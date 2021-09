Încă un artist de la Roton & HaHaHa Production a devenit tată. Jean Gavril şi iubita sa din liceu sunt părinţii unei fetiţe VIDEO

Este făcut în coproducţie cu altă constănţeancă, Bianca, iubita din liceu care i-a devenit soţie. Marele succes se cheamă Eva Marina şi este fetiţa cuplului, fiind născută într-o zi de duminică, 26 septembrie 2021.

Colegii de la Roton & HaHaHa Production spun că Jean şi Bianca formează unul dintre cele mai frumoase şi mai trainice cupluri din showbiz-ul românesc. Ei se cunosc „de jumătate de viaţă“, aşa cum spune artistul în vârstă de 27 de ani. S-au întâlnit în toamna lui 2008, colegi de clasă la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” din Constanţa. A fost dragoste la prima vedere, iar până la finele liceului formau deja un cuplu.

„Când am terminat liceul, Bianca a plecat la facultate în Marea Britanie. La acel moment, noi eram împreună de şase luni, dar am intrat în panică pentru că, ea fiind plecată, m-am gândit că o voi pierde. Era, până la urmă, fata de care mă îndrăgostisem din prima zi de liceu, când o văzusem îmbrăcată într-o cămaşă albă şi o pereche de blugi.

Dar amândoi am fost foarte implicaţi în a construi relaţia noastră, astfel că au urmat patru ani de iubire mai mult la distanţă, cât Bianca a fost la studii în Manchester.

Nu a fost deloc uşor, dar am reuşit să trecem împreună peste toate problemele. După primii trei ani de relaţie, ne-am logodit, iar după alţi trei ne-am căsătorit”, povesteşte Jean Gavril.

S-au căsătorit în septembrie 2019, având o nuntă cu aproape 400 de invitaţi, mulţi dintre ei din industria muzicală. A fost cea mai mare petrecere de dinainte de pandemie – glumesc ei acum.

Pandemia le-a adus, şi lor, grele încercări. Însărcinată, Bianca a descoperit că are probleme de sănătate de care i-a fost teamă să nu-i pună pruncul în pericol. „Nu a fost mereu o sarcină uşor de dus, cum nicio sarcină nu cred că este. Spun asta pentru că, în primul trimestru, am avut COVID-19, iar în cel de-al doilea trimestru am descoperit că am diabet gestaţional. Cu toate acestea, pentru mine a fost o perioadă frumoasă, de care mi se pare că m-am bucurat prea puţin timp. M-am simţit foarte naturală şi frumoasă, am simţit că sunt conectată la o putere mult peste noi, nişte simpli oameni. Am aşteptat cu mare nerăbdare să-l cunosc şi să-l ţin în braţe pe acest omuleţ, care este rezultatul iubirii dintre mine şi Jean. Pentru Eva Marina, atât eu, cât şi Jean vom face tot posibilul să fim cele mai bune variante ale noastre“, a spus Bianca Gavril, de profesie antropolog şi fostă dansatoare profesionistă de latino.

Jean şi Bianca Sursa Roton

Eva Marina a venit pe lume imediat după miezul nopţii, are aproape 3 kilograme şi atât micuţa, cât şi mama ei sunt sănătoase. Totul a mers „conform planului”, spune Jean, într-un mesaj în care vorbeşte despre ceea ce este, pentru fiecare, o mare reuşită personală – libertatea de a creşte fără frică: „Suntem foarte fericiţi! Am aşteptat cu mare emoţie ca acest moment, pentru care ne-am pregătit destul de mult timp, să devină realitate. Însă oricât de mult am crezut noi că suntem de pregătiţi, nimic nu se compară cu bucuria pe care o simţim acum, când o ţinem, în sfârşit, în braţe pe Eva Marina. Tot ce îmi doresc pentru ea este să fie sănătoasă, iar noi să reuşim să o creştem liberă, fără niciun fel de frici”

Jean Gavril măreşte astfel trupa de proaspăt-părinţi din familia muzicală Roton & HaHaHa Production: Smiley, Feli etc. Naşul micuţei Eva Marina este un foarte bun prieten al lui Jean. „Încă de când era în burta Biancăi, Eva Marina şi-a ales singură naşul. Discutând despre cine ne va boteza copilul, ne-am gândit la mai multe persoane importante din viaţa noastră, iar în final a rămas să alegem o persoană din două. Propunerea mea era ca Nico, unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, să fie naş. Timp de şase luni, nu am putut să ne hotărâm. Într-o zi, conducând pe autostradă, spre Constanţa, am redeschis acest subiect. Atunci, Bianca şi-a pus mâna pe burtă şi a spus: «Zi, mami, tu pe cine vrei naş? Dă-ne un semn». Şi chiar în secunda aceea a trecut pe lângă noi o maşină care avea numărul de înmatriculare NIK. Ne-a fost foarte clar că Nico, prietenul meu, arhitect de profesie, va fi naşul fetiţei noastre”, povesteşte solistul.

Jean şi Bianca Sursa Roton

Şi muzica lui Jean este influenţată de aleasa inimii sale. Bianca l-a inspirat să compună o mare parte din cele mai cunoscute piese ale lui, între care: „Jale Jeane”, „Păpuşa Paradis”, „Fată, bea cu mine!” sau „Picioarele reci”. Cu Eva Marina nou-venită ca muză, Jean urmează să fie şi mai inspirat. „În octombrie, voi lansa piesa «Unde eşti tu?» şi, tot toamna asta voi scoate, împreună cu Bruja, «Geaca de piele»”. Anul acesta a fost unul foarte bun pentru mine nu doar din punct de vedere personal, ci şi profesional. Am avut multe concerte, am atins landmarkul Electric Castle, pe care îl vreau highlight de aici înainte, pentru că este un mare festival de muzică alternativă. Este un eveniment care urmăreşte şi scopul meu profesional, acela de a fi cu un picior în zona mainstream a muzicii, adică cea radio friendly, şi cu celălalt în zona rock, underground“, arată artistul.

Vara a adus constănţeanului încă o experienţă de neuitat: participarea, la invitaţia lui Adrian Despot, Jean Gavril a mers într-o tabără de creaţie organizată de Electric Castle, la Tuzla.

„A fost o experienţă foarte interesantă, pe care am trăit-o alături de mai mulţi artişti. Adi Despot a venit cu propunerea să facem o reinterpretare a unei piese a lui Doru Stănculescu, «Shambala», ca un tribut adus acestui mare artist al nostru, care a murit anul acesta. Ne-a ieşit foarte bine piesa. În total, tabăra a durat trei săptămâni, fiind împărţită în trei grupe de câte o săptămână, avându-i drept mentori pe Adi Despot, pentru zona indie-rock, pe Inna, pentru disco, şi pe Grasu XXL, pentru rap. Cred că Electric Castle va strânge toate ideile şi piesele noastre făcute în această tabără şi va lansa un vinil“, a relatat Jean Gavril, care are ca motto: „Încerc să fac ce nu s-a mai făcut / Încerc să schimb ceva prin muzică / Încerc sălas ceva în urma mea după ce trec“

