ CAMPANIA"!

La rândul său, Felix Stroe este în confruntare pentru Consiliul Judeţean CT cu Mihai Lupu, un alt liberal incompetent şi agramat, care dacă ar fi ales, ar genera un DEZASTRU ADMINISTRATIV la nivelul acestui judeţ de importanţă geostrategică. Prin voturile lui Murad de la Mangalia, estimate acum la cca 10 000, Stroe ia şi el o opţiune aproape certă pentru câştigarea alegerilor în judeţ.

Avantajele cetăţenilor cu Murad la Mangalia şi Stroe la judeţul Constanţa sunt evidente:

primul a demonstrat în afaceri că este performant, dinamic şi generează prosperitate, e limpede că-i va fi destul de simplu să facă acelaşi lucru şi pentru MANGALIOŢI;

al doilea, cum ziceam şi ieri, este probabil cel mai competent candidat dintre cei pentru Consiliile Judeţene, pe lângă experienţa fructuoasă de Ministru al Transporturilor, Stroe beneficiază şi de succesul dezvoltării şi administrării RAJA, cea mai performantă companie din judeţul Constanţa, cu activităţi extinse internaţional şi cu o valoare de piaţă azi de peste 2 miliarde de euro.

Desigur că sarcina mea a fost mult uşurată de faptul că oamenii performanţi, de genul celor menţionaţi, pricep rapid urgenţele momentului şi acţionează constructiv (în plus, îi cunosc pe amândoi de 20 de ani, lui Moha i-am urmărit atent dezvoltarea fulminantă şi consolidarea afacerii, iar pe Felix Stroe îl cunosc de când eram secretar general al PSD, deci ştiu bine ce a realizat între timp ).

Şi-n final, un apel pentru candidaţii opresaţi de maşinăria liberală, sprijinită puternic şi ilegal de către instituţiile guvernamentale:

ACŢIONAŢI ÎNŢELEPT ŞI EFICIENT FRAŢILOR, UNIŢI-VĂ ENERGIILE ŞI VOTURILE, ŞI-AŞA ÎI VEŢI PUTEA ÎNVINGE PE ACEI LIBERALI INCOMPETENŢI, CARE POT CONDAMNA UAT-urile LA PAUPERIZARE, PRIN CORUPŢIE ŞI ACŢIUNI ANTICIVICE“

