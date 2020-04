VIDEO Soluţie salvatoare la Cluj: cercetătorii au realizat un ventilator de urgenţă prin tehnologia 3D printing

Echipa formată din Prof.dr.ing. Nicolae Bâlc, Sef l.dr.ing. Dan Leordean, Drd. Eugen Guţiu, student Alexandru Sterca şi tehnician Gheorghe Vele, a proiectat un ventilator mecanic de urgenţă destinat strict pentru situaţii de urgenţǎ, cum este cazul pandemiei cauzatǎ de virusul COVID-19, se arată într-un comunicat de presă al UTCN.

Decanul Facultăţii Construcţii de Maşini, Prof.dr.ing. Nicolae Bâlc menţionează că ” Ideea a pornit de la necesitatea de a susţine sistemul medical în cazul epidemiei de Coronavirus moment în care ar putea fi insuficiente ventilatoarele profesionale disponibile la secţiile de terapie intensive, din spitalele din România. La recomandarea domnului Rector Prof.dr.ing. Vasile Topa, am trimis propunerea acestui proiect de ventilator la Ministerul Educaţiei şi Cercetǎrii, am fost sunaţi de reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale şi am fost încurajaţi sǎ demarǎm acest proiect”.



„Se bazeazǎ pe un balon de resuscitare manual”





Acest Ventilator Mecanic de Urgenţǎ (V_Ro_Covid) se bazeazǎ pe un balon de resuscitare manual, disponibil în comerţ şi are acţionarea mecanicǎ a balonului, ciclul de mişcare al braţelor fiind programat şi executat în mod automatizat. Aparatul a fost testat şi în prezent se pot controla şi regla cel puţin 3 funcţii vitale de respiraţie:

• Frecvenţa respiraţiilor, între 8 şi 20 respiraţii pe minut (R/min); se poate selecta o valoare din 2 în 2;

• Volumul de aer pompat în plǎmâni, între 200 şi 800 ml, în funcţie de greutatea pacientului; se poate selecta valoarea acestui parametru din 50 în 50;

• raportul dintre timpii de inspiraţie / expiraţie (I/E), care în general este 1:2, dar poate fi selectat la una din valorile: 1/1, ½, 1/3 şi ¼.

Prototipul ventilatorului V_Ro_Covid are display LCD pentru afişarea parametrilor de lucru şi are 6 butoane, de unde medicul ATI poate selecta şi programa valorile celor 3 parametri principali de lucru. Are de asemenea programatǎ şi o alarmǎ audio.





„Este necesarǎ o evaluare a acestui ventilator şi derularea rapidǎ a procedurilor de omologare”





Toate componentele specifice au fost fabricate prin tipǎrire 3D în laboratoarele Universitǎţii Tehnice din Cluj-Napoca, iar componentele electrice şi electronice au fost achiziţionate din comerţ.

În această etapă, este necesarǎ o evaluare a acestui ventilator şi derularea rapidǎ a procedurilor de omologare, pentru a putea îmbunǎtǎţi prototipul şi a-i creşte funcţionalitatea, prin adǎugarea componentelor periferice şi integrarea acestora în sistemul de comandă al ventilatorului.

Se pot adǎuga sistemele periferice de alimentare cu oxigen, filtru HEPA, circuit de expiraţie, umidificator al aerului, etc. Toate acestea se vor putea adăuga numai la solicitarea şi în colaborare cu medicii ATI, susţin reprezentanţii universităţii.

O posibilă soluţie pentru criza medicală

Prototipul nu concurează produsele medicale de acest tip realizate de firmele consacrate ci reprezintă o posibilă soluţie la rezolvarea problemelor legate de aceastǎ crizǎ majorǎ.

Costurile de concepţie şi fabricare ale acestui prototip de ventilator au fost suportate de cǎtre Universitatea Tehnicǎ din Cluj-Napoca.

Dezvoltǎrile ulterioare şi fabricaţia de serie dupǎ omologarea ventilatorului V_Ro_Covid, se vor putea realiza fie în cadrul UTCN, fie pot fi transferate cǎtre o firmǎ industrialǎ, reprezentanţii UTCN asigurând coordonarea de pregǎtire a fabricaţiei de serie.