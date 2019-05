VIDEO Protest inedit la Gala UNITER. Actori independenţi clujeni au reinterpretat o arie celebră: „Nu mai sunt destui bani la cultură”

Reducerea cu 30% a bugetului alocat de Ministerul Culturii către Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN), dar şi alocările insuficiente făcute de Primăria Cluj-Napoca pentru teatrul independent din oraş au determinat un protest inedit pe scena Galei Uniter.

Actorii de la spaţiul cultural independent Reactor din Cluj-Napoca au urcat pe scenă cu ocazia premiului primit din partea British Council.



„Pentru tot ce am lucrat în ultimii cinci ani sunt doi responsabili: noi, artişii, şi autorităţile locale şi naţionale. Fără sprijinul vostru, puterea noastră e foarte mică. Deşi anul acesta Ministerul Culturii a decis să reducă cu 30% bugetul AFCN, singurul nostru finanţator major şi deşi Primăria Cluj-Napoca a considerat că ne vom descurca să ducem în spate o stagiune şi un an întreg de evenimente cu un buget de zece ori mai mic decât bugetul acordat Galei Uniter , noi ne bucurăm că suntem aici şi am vrea să putem spune acelaşi lucru şi anul viitor. Ştim că nu suntem singuri şi ştim că nu suntem singurii. Ştim că este foarte important să avem o voce comună”, a precizat Oana Mardare.



Apoi, actorii prezenţi pe scenă au reinterpretat o arie celebră din Nunta lui Figaro (Fluturaş nu mai ai aripioare).





Momentul poate fi vizionat începând cu minutul 1:02







Refrenul a fost:

„Nu mai sunt destui bani la cultură.

Nu-i prima nici ultima lovitură

AFCN nu mai ai finanţare, ministerul te-a retezat

Independeţi nu primiţi validare, primăria din buget v-a tăiat”

Momentul a fost primit cu aplauze din sală.





500.000 de lei a fost finanţarea din partea Primăriei Cluj-Napoca pentru Gala Uniter.















