VIDEO Eşec organizatoric la Cluj pentru Kings on Ice. Plushenko a căzut pe gheaţă lovind cu patina o ţeavă din care a tâşnit apa: „Niciodată n-am văzut aşa ceva”

„Au promis un struţ şi ne-au prezentat o găină cheală” - aşa a sumarizat un spectator nemulţumit spectacolul Kings on Ice care a avut loc în week-end la Cluj-Napoca.

„Spotlights aduce la Cluj-Napoca pe 8 decembrie la Sala Polivalentă (BT Arena), Kings on Ice, cel mai grandios show de patinaj artistic din lume, în frunte cu Evgeni Plushenko şi renumitul violonist Edvin Marton.

Kings on Ice va reuni 20 de artişti cu peste 70 de medalii la competiţii mondiale şi europene, care au pregătit o nouă serie de numere şi demonstraţii impresionante” - astfel a fost anunţat spectacolul, care trebuia să înceapă sâmbătă seara la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.

Din cauza că nu s-a făcut gheaţa de pe patinoarul amenajat în BT Arena, spectacolul a fost amânat de sâmbătă seara pe duminică dimineaţa, la 9.30. Cele 3 ore promise s-au transformat în circa o oră, în care patinatorii au fost nevoiţi să evite gheaţa crăpată, bălţile şi să împartă „scena” cu angajaţii organizatorilor trimişi să „peticească” gheaţa.

„Ruşine şi bătaie de joc”. Ce spun spectatorii

Pagina de Facebook a organizatorilor s-a umplut de mesaje în care spectatorii au criticat spectacolul:

„O premieră mondială, prima dată când nişte patinatori de talie mondială patinează pe apă, sunt de admirat că au avut curajul sa rişte!!! Felicitări sportivilor!!!” - Emilia.

„Postaţi şi cum a ţâşnit apa, cum s-a dezgheţat, cum au picat artiştii din cauza asta, cum nu a mai vrut Plushenko să patineze din cauza că v-aţi batut joc de ei si de spectatori” - Claudiu

„Ruşine &bătaie de joc. După ce că am cumpărat biletul cu luni de zile înainte....în prima fază se amână şi apoi a doua zi spectacolul durează 1 ora???!!!! Să nu mai zic ca am venit şi din alt judeţ....

Aaa şi cea mai mare bătaie de joc a fost cand îi turna apă cu găleata în pantofi la Edvin Marton” - Monica.

„Plushenko a cazut controlat să îşi încurajeze copilul care a căzut de prea multe ori din cauza gheţii...bani daţi pentru 3 ore de show, primit o ora şi aia cu băltoace şi fântâni arteziene. Ruşine!!!!” - Cristina

„Să le fie rusine organizatorilor că au realizat aşa ceva, au pus în pericol viaţa patinatorilor şi şi-au bătut joc de public. Dacă firma cu gheaţă nu era competentă trebuia anulat spectacolul, dar avarii pe care îi interesează doar banii ce au zis, să dea un tun, sper sa fie pentru ultima oară. Dacă tu ca organizator accepţi astfel de incompetenţă şi tu eşti cel puţin la fel de incompetent. În plus faptul că am fost anunţaţi la 19:15 ca spectacolul se amana cand la 19 trebuia sa înceapa deşi se ştia sigur că nu o să se ţină demonstrază încă o data incompetenţa organizatorilor.” - Andonis

Plushenko: „Am patinat mai mult de 3.000 de spectacole de-a lungul vieţii mele, dar nu am avut niciodată astfel de probleme cu gheaţa”

„Astăzi a fost cel mai uimitor spectacol din viaţa mea. Spectacolul trebuia să aibă loc ieri (sâmbătă-nr), la 19-00, dar la 18-00, gheaţa nu era nici măcar îngheţată: bălţi, tuburi lipite, ar fi imposibil să sari, să patinezi. Nu am văzut niciodată aşa ceva. Împreună cu organizatorii, echipa noastră şi-a asumat riscul şi a amânat spectacolul pentru această dimineaţă (duminică-nr) la 9.30, pentru că seara avem deja spectacol la Budapesta. Sincer, nu mă aşteptam să văd sala plină la un eveniment organizat atât de devreme. Am patinat mai mult de 3.000 de spectacole de-a lungul vieţii mele, dar nu am avut niciodată astfel de probleme cu gheaţa (problemă care nu a fost rezolvată până la urmă) şi nu am patinat niciodată pentru public atât de devreme dimineaţa! Gheaţa ne-a dezamăgit oricum, pe lângă gaura din mijlocul gheţii, pe care toată lumea o înconjura cu grijă, până la sfârşitul spectacolului, gheaţa a început să se topească şi să se crape, dar tot am riscat un sari cu Sanya (fiul de 6 ani al campionului-nr) în final. El a sărit şi a căzut, am sărit şi eu, am lovit o conductă de apă cu o patină şi s-a întâmplat Fântâna din Trevi (a izbucnit apa din ţeavă-nr). Aţi văzut vreodată aşa ceva? Eu, cu siguranţă, nu am văzut! Am avut astfel de spectacol de neuitat. Nu-mi pot imagina ce vor face organizatorii cu compania care trebuia să asigure gheaţa, dar ieri spectatorii au vrut să ne „sfâşie” din cauza amânării spectacolului, iar astăzi, la final am fost ovaţionaţi în picioare! În Europa, oamenilor încă le place patinajul ceea ce este foarte fain! Mulţumesc Cluj-Napoca, multă dragoste”.

