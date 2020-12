VIDEO Dan Petrescu e cetăţean al Clujului. Discurs de mare antrenor: a mulţumit şefilor deşi l-au concediat

„Dacă înainte ştiam că am o casă în România, la Bucureşti, acum am o altă casă şi la Cluj. Mă simt şi clujean pentru că am stat 3 ani de zile aici. Nu e uşor să stai 3 ani de zile antrenor în România mai ales pentru că e greu să ţii standarul pe care-l doresc conducătorii. În afara prieteniilor, sunt foarte mândru de ceea ce am realizat aici. Sigur mă voi întoarce la cj, nu ştiu dacă ca cetăţean, nu ştiu dacă din postura de antrenor, pentru că şi acest lucru e posibil. Cu siguranţă Clujul a fost şi este casa mea şi vreau să mulţumesc tuturor şi mai ales celor care s-au gândit la mine să-mi ofere această diplomă”, a spus, azi, Dan Petrescu la ceremonia în care i s-a înmânat titlul de Cetăţean de Onoare al judeţului Cluj.

Ceremonia a fost transmisă live pe Facebook.

„Mulţumesc celor de la club, de la conducători, maseuri, magazioneri”

Cu toate că a fost dat afară de la club în urmă cu doar câteva zile, Petrescu a mulţumit conducătorilor CFR Cluj:„Sunt foarte fericit şi mândru că am lucrat la CFR Cluj. Mulţumesc celor de la club, de la conducători, maseuri, magazioneri. Fără ei nu aş fi putut să obţin acest trofeu. Într-o zi sper să mă întorc aici”.

Titlul i-a fost înmânat de Alin Tişe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj „Am înmânat astăzi titlul de Cetăţean de Onoare al judeţului Cluj - Clujean de Onoare, domnului 𝘿𝙖𝙣 𝙋𝙚𝙩𝙧𝙚𝙨𝙘𝙪, care, prin intermediul performanţelor sale sportive, a reuşit să pună definitiv judeţul Cluj pe harta sportului internaţional. Felicitări, Super Dan!”, a susţinut Tişe.