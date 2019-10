VIDEO Întâlnire electorală păzită a Vioricăi Dăncilă la Cluj: au intrat doar cei cu brăţară albă. „În spatele meu, am fost eu însămi. Şi totuşi, am mers înainte”

Candidata PSD la alegerile prezidenţiale, Viorica Dăncilă a făcut, marţi, o vizită electorală la Cluj, care a cuprins o baie de mulţime în piaţa din Dej, o întâlnire cu fermierii din Sănduleşti, o vizită la un cămin de vârstnici din Cluj-Napoca şi o întâlnire cu simpatizanţii la cinematograful Florin Piersic din Cluj-Napoca. Acţiunea s-a desfăşurată fără incidente până spre seară, când un grup de protestatari au huiduit-o, intrând astfel în conflict cu simpatizanţii social-democraţi.



Momentul culminant al zilei a fost întâlnirea de la cel mai mare cinematograf din Cluj-Napoca, care marchează şi o premieră în această campanie: accesul s-a făcut doar pe bază de brăţară albă primită de la partid. Sute de simpatizanţi aduşi cu autocare au intrat în incinta clădirii după ce au fost verificaţi de un paznic. Cine nu a avut brăţară nu a intrat. Reprezentanţii presei au avut, de asemenea, accesul interzis. Uşa de la sala de cinema a fost închisă cu cheia mai bine de 2 ore, începând de la ora 17.00. Un bărbat a fost pus la intrare pentru a opri persoanele „neautorizate”.

„În spatele meu, am fost eu însămi. Şi totuşi, am mers înainte”. Viorica lucrează 21 de ore pe zi

În condiţiile în care presa a avut accesul interzis, singurele relatări despre cele discutate la întâlnire au fost prezentate pe siteu-ul Ziar de Cluj, care aparţine preşedintelui PSD Cluj, Liviu Alexa. Doar discursul patronului a fost prezentat însoţit de un clip video, la ceilalţi vorbitori, inclusiv Viorica Dăncilă, au fost publicate stenograme. Cu toate acestea s-a strecurtat o gafă în discursul candidatei PSD:

„În spatele meu, am fost eu însămi. Şi totuşi, am mers înainte. Acum, când am alături de mine lideri de partid, când am alături de mine primari, când am alături de mine atâţia români, sunt un om puternic şi sunt de neoprit.

Profit de prezenţa la Cluj pentru a-i adresa candidatului Iohannis confruntarea de 1 la 1, în care să nu mă mai jigneasca şi în care să spunem fiecare ce am făcut, eu în 1 an şi 9 luni de mandat şi el în 5 ani de mandat de preşedinte. Sper sa nu uite de vacante si de somnul de frumuseţe din fiecare weekend.”

Vicepremierul demis Mihai Fifor a susţinut că Dăncilă lucrează nici mai mult nici mai puţin de 21 de ore pe zi:

„Să lucrezi 21 de ore pe zi nu e mult atunci când îţi iubeşti ţara, când şti că 21 milioane de romani au asteptari de la tine nu mai conteaza nimic. Eu cred ca avem o sansa, cred ca vom sti sa exploatam acest moment de prag pentru Romania, ne-am saturat de 15 ani in care am auzit tot felul de lucruri, dar nici unu legat de tara. Romania in care vreau eu sa traiesc sa imi cresc pruncii arata altfel, si nu e Romania pe care ne-o propune Mutul, e o Romanie in care nu trebuie sa te jenezi ca esti din Teleorman”.





„PSD, Ciuma Roşie!” ”Hoţii!”, ”Aici este Clujul!”, ”Justiţie, nu corupţie!”

La ieşirea de la eveniment un grup de circa 15 protestatari au huiduit-o pe Dăncilă: ”PSD, Ciuma Roşie!”, ”Hoţii!”, ”Aici este Clujul!”, ”Justiţie, nu corupţie!”. Simpatizanţii PSD au scandat la rândul lor - „PSD, PSD, PSD!” - încercând să-i acopere pe protestatari.

„Nervozitatea a atins cote maxime, iar simpatizanţii partidului roşu au ripostat prin înjurături şi la un moment dat au început să se îndrepte ameninţător, bătând din palme şi strigând “PSD, PSD, PSD” spre micul grup de clujeni format din 15 oameni, care continuau să strige împotriva PSD şi a Vioricăi Dăncilă. Printre cei care au incercat să îi intimideze pe protestatari se numără primarii Cristian Matei (primarul din Turda), Lucia Suciu (primăriţa din Chinteni) sau presedintele interimar PSD Cluj, Liviu Alexa, extrem de mândri şi cu zâmbetul pe buze în timp ce apladau frenetic şi strigat “PSD, PSD, PSD”. Lucrurile au fost aproape să degenereze într-o bătaie generală iscată de simpatizanţii PSD, dacă nu ar fi intervenit jandarmii şi secretarul general al PSD Cluj, Mihai Mocanu. Au avut loc şi câteva îmbrânceli”, relatează eclujeanul.ro

Citeşte şi