Ce spun organizatorii. Vor retruna banii pe bilete

Organizatorii - firma Spotlights - au anunţat, luni dimineaţa, că vor returna banii celor care nu au participat la spectacol:

„Anunt refund bilete

Avem rugamintea ca cei care nu au participat la spectacolul Kings on Ice, care a avut loc Duminica, incepand cu orele 9:30 sa trimita e-mail la adresa contact@entertix.ro cu urmatoarele informatii:



Numarul de comanda , in cazul in care biletul a fost achizitionat si platit prin card sa specifice daca refund-ul sa fie realizat pe acelasi card, in caz contrar sa ofere informatii de cont necesare procesarii refund-ului.



In cazul persoanelor care au achizitionat bilete, care nu au fost platite cu cardul avem rugamintea ca pe langa numarul de comanda sa fie trasmise datele de cont necesare (cont iban, nume titular cont).



Cererile o sa fie procesate de catre firmele de ticketing in ordinea venirii lor.

Pentru ca trebuie verificata fiecare solicitare care o vor primi , daca biletele nu au fost utlizate in cadrul evenimentului de duminica, si tinand cont de numarul mare de solicitari de stornare primit deja ,se vor face toate eforturile ca banii sa fie returnati in cel mai scurt timp, se estimeaza o perioada de 10 zile lucratoare pentru procesarea lor.Multumim”

Organizatorii au dat vina pe compania care trebuia să asigure gheaţa

Spectacolul trebuia să înceapă sâmbătă seara, la 19.00, spectatorii fiind anunţaţi că intrarea se face de la ora 18.00. La 19.13, după ce oamenii au aşteptat în frig minute în şir, organizatorii au anunţat amânarea show-ului.

„Din cauza întârzierii realizării patinoarului, de către firma de producţie din Ungaria, am fost nevoiţi să amânăm spectacolul KINGS on ICE Cluj-Napoca, în data de 8 decembrie, la ora 9:30. Show-ul în premieră mondială nu va suferi nicio modificare( durata programului se datorează excluderii pauzelor dintre momentele artistice). Accesul se va putea face începând cu ora 8:00. Ne cerem scuze pentru disconfortul cauzat!” .



Spectatori furioşi: „Dacă nu se vor restituii banii şi celor nemulţumiţi veţi avea foarte multe sesizari la Protecţia Consumatorilor, posibil şi procese”





Mulţi dintre spectatorii care au fost la eveniment vor să le fie returnaţi banii pentru bilete sau o parte din sumă.

„Sper ca glumiti cu aceasta postare. Cum adica a fost vina exclusiv a celor care s-au ocupat de patinoar. Daca ar fi iesit un spectacol bun cu siguranta v-ati fi luat toate meritele, de cei din budapesta nu se zicea nimic. Daca nu se vor restituii banii si celor nemultumiti veti avea foarte multe sesizari la opc, posibil si procese. Sa incepem cu inceputul:

- Sambata, ora 18:45, un jandarm ne anunta ca spectacolul se amana pentru maine dimineata, cerem sa vorbim cu organizatorii, ni se spune ca nu se poate.

- sunt persoane care au venit de la sute km distanta, dar decid totusi sa vada spectacolul, sunt nevoite sa isi caute cazare

- voi ca si organizatori puteati sa veniti sa le oferiti o solutie, nu sa stati ascunsi

- sambata, ora 19:30, se primeste e-mail oficial ca programul va tine 90 de minute, nu 180 cat era programat initial. Dati motive ca se renunta la puza, de unde sa stim ca nu ne mintiti, de unde sa stim programul, a fost postat undeva inainte? NU

- duminica dimineata, se incepe accesul in sala. Nu tu o cafea din partea organizatorilor ca v-am luat dimineata din pat, nu tu o asumare din partea voastra...

- putin inainte de spectacol, crainicul incepe sa acuze firma din Budapesta, instigand la ura rasiala. O scuza din partea organizatorilor si o asumare....lipsa...

- trec 20 de min din spectacol, gheata incepe sa se topeasca, vin Doreii sa o carpeasca, crainicul face glume pe seama lor, si spune sa nu ne batem nevestele cum bat ei covorul..”.felicitari” crainicului...

- mai trec 10 minute, artistii incep sa cada, Plushenko evident nemultumit face semne aratand cum este gheata topita, cum tasneste apa dupa ce a lovit covorul cu varful patinei, face semne catre ceilalti, decizand sa incheie...

- finalul, dupa 70 de minute, cu tot cu pauzele de carpit...s-a iesit din sala la ora 10:40



Sunt destule motive???



Vad ca mergeti pe principiu ca prostimea uita, am luat banii de la fraieri, dam vina pe altii si merge si asa...Cand incepeti sa asumati?

Noi am fost 7 persoane. Chiar daca am participat la spectacol, voi trimite maine toate biletele, si confirmarea ca au fost platite de mine, impreuna cu IBAN-ul unde sa imi fie virati banii pe toate cele 7 bilete. Asta este prima cale, cea amiabila...” - a scris Claudiu.

„De ce doar parţial? Când un produs/serviciu nu este ceea ce s-a vrut a vinde, se returneaza 100% contravaloarea acestuia/se platesc despagubiri/amenzi. Eu mâine depun plangere la ANPC clar. Sa simta pe pielea lor consecinţele, sa.si asume responsabilitatea de organizator”, a scris Ioana.