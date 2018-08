FOTO VIDEO Priveghi pentru Dumitru Fărcaş. Mesajul soţiei: „Mi-am pierdut perechea, dar el va rămâne o stea care vă va îndemna să vă iubiţi patria“

UPDATE 16.00 Vedete precum Andra, Florin Piersic şi nenumăraţi rapsozi populari au postat mesaje emoţionante pe Facebook. Miercuri, până la ora 16.00, niciuna dintre acestea nu au fost să-şi ia rămas bun de la Dumitru Fărcaş. E posibil fi ajuns mai pe seară sau să participe la slujba care se va organiza joi, de la 11.00, la Casa de Cultură a Studenţilor. După slujbă, sicriul unde se odihneşte maestrul va fi scos în Piaţa Lucian Blaga şi o orchestră de taragotişti îl va conduce pe ultimul drum. Respectând dorinţa regretatului Maestru, înmormântarea va avea loc în comuna Groşi, judeţul Maramureş, în după-masa zilei de 9 august.

UPDATE 15.38 Prieteni de familie au venit să-şi ia la revedere de la Dumitru Fărcaş.

„Printr-o coincidenţă, acolo ne-am cunoscut (arată holul Casei de Cultură a Studenţilor) şi acolo (arată spre scena Casei de Cultură unde e sicriul -nr) ne-am luat rămas bun după zeci de ani. Am fost colegi, am fost prieteni, am fost cuscri şi acum ne priveşte de sus”, a spus un fost coleg de-al maestrului.

Doamna ce-l însoţea a declarat: „pentru noi este ceva incredibil pentru că foarte mult l-am iubit. Tinereţea noastră este legată de Mitruşcă, cum îi ziceam noi. Am fost foarte apropiaţi de familie. (...) Probabil am mai spus asta, i-a fost lui Dumnezeu mai drag decât nouă. (...) pentru noi este o pierdere foarte mare. Totdeauna ne făcea surprize plăcute şi de data asta ne-a făcut o supriză, dar neplăcută”.

Mesaj de la fiică: „tu şi muzica ta veţi trăi mult după ce noi nu mai suntem” Cu câteva ore înainte, Andreea Fărcaş, fiica maestrului, a scris pe Facebook una dintre zicerile celebre ale artistului: „N-am dăruit nimic publicului, dacă nu m-am dăruit pe mine...Nu contează cât cânţi, ci cum cânţi: nu-i de ajuns să-ţi fie drag a deprinde meşteşugul cântecului, cum nu-i de ajuns să emiţi cu ajutorul unui tub cu orificii sunetele neamului şi ale pământului în care te-ai născut. Eu cred, cred cu putere că dacă le tălmăceşti pe inima oamenilor care te-ascultă, apoi te-nţelege şi te simte fiecare; căci artistul, interpretul este însăşi emoţia adevărului numai când dăruieşte arta sa tuturor”. „Odihnşte-te în pace, Mitruşcă dragă! Tu şi muzica ta veţi trăi mult după ce noi nu mai suntem...Îţi mulţumesc din suflet pentru tot! Te iubesc, Andruşca“, a scris fiica rapsodului.

UPDATE 15.03 Mesaj de la soţia maestrului: „Iubiţi-vă patria”

În partea stângă a scenei, pe câteva scaune, stau familia şi cunoscuţii. Soţia Elena şi fiica Andreea au primit condoleanţe de la zeci de clujeni. Cu lacrimi în ochi, soţia lui Dumitru Fărcaş a declarat pentru „Adevărul”: „E foarte trist. Mi-am pierdut perechea, dar va rămâne o stea strălucitoare pe cer care ne va veghea şi ne va îndemna să ne iubim tradiţia. Iubiţi-vă tradiţia, neamul, portul şi, mai ales, iubiţi-vă patria. Asta şi-a dorit. Rămas bun, dragilor! El vă iubeşte şi vă veghează de acolo, de sus”.

UPDATE 14.53 „Va rămâne în ADN-ul românilor”

Primarul Clujului, Emil Boc a venit la câteva minute după ora 14.00 la Casa de Cultură a Studenţilor şi şi-a oferit condoleanţele familiei. A stat circa 20 de minute pe scenă alături de familie explicându-le, probabil, cum se va desfăşura ceremonia de înmormântare. Boc a îmbrăţişat-o pe fiica lui Dumitru Fărcaş, Andreea şi au vorbit minute în şir.

Primarul le-a declarat jurnaliştilor: „Sunt convins că şi de acolo ne va veghea. El doar s-a despărţit temporar de noi, dar spiritual nu ne-a părăsit şi nu ne va părăsi niciodată pentru că Dumitru Fărcaş face parte din ADN-ul poporului român, face parte din fibra noastră naţională. Şi noi suntem cu el şi el este cu noi pentru eternitate. Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească! Să-i păstrăm veşnică memoria sa. Şi sunt convins că nu-l vor uita niciodată românii pentru că, repet, ne reprezintă prin ceea ce el a transpus în muzică”.

Zeci de clujeni au venit, astăzi, începând cu ora 14.00, la Casa de Cultură a Studenţilor, în Sala Dumitru Fărcaş, pentru a aduce un ultim omagiu maestrului Dumitru Fărcaş. Sicriul învelit în tricolor unde se odihneşte „cavalerul taragotului”, amplasat pe scenă, este păzit în permanenţă de o gardă de onoare a Jandarmeriei. În faţă, pe masă acoperită cu pânză albă stă taragotul de care Dumitru Fărcaş nu s-a despărţit niciodată. Un buchet mare de flori albe şi o fotografie din tinereţe a maestrului completează peisajul. Pe ecranul din spatele scenei rulează un film realizat pentru sărbătorirea împlinii vârstei de 80 de ani, ocazie cu care pe aceeaşi scenă Fărcaş a susţinut un concert extraordinar. S-a întâmplat în urmă cu numai 3 luni, iar „maestrul a fost într-o formă extraordinară”, au spus cunoscuţii.

