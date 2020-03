VIDEO Poliţişti aplaudaţi în timpul Imnului României. „Cu ce ajută asta? E 5 şi bătrânii umblă nestigheriţi pe stradă”

În zilele de sâmbătă şi duminică, la ora 17 şi 21, pe toată perioada stării de urgenţă, Imnul Naţional va fi difuzat din maşinile Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră şi Jandarmeriei Române, confom unui ordinului ministrului de Interne Marcel Vela. Primele trei strofe din „Deşteaptă-te, române!”vor fi difuzate prin sistemele de avertizare acustică ale autospecialelor din dotarea ministerului de interne.

Într-o postare pe un grup de Facebook, surprinsă în cartierul Mănăştur, sâmbătă la ora 17.00, se pot auzi ropote de apauze pentru poliţiştii aflaţi în stradă care dau onorul pe Imnul Naţional. Un alt clip a fost postat pe acelaşi grup de la ora 21.00. O parte dintre internauţii de pe grupul Info Trafic Jud Cluj au apreciat gestul şi i-au felicitat pe poliţişti, în timp ce alţii critică demersul:

„Ce frumos ! Bravo oameni buni stati in casa ! Numai asa scapam de aceasta pandemie !”, a comentat Adina.

„Multumim celor care au grija de noi!” - a susţinut Simona.

„Am vazut azi pe mai multe postari deastea comentarii răutăcioase legate de acţiunea asta, au facut asa si politia spaniola, si italiana, si toti au dat big like si multe felicitari, la noi nicicum nu ii bine, daca ne tin in casa nu e bine, daca politia se comporta urat cu cei care nu respecta ordinele iar nu e bine, ce v-ar placea oare dragi cetăţeni?”, spune Andrei.

„Îi admir cand ii vad ca sunt la treaba, dar, e ora 5 si batranii umbla nestigheriti pe strada”

Pe de altă parte, Mihaia comentat: „nu va suparati, dar cu ce puii mei ajuta asta situatiei? nu ma intelegeti gresit, nu sunt hater de politie, ii admir cand ii vad ca sunt la treaba, dar, e ora 5 si batranii umbla nestigheriti pe strada. Tocmai am iesit sa imi plimb cainii (ca n-am de ales), acum jumatate de ora, si in parc am vazut parinti stand la povesti si copii jucandu-se. Voua vi se pare normal asa ceva?! suntem in mijlocul unei pandemii globale, si pe oameni ii doare in basca. Politia nu prea le face nimic. hai maine sa ne strangem grupuri si sa punem flori la armele jandarmilor, cu siguranta asta o sa ajute pandemiei.”

„Politia si armata este doar pe bulevarde. In rest printre blocuri, este primavara...”, a susţinut Florin, care a postat un video cu o zonă comercială de cartier plină de oameni, majoritatea pensionari, mulţi fără protecţie. „

„Super. In Italia si Spania, politia pune muzica vesela, danseaza, canta la chitara... In Romania? Hai sa bagam imnul nostru. Sumbru as fuck”, spune Florin.

„Asta nu ajuta sistemul corupt in care ne situăm în momentul de faţă în pare rau ,asta o pot pune eu la boxa pe balcon”, susţine Bogdan